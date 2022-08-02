«Я играю Харви Вайнштейна»: Марат Башаров – о съемках в сериале «Алла, такси» и «Битве экстрасенсов»

В Москве проходят съемки сериала «Алла, такси», рассказывающего о молодой женщине, которая после разрыва с мужем пытается начать новую жизнь и устраивается на работу в таксопарк. Поначалу мужской коллектив воспринимает ее в штыки, но потом Алла постепенно поднимается по карьерной лестнице. Роль директора таксопарка в этой многосерийной мелодраме режиссера Рауфа Кубаева сыграл Марат Башаров.

Правда, по признанию Марата, на самом деле он вживался в роль… Харви Вайнштейна. Об этом, а также о своем участии в балете «Конек-горбунок» и новом сезоне «Битвы экстрасенсов» актер рассказал журналистам на съемочной площадке сериала «Алла, такси».

«Роман Мадянов - как кошка, как рыба в воде»

- Марат, почему вы согласились принять участие в этом проекте?

- Я уже работал с Рауфом Кубаевым. Это очень интересный режиссер и можно сказать - единоверец. Рауф – узбек, я татарин. И когда я узнал, что он будет снимать новый сериал, я сам позвонил ему и сказал: «Рауф, я готов сыграть у тебя любую роль». Он мне предложил одну из ролей, я не буду говорить какую. Я спросил: «Рауф, почему так мало? Я бы хотел встречаться с тобой больше и дольше».

А потом он сказал: «Давай будем играть Харви Вайнштейна». Я и пытался сыграть его, только у моего персонажа конец несколько другой.

- Получается, ваш герой – отрицательный?

- Положительный. Я никогда не играю отрицательных персонажей. Даже если ты играешь Кощея Бессмертного, ты должен найти у него плюсы, подчеркнуть и показать их. Ведь каждый человек имеет право любить, страдать.

В общем, спасибо, что Рауф дал мне эту роль. Тут очень много хороших партнеров, в первую очередь это Роман Сергеевич Мадянов. Он номер один, настоящее украшение нашего проекта, великий актер. Недавно мы с Романом вспоминали, в каких совместных фильмах мы снимались. По-моему, их уже пять, но я, конечно, могу ошибаться.

Помимо этого, мы с Ромой являемся хорошими друзьями. У нас очень много общего: и охота, и рыбалка, и сцена. Поэтому отказаться играть с Романом Сергеевичем я считаю глупостью.

Но с другой стороны, играть в кино и на сцене с Мадяновым бесполезно, потому что он как ребенок или животное. А они, как известно, настолько естественны и натуральны, что их никогда не переиграешь. Роман Сергеевич - как кошка, как рыба в воде. И каждый раз встречаясь с этим актером, тебе хочется доказать, что ты тоже чего-то стоишь в этой профессии.

Также в этом сериале у меня замечательные партнерши: и Света Колпакова, и Юлия Такшина, и Ольга Прокофьева. Кроме того, я узнал, что моего дядю сыграет актер Александр Михайлов. Это же легенда, и поработать с ним – большая удача для меня.

Да и тема такая интересная – про девушку-таксистку. Сейчас очень много девчонок за рулем, в том числе и таксистов.

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