Соведущий «Битвы экстрасенсов» Илья Ларионов – о необычных участниках проекта, нештатных ситуациях и вызове Пушкина

10 сентября на канале ТНТ стартует «Новая битва экстрасенсов». Проверять на прочность людей, обладающих необычными способностями, вновь будут ведущий Марат Башаров и скептик – иллюзионист Илья Ларионов.

Тем более участники равны как на подбор. Так, на кастинг проекта пришли гипнотизер, который умеет выуживать у конкурентов полезную информацию, мужчина, заморозивший кровь своей бабушки-ведьмы, несколько потомков царских кровей и колдун, давший обет молчания. Он загадал, что если за время шоу не произнесет ни слова, то имеет все шансы дойти до финала.

Как разобраться, кто из этой компании – обыкновенный фрик, а кто действительно способен помогать людям? А, может, человек просто внушил себе, что он «избранный»? И способен ли рядовой россиянин вызвать духов Пушкина и Гоголя?

На эти вопросы и не только Teleprogramma.pro ответил соведущий проекта «Битва экстрасенсов» Илья Ларионов.

«Рядом с этой девушкой возникает ощущение, что она как удав гипнотизирует кролика»

- Илья, мы уже второй год видим вас на шоу. Чем, на ваш взгляд, принципиально отличается этот, уже 23-й сезон, от прошлого?

- Сезон только начался, но я могу точно сказать, что он будет не менее интересным для зрителей и с точки зрения экстрасенсов со способностями, и с точки зрения испытаний, которые в этот раз мы подготовили для участников, и с точки зрения моего взаимодействия с ними.

- В прошлом году вы впервые стали соведущим «Битвы». Верили в экстрасенсов? А сейчас как относитесь к этой теме?

- Если в прошлом году я хотел убедиться в том, что экстрасенсы действительно существуют, то в этом году у меня немного другая задача. Я уже их видел, знаю, что есть люди со способностями, и сейчас мне интересно наблюдать за ними.

Я хочу создать нашим участникам комфортные условия для того, чтобы они раскрыли свой потенциал, показали свои способности по максимуму.

Я буду неким экстрасенсорным коучем, который своими вопросами и заданиями, а иногда и провокациями, будет расширять способности экстрасенсов и помогать их талантам проявляться так, как ранее они не проявлялись, заходить в такие уголки возможностей, которые им еще неведомы.

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