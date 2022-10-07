«Ребят, ну, правда…»: Даня Милохин и Евгения Медведева – о предполагаемом романе и участии в новом «Ледниковом периоде»

Блогер и фигуристка снова катаются в дуэте
Даня Милохин и Евгения Медведева в шоу «Ледниковый период». Фото:

Даня Милохин и Евгения Медведева в шоу «Ледниковый период». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Шоу «Ледниковый период» возвращается в эфир Первого канала. А вместе с ним возвращаются и наши старые знакомые –блогер Даня Милохин и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. В прошлом сезоне эта пара завоевала приз зрительских симпатий.

Даня и Евгения катались настолько чувственно, что возникли слухи об их романе. Вскоре после окончания проекта эти сплетни затихли. Но может, искра снова разгорится в целое пламя?

На эту тему и не только пара порассуждала в разговоре с журналистами во время съемок шоу «Ледниковый период».

Даня Милохин: «Эта девушка всегда с цветами, но дарит их только Жене»

- Даня, вы сразу согласились на участие в новом сезоне проекта?

- Не сразу. Я не думал, что соглашусь, но я здесь. И я рад этому.

Даня Милохин и Евгения Медведева в шоу «Ледниковый период». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

- Как сейчас принимают зрители, сидящие в зале? В прошлом году они вас хорошо поддерживали.  

 Евгения Медведева: - Мне кажется, публика стала кричать еще громче.   

 Даня Милохин: - Им интересно. Они любят нас, мы подросли, изменились. Волосы стали длиннее. Но…Там есть девушка, которая раньше сидела в зале. Она и сейчас там сидит, постоянно, всегда.

 Эта девушка всегда с цветами, но дарит их только Жене. И говорит мне: «Аккуратно, не урони ее».

- Даня, во время катания вы продемонстрировали очень сложную верхнюю поддержку. Не боитесь?

- Мы такими поддержками разминаемся. На самом деле мы приходим, и говорим друг другу: «Давай разомнемся». Поднимаю ее раз, поднимаю два, а потом идем кататься.

Евгения Медведева: «Мне предлагали нескольких партнеров!»

- Как вы снова оказались в паре?

 Евгения Медведева: - Мы сами об этом просили. Честно говоря, мне предлагали в пару несколько партнеров. Но все не то, не то, и я такая: «Зовите Милохина!» И он пришел.

- В прошлом году публика приписывала вам роман…

 Евгения Медведева: - Нет, ребят, ну, правда…  

Даня Милохин: - Мы же не сами это делали. Давай в этом году любовь играть! Мать детей… Это все публика!   

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Даня Милохин и Евгения Медведева в шоу «Ледниковый период». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

- А вы общались после прошлого сезона?

Евгения Медведева: - Редко, но общались

Даня Милохин: -Не сказать, что прямо не общались, но и не переписывались каждый день: «Как дела? Что делаешь? Давай погуляем!»

- Хочется порвать соперников?

- Даня Милохин: - Не хочется никого рвать, ничего никому доказывать. Просто почему-то меня сюда потянуло, захотелось вернуться!  

 

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