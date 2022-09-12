Соведущий «Битвы экстрасенсов» Илья Ларионов – о необычных участниках проекта, нештатных ситуациях и вызове Пушкина

10 сентября на канале ТНТ стартует «Новая битва экстрасенсов». Проверять на прочность людей, обладающих необычными способностями, вновь будут ведущий Марат Башаров и скептик – иллюзионист Илья Ларионов.
Тем более участники равны как на подбор. Так, на кастинг проекта пришли гипнотизер, который умеет выуживать у конкурентов полезную информацию, мужчина, заморозивший кровь своей бабушки-ведьмы, несколько потомков царских кровей и колдун, давший обет молчания. Он загадал, что если за время шоу не произнесет ни слова, то имеет все шансы дойти до финала.
Как разобраться, кто из этой компании – обыкновенный фрик, а кто действительно способен помогать людям? А, может, человек просто внушил себе, что он «избранный»? И способен ли рядовой россиянин вызвать духов Пушкина и Гоголя?
На эти вопросы и не только Teleprogramma.pro ответил соведущий проекта «Битва экстрасенсов» Илья Ларионов.
«Рядом с этой девушкой возникает ощущение, что она как удав гипнотизирует кролика»
- Илья, мы уже второй год видим вас на шоу. Чем, на ваш взгляд, принципиально отличается этот, уже 23-й сезон, от прошлого?
- Сезон только начался, но я могу точно сказать, что он будет не менее интересным для зрителей и с точки зрения экстрасенсов со способностями, и с точки зрения испытаний, которые в этот раз мы подготовили для участников, и с точки зрения моего взаимодействия с ними.
- В прошлом году вы впервые стали соведущим «Битвы». Верили в экстрасенсов? А сейчас как относитесь к этой теме?
- Если в прошлом году я хотел убедиться в том, что экстрасенсы действительно существуют, то в этом году у меня немного другая задача. Я уже их видел, знаю, что есть люди со способностями, и сейчас мне интересно наблюдать за ними.
Я хочу создать нашим участникам комфортные условия для того, чтобы они раскрыли свой потенциал, показали свои способности по максимуму.
Я буду неким экстрасенсорным коучем, который своими вопросами и заданиями, а иногда и провокациями, будет расширять способности экстрасенсов и помогать их талантам проявляться так, как ранее они не проявлялись, заходить в такие уголки возможностей, которые им еще неведомы.
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Илья Ларионов. Фото: Андрей Рахвальский
- Кто из участников больше всего удивил?
- Что касается первых впечатлений, меня очаровала участница, которая похожа на восточную царицу, у нее очень мягкая энергия. Рядом с этой девушкой возникает ощущение, будто она как удав гипнотизирует кролика.
Также есть участница - девушка-рокер в татуировках, которая не виртуозно использует колкие и нецензурные фразы наряду с потрясающими способностями экстрасенса. Но при этом она сохраняет самые добрые намерения, рассказывает о природе души и, как бы парадоксально это ни звучало, явно демонстрирует свою светлую энергию.
Колдунья из Санкт-Петербурга напоминает героиню, живущую в русских народных сказках и способную обогреть любого спутника своим теплом. Видно, что она знает травы, заговоры и архаичные слова, которые из ее уст звучали так сильно, что содрогалось пространство вокруг.
Влад Череватый удивил тем, как он апгрейдил прохождение испытания «Багажник», и хотя я знаю, что этот участник вытворял в прошлом сезоне, и на что способен, он все равно поразил меня.
- Случались ли нештатные ситуации?
- В этом году пришел гипнотизер. Для меня это была нештатная ситуация. Он задел в моем уме какие-то нотки, и разозлил меня так, как я не злился, пожалуй, никогда. Даже моя жена сказала, что за 15 лет нашего знакомства никогда не видела меня таким.
«Экстрасенс может убедить себя в чем угодно, но на практике мы увидим, проявляет ли он способности или нет»
- В одном из своих интервью вы сказали, что бывает, что участник убеждает самого себя в своем даре, а на самом деле им не обладает. Сталкивались ли вы с такими случаями? И почему люди действительно верят в свою исключительность?
- Это называется самогипноз. У нас на кастинге были такие участники. Один из них утверждал, что он самый крутой экстрасенс из всех, кто здесь присутствует, но на испытании «Багажник» сразу же провалился.
Хотя и мотивировал это тем, что специально ошибся, чтобы дать фору другим экстрасенсам, которые на самом деле слабее него. Экстрасенс может убеждать себя в чем угодно, но на практике мы увидим, проявляет он способности или нет.
Илья Ларионов. Фото: Мария Вишневска
- Как вы думаете, как нынешний кризис повлиял на количество обращений к экстрасенсам? Может, это число увеличилось?
- Мы живем в мире, где кризисы постоянны. Есть кризисы нашего тела, нашей психики, кризисы, которые происходят из-за действий других людей, есть глобальные кризисы. Я наблюдал за некоторыми экстрасенсами прошлого сезона и могу сказать, что многие из них были так же дезориентированы.
Экстрасенсы не политики, они живут среди людей, в обществе. Они могут видеть причины каких-то событий, но не всегда могут о них сказать.
Люди всегда тянутся к тем, кто может хоть как-то помочь, будь то экстрасенсы или психологи. Ищут прибежище в тех, кто с надеждой и позитивом смотрит в завтрашний день, и не важно, обладает человек способностями или нет.
«Откуда мы можем знать, правда ли пришли Пушкин или Гоголь»
- В прошлые сезоны шоу нередко доводилось видеть участников, которые могли взаимодействовать с ушедшими из жизни людьми. Верите ли вы в то, что во время спиритических сеансов экстрасенсы действительно могут общаться с потусторонним миром? Как вы относитесь к тем случаям, когда любопытные вызывают Пушкина, Гоголя и подобных личностей?
- Что значит, верите или нет? Существуют определенные технологии, например, набираешь номер, нажимаешь вызов, и у другого человека звонит телефон. По аналогии есть технологии, недоступные обычному человеку. И соответственно, есть такие люди, которые ими обладают.
Другой вопрос, откуда мы можем узнать, правда ли «пришел» Пушкин, Гоголь и прочие известные личности. Прийти может кто угодно, и что угодно наговорить (как в телефонном разговоре с мошенниками).
Какие-то сущности совершенно очевидно приходят. Я знаю, что многие пытаются проводить спиритические сеансы. Spiritual – значит духовный. Но к духовности это не имеет никакого отношения. Наоборот, все это происходит в каком-то невежестве, потому что никто не может до конца объяснить, как это происходит, и что происходит на самом деле.
Илья Ларионов. Фото: Александр Жолобов
- Сами пробовали?
- Для себя я не принимаю такую деятельность, она для меня под запретом.
- Вы известный иллюзионист. Расскажите, пожалуйста, в каких проектах своей сферы вы сейчас участвуете.
- Это очень логичный вопрос, потому что многие, увидев меня в «Битве экстрасенсов», вспомнили, что где-то уже меня видели. На самом деле меня видели в проекте «Школа Волшебства», который мы снимали с 2011 года. Многие писали, что выросли на моих программах. И, действительно, это был очень рейтинговый проект, он даже обскакал Криса Эйнджела, когда шел в России.
Все номера мы придумывали с Пашей Крахтановым. У меня много не медийных проектов, например, Академия современного иллюзиониста, где я обучаю фокусников. Каждый год меня приглашают читать лекции для коллег на Международном форуме иллюзионистов.
Работаю с театрами, вставляю какие-то элементы в их постановки. Так, сейчас я выступаю консультантом на предстоящем саксофоническом рок-концерте. Но в основном мои проекты – это закрытые мероприятия. В Петербурге я главный по чудесам на праздниках. Еще из интересного – с моим другом Никитой Грековым пишем книгу «Чудеса дедушки Ио».