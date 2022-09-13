«Он 73 года жил с мамой во дворце»: Соболев объяснил, почему Чарльз просит прислугу передвигать предметы

Юморист Илья Соболев в «Телеграм» объяснил, почему принц Чарльз, который теперь Карл III, просит прислугу передвигать свои предметы на столе.
«Во-первых, ничего удивительного. Он 73 года жил с мамой во дворце. У нас некоторые мужики по 30 лет с мамой живут и не хотят двигаться. А этот почти всю жизнь».
Как отметил Соболев, Чарльз платит за услуги прислуги, а любой человек, если платит деньги за что-либо, то он хочет выжать из этого по максимуму.
«Вспомните йогурт в квадратной баночке? Купили, открыли, съели, облизали крышку, пальцем все собрали по краям, облизали, воды налили, помешали, выпили, глаза и рот пририсовали, залили внутрь майонез, провели ночь с женщиной и только теперь можно выбросить», - добавил шоумен.
По словам Соболева, он рад за короля, что у него есть такая прислуга. Как заметил шоумен, если в будущем у Чарльза начнутся мужские проблемы из-за возраста, то она всегда сможет поднять или передвинуть в нужное место, то что ему требуется и проблемы не будет.
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Напомним, что на днях ушла из жизни мать Чарльза королева Великобритании Елизавета II. Ей на момент смерти было 96 лет.