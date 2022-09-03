Тайны «Битвы экстрасенсов»

В конце августа в Москве начали снимать 23-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов». В сентябре обещают премьеру. А накануне подоспела новость - суд приговорил победителя 22-го сезона Максима Левина к трем годам тюрьмы за мошенничество. Что вполне в духе шоу: там регулярно происходит что-то нехорошее.
Остап Бендер наших дней
Оказывается, в декабре 2021-го Максим победил в «Битве экстрасенсов», находясь в федеральном розыске. На тот момент он прятался от полиции уже два года. Нынешняя его фамилия - Николаев. Через несколько недель после триумфа в телеэфире Максима задержали, в январе этого года «колдун» был заключен под стражу. Левиным он и впрямь был много лет назад, когда только начал нарушать закон. Тогда же получил первую судимость и «переименовался», чтобы не светить темное прошлое.
Между прочим, мошенником Максим был настолько самобытным, что в 2019-м «Комсомольская правда» брала у него интервью. Он тогда был на свободе, но следователи уже под него копали. Сам написал в газету, а встретившись с журналистом, объяснил, как бизнес уходит от налогов, как занимаются незаконной банковской деятельностью; рассказывал, как в молодости получал в банке кредиты по поддельным паспортам. Заливался соловьем - то ли в надежде на смягчение наказания, то ли жаждал славы. В последнее время кидал предпринимателей на миллионы, обещая выгодные схемы обнала. Никаких экстрасенсорных способностей у него и в помине не было.
Его одновременно искали и полиция, и обманутые китайские бизнесмены, но ему отчаянно везло. Настолько, что он заскучал, придумал легенду и прошел кастинг на «Битву экстрасенсов».
Фото: канал ТНТ
Простейшая проверка сотрудниками шоу фотографий Максима через поисковые ресурсы сразу привела бы к двум большим статьям в «Комсомольской правде», где вся его подноготная. Или все-таки проверили, но не удержались от соблазна выпустить в эфир харизматичного персонажа? Он даже матерых бизнесменов разводил, а в шоу задача в разы проще… Максим артистичный, неглупый, умеет импровизировать, камера его любит.
Для «Битвы экстрасенсов» Левин-Николаев придумал, что он колдун в девятом поколении. Отсутствие информации о своей волшебной деятельности обосновал так: «Я напрочь запрещаю людям после даже самой успешной работы со мной рекомендовать меня со словами «он мне помог». Это важная часть традиции».
Брутальный холостяк быстро стал любимцем зрительниц - на форумах программы его осыпали комплиментами. А фансети «Битва экстрасенсов» раскинула широкие: к примеру, в одноименной группе ВКонтакте 1,3 млн подписчиков. Быстро появились странички самого «колдуна», где он и его помощники стали предлагать услуги за деньги. Ради этого, собственно, все и затевалось.
Даже теперь, находясь в заключении, Максим продолжает общаться с поклонниками. Его помощники публикуют обращения «маэстро», полученные через систему «ФСИН. Письма». Три года пройдут быстро - клиентскую базу надо удержать.
История Левина-Николаева - очередное доказательство, что «Битва экстрасенсов» - рассадник жульничества. Но никаких комментариев от канала ТНТ не последовало. С телевизионщиков как с гуся вода: ну посадили победителя шоу, подумаешь.
Играют по сценарию
Фото: канал ТНТ
«Битва экстрасенсов» в эфире уже 15 лет. Разнообразных разоблачений и в «Телепрограмме», и в других СМИ были десятки, но продюсеры продолжают штамповать сезон за сезоном, выдавая вымышленные истории за правдивые.
Кстати, за мошенничество героя проекта уже сажали. Участник 9-го сезона Юрий Оленин получил 3 года колонии. Суд установил, что преступная группа, в которую был вовлечен Оленин, организовала центр парапсихологии и коррекции судьбы «Маршруты жизни». Экстрасенсы вымогали деньги у неизлечимо больных людей и их родни, успев заработать более 16 млн руб. Миллионы телезрителей смотрят шоу и верят, что герои по-настоящему предсказывают события и помогают в безвыходных ситуациях.
Притом что расследования (см. документальный фильм «Идущие к черту» на YouТube) не раз доказывали: под личинами магов и колдунов скрываются люди с неплохими актерскими данными. Они играют по сценарию, выигрывают испытания, получая подсказки. А прославившись в передаче, ведут прием отчаявшихся людей, наживаясь на их горе.
Истинную цену этих «экстрасенсов» не без юмора назвала юрист и певица Екатерина Гордон: «Я лично знаю [победительницу 15-го сезона] Джулию Ванг. Она была моим парикмахером. Поверьте, у нее нет никаких способностей. Разве что она занималась изгнанием демонов пергидролем».
Наказать их почти невозможно
«По неофициальным данным, около 34% женщин в России обращались к услугам в эзотерической сфере, - говорит юрист Михаил Лямец. - Призываю людей проявлять должную осмотрительность, так как никакого правового регулирования этой деятельности нет. Если вы обращаетесь в агентство по оказанию подобных услуг или к частному практику, то хотя бы попросите заключить договор на оказание консультационных услуг.
А если вы уже оплатили услугу и у вас возникли сомнения насчет людей, оказавших ее вам, обращайтесь в полицию - их могут привлечь по 159-й статье УК РФ («мошенничество»). Но если вы перевели деньги в частном порядке со своего личного счета, шансов их вернуть почти нет».