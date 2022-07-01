Женщина-таксист будет бороться за воссоединение с сыном в новом сериале канала «Россия 1»

Стартовали съемки новой мелодрамы для канала «Россия 1» под названием «Алла, такси!» В сериале снимаются Светлана Колпакова, Андрей Чернышов, Александр Михайлов, Ольга Прокофьева, Роман Мадянов, Марат Башаров, Евгений Миллер и Юлия Такшина.

По сюжету женщина из глубинки уходит от мужа, узнав о его измене. Однако в отместку ее свекровь — могущественная начальница местной администрации — запрещает героине видеться с сыном. Оставшись без семьи и без средств к существованию, та устраивается на работу в таксопарк, где суровый мужской коллектив совершенно не готов принять женщину в свои ряды.

Однако среди таксистов у героини найдется защитник, готовый помочь ей освоить новую профессию. Но тут вдруг и бывший муж решает, что пора бы ему вернуть жену.

Съемки мелодрамы пройдут в Москве и городе Павловске Воронежской области.

Премьера сериала состоится на канале «Россия 1».

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