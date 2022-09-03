Тайны «Битвы экстрасенсов»

В конце августа в Москве начали снимать 23-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов». В сентябре обещают премьеру. А накануне подоспела новость - суд приговорил победителя 22-го сезона Максима Левина к трем годам тюрьмы за мошенничество. Что вполне в духе шоу: там регулярно происходит что-то нехорошее.

Остап Бендер наших дней

Оказывается, в декабре 2021-го Максим победил в «Битве экстрасенсов», находясь в федеральном розыске. На тот момент он прятался от полиции уже два года. Нынешняя его фамилия - Николаев. Через несколько недель после триумфа в телеэфире Максима задержали, в январе этого года «колдун» был заключен под стражу. Левиным он и впрямь был много лет назад, когда только начал нарушать закон. Тогда же получил первую судимость и «переименовался», чтобы не светить темное прошлое.

Между прочим, мошенником Максим был настолько самобытным, что в 2019-м «Комсомольская правда» брала у него интервью. Он тогда был на свободе, но следователи уже под него копали. Сам написал в газету, а встретившись с журналистом, объяснил, как бизнес уходит от налогов, как занимаются незаконной банковской деятельностью; рассказывал, как в молодости получал в банке кредиты по поддельным паспортам. Заливался соловьем - то ли в надежде на смягчение наказания, то ли жаждал славы. В последнее время кидал предпринимателей на миллионы, обещая выгодные схемы обнала. Никаких экстрасенсорных способностей у него и в помине не было.

Его одновременно искали и полиция, и обманутые китайские бизнесмены, но ему отчаянно везло. Настолько, что он заскучал, придумал легенду и прошел кастинг на «Битву экстрасенсов».