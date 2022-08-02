«Я играю Харви Вайнштейна»: Марат Башаров – о съемках в сериале «Алла, такси» и «Битве экстрасенсов»

В Москве проходят съемки сериала «Алла, такси», рассказывающего о молодой женщине, которая после разрыва с мужем пытается начать новую жизнь и устраивается на работу в таксопарк. Поначалу мужской коллектив воспринимает ее в штыки, но потом Алла постепенно поднимается по карьерной лестнице. Роль директора таксопарка в этой многосерийной мелодраме режиссера Рауфа Кубаева сыграл Марат Башаров.
Правда, по признанию Марата, на самом деле он вживался в роль… Харви Вайнштейна. Об этом, а также о своем участии в балете «Конек-горбунок» и новом сезоне «Битвы экстрасенсов» актер рассказал журналистам на съемочной площадке сериала «Алла, такси».
«Роман Мадянов - как кошка, как рыба в воде»
- Марат, почему вы согласились принять участие в этом проекте?
- Я уже работал с Рауфом Кубаевым. Это очень интересный режиссер и можно сказать - единоверец. Рауф – узбек, я татарин. И когда я узнал, что он будет снимать новый сериал, я сам позвонил ему и сказал: «Рауф, я готов сыграть у тебя любую роль». Он мне предложил одну из ролей, я не буду говорить какую. Я спросил: «Рауф, почему так мало? Я бы хотел встречаться с тобой больше и дольше».
А потом он сказал: «Давай будем играть Харви Вайнштейна». Я и пытался сыграть его, только у моего персонажа конец несколько другой.
- Получается, ваш герой – отрицательный?
- Положительный. Я никогда не играю отрицательных персонажей. Даже если ты играешь Кощея Бессмертного, ты должен найти у него плюсы, подчеркнуть и показать их. Ведь каждый человек имеет право любить, страдать.
В общем, спасибо, что Рауф дал мне эту роль. Тут очень много хороших партнеров, в первую очередь это Роман Сергеевич Мадянов. Он номер один, настоящее украшение нашего проекта, великий актер. Недавно мы с Романом вспоминали, в каких совместных фильмах мы снимались. По-моему, их уже пять, но я, конечно, могу ошибаться.
Помимо этого, мы с Ромой являемся хорошими друзьями. У нас очень много общего: и охота, и рыбалка, и сцена. Поэтому отказаться играть с Романом Сергеевичем я считаю глупостью.
Но с другой стороны, играть в кино и на сцене с Мадяновым бесполезно, потому что он как ребенок или животное. А они, как известно, настолько естественны и натуральны, что их никогда не переиграешь. Роман Сергеевич - как кошка, как рыба в воде. И каждый раз встречаясь с этим актером, тебе хочется доказать, что ты тоже чего-то стоишь в этой профессии.
Также в этом сериале у меня замечательные партнерши: и Света Колпакова, и Юлия Такшина, и Ольга Прокофьева. Кроме того, я узнал, что моего дядю сыграет актер Александр Михайлов. Это же легенда, и поработать с ним – большая удача для меня.
Да и тема такая интересная – про девушку-таксистку. Сейчас очень много девчонок за рулем, в том числе и таксистов.
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Марат Башаров в сериале «Алла, такси». Фото: телеканал «Россия»
- А вам такие попадались?
- Часто попадались и скажу, что они водят не хуже мужчин, а возможно, даже и аккуратнее. Говорят, что женщины любят почесать языком. Садясь в такси, я понял, что нет. Это мы, мужики, - балаболы, трындычихи и так далее. Сколько раз я попадал к женщине-таксисту, всегда все очень сдержанно, интеллигентно, тактично, очень четко. И мозг у тебя отдыхает.
Поэтому, когда за рулем женщина-таксист, я даже радуюсь. И при этом иногда думаешь, если у него такая красивая девушка-водитель, то кто же он тогда?
- С какими сложностями пришлось столкнуться на съемочной площадке?
- Жара. Но вообще я давно ждал этот проект, потому что мы должны были снимать его в конце весны. Однако потом, как это обычно бывает, все перенеслось.
Мой персонаж должен был сниматься под Воронежом, но так получилось, что я не попал на эти съемки. Группа недавно вернулась с экспедиции, они там месяц снимали. А я очень люблю экспедиции. Но ничего страшного, я все-равно рад, что нахожусь в этой команде таксомоторного парка. Мало того, я играю его директора.
«Харви Вайнштейн – созидатель, а не разрушитель»
- Руководителем хорошо быть даже в кадре…
- Это всегда приятно, когда тебе говорят: «Здравствуйте», пожимают руку, уважают, ценят. Я делал хорошего Харви Вайнштейна, создавшего много хороших фильмов, которого смотрим мы и будут смотреть наши дети. Харви - созидатель, а не разрушитель. А кто из нас не без изъяна?
Да, у него была слабость, он любил женщин. Разве это плохо? Мой персонаж тоже любит женщин и свою работу. Но повторяю, что этот герой заканчивает не так, как Харви. Мне очень жалко Вайнштейна. Он, скажем так, сгорел на работе.
- Юлия Такшина уже рассказала нам, что вы играете романтическую историю. И что вашей первой совместной сценой был поцелуй. Как вам с ней работалось?
- Прекрасная, красивая девчонка, эффектная, сексуальная, умная, талантливая. Она играет секретаршу, с которой у моего персонажа служебный роман. И это приятно, когда в первый же съемочный день у тебя такая лирическая сексуальная сценка. И думаю, что Юлии тоже было приятно работать со мной.
- Да, Юлия это подтверждала в разговоре с нами.
- Значит, пазл сложился. Нужно работать дальше и привносить в эту лирическую комедию немножко романтики.
- А бывает, что пазл не складывается?
- Вы знаете, у меня всегда складывался пазл. Бывает, конечно, что у кого-то не складывается. Я читал, что на съемках картины «Девять с половиной недель» Ким Бейсингер и Микки Рурк жили, как кошка с собакой, что у них ничего не пошло с самого первого дня. И за кадром они даже не общались.
А смотришь на них и думаешь: как играют, какая любовь, страсть, как они целуются, смотрят друг на друга. Таково искусство кино! Конечно, случается такое, что не твой человек, но тогда нужно попробовать сыграть.
Бывает, актер говорит: «У меня что-то не получается». А ему отвечают: «А ты играть не пробовал?» Поэтому здесь надо сыграть, а это уже профессионализм.
Марат Башаров в сериале «Алла, такси». Фото: телеканал «Россия»
- А как, на ваш взгляд, нужно относиться к партнерше, чтобы у зрителя возникало ощущение «химии» между героями?
- Партнершу в первую очередь надо уважать, помогать ей, слышать, видеть, чувствовать. Если этого не получается, значит ты плохой актер. Должно быть обоюдное общение. Но мы все люди, у нас есть изъяны.
Нет идеальных людей, поэтому нужно найти подход к партнеру. Важно его услышать, почувствовать, чем он дышит, что хочет. Меня этому научили. Все-таки еще я являюсь ведущим популярного мистического шоу. Прислушаться, видеть, почувствовать, поколдовать – это я умею
- В каких проектах вы заняты сейчас?
- Всю весну я репетировал новый спектакль «Сеня» по рассказам Валентина Распутина во МХАТе им. Горького, премьера которого пройдет в ноябре. Режиссер постановки – Галина Полищук, которая в этом же театре ставила нашумевший спектакль «Женщины Есенина». Сейчас летние каникулы, а осенью всех приглашаю в театр. Там у меня очень большая, интересная, сложная роль.
Еще меня занесло в балет «Конек-горбунок» в Михайловском театре, где я исполняю роль Царя. Это роль миманса, но в этом спектакле мне тоже приходится танцевать. Все-таки какие-то хореографические навыки у меня были, потому что я оканчивал театральное училище, где нас учили хореографии.
Оказавшись на профессиональной балетной сцене, с настоящими актерами, ты понимаешь, что балет – это тяжелый адский труд, который даже не сравнить с нашим актерским трудом.
И каждый день, свободную минуту, секундочку нужно тренировать свое тело. Мы, актеры, тренируем тело, душу, мозг. Ведь когда проходишь текст, обычно в голове все проигрываешь. Мозг все время работает, а потом подключаешь душу. Но также должно тренироваться и тело, а это очень сложно.
Ну и скоро стартует 22-й сезон «Битвы экстрасенсов».
- Бывает, что потом очень нелегко выйти из образа?
- Конечно. Некоторые так вживаются, что потом не могут выйти. А я все-таки стараюсь выйти из образа.
Марат Башаров в сериале «Алла, такси». Фото: телеканал «Россия»
«Если у меня не спросят про «Битву экстрасенсов», то день прошел зря»
- Часто ли приходится отказываться от каких-то предложений?
- В последнее время нам, актерам, чаще говорят: «Нет». Я думаю, что любой артист лукавит, когда признается в том, как часто он отказывается от предложений. Мол, ему все неинтересно. Врет. Если брать в процентном соотношении, то чаще всего «Нет» говорят актерам
- Ну, неужели вы так часто слышите это слово?
- Я не один, один у нас Мадянов. А таких актеров, как я, полно. Я всегда хожу на кастинги и считаю, что это нужно делать, несмотря на то что ты человек талантливый, режиссеру все равно нужно посмотреть, как ты будешь выглядеть в роли. У него должен быть выбор, чтобы потом он ни о чем не жалел.
Я и сам выступал в качестве режиссера, когда год назад поставил спектакль в Ногинском театре. Сейчас он очень хорошо играется. Несмотря на то что я готов был выбрать актеров, мне нужно было увидеть, как они работают в паре, как смотрятся в тандеме с партнером, мне было важно, чтобы они сработались, были на одной волне. А это задача режиссера.
И так же подбирают врагов. Если они играют недругов, то не надо, чтобы актеры смотрели друг на друга с любовью.
А что касается кастингов, если не получилось в одном месте, получится в другом. Только нельзя опускать руки.
- Вы упомянули о «Битве экстрасенсов». Не устали от этого проекта?
- Не устал, потому что каждый новый проект – это новые участники, герои, судьбы, горести и радости у людей. Знаете, если ко мне не подойдут десять человек и не спросят: «А «Битва экстрасенсов» - это правда?», то день прошел зазря. Я отвечаю, что правда.
«Да ладно, не верю», но тогда зачем спрашивать. Вы смотрите программу и видите слезы радости, слезы горя. Если вы считаете, что в проекте участвуют нанятые актеры, то сколько же мы должны привлечь человек? И если эти артисты так гениально играют, то почему о них никто до сих пор не знает? И где же мы наберем-то столько гениев на каждую программу?
Если вы считаете, что человек плачет наигранно, значит вы не видели настоящие слезы радости и горя. Я бы не желал скептикам оказаться на месте людей, которые обращаются на программу, не хотел бы, чтобы они пережили такое…
Если ты считаешь, что не бывает людей с шестым чувством, а таких полно, бабки в деревнях существовали тысячи лет, значит у тебя узкий кругозор, ты мало с людьми общаешься, мало видел, мало читаешь, мало смотришь.
Конечно, такие люди существуют. Ведь в чем суть программы об экстрасенсах? Здесь важно выявить, кто видит, а кто нет, кто является фриком, кто пришел попиариться, а кто пришел денег заработать, но таких участников мы сразу отсекаем. Мы выявляем только тех, кто реально помогает . А слухи о том, что мы получаем какие-то деньги, - это бред.
- За эти годы вы подружились с кем-то из экстрасенсов?
- Я со всеми знаком, но не продолжаю отношения. Мы были дружны со Свами Даши, с Владимиром Мурановым, с Александром Шепсом иногда созваниваемся, узнать, как дела, поздравить друг друга с днем рождения и все.
Но я не обращаюсь к ним с вопросами и за помощью, потому что я не хочу знать, что меня ждет завтра. Там все известно и написано.
Экстрасенсы мне и сами сказали, что у каждого из нас есть своя аура, защитная оболочка. И если влезть через нее, то таким образом ты нарушаешь эту оболочку, а через эту дырку к тебе будет лезть непонятно что. Поэтому нужно стараться этого избегать.