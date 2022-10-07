«Ребят, ну, правда…»: Даня Милохин и Евгения Медведева – о предполагаемом романе и участии в новом «Ледниковом периоде»

Шоу «Ледниковый период» возвращается в эфир Первого канала. А вместе с ним возвращаются и наши старые знакомые –блогер Даня Милохин и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. В прошлом сезоне эта пара завоевала приз зрительских симпатий.
Даня и Евгения катались настолько чувственно, что возникли слухи об их романе. Вскоре после окончания проекта эти сплетни затихли. Но может, искра снова разгорится в целое пламя?
На эту тему и не только пара порассуждала в разговоре с журналистами во время съемок шоу «Ледниковый период».
Даня Милохин: «Эта девушка всегда с цветами, но дарит их только Жене»
- Даня, вы сразу согласились на участие в новом сезоне проекта?
- Не сразу. Я не думал, что соглашусь, но я здесь. И я рад этому.
Даня Милохин и Евгения Медведева в шоу «Ледниковый период». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Как сейчас принимают зрители, сидящие в зале? В прошлом году они вас хорошо поддерживали.
Евгения Медведева: - Мне кажется, публика стала кричать еще громче.
Даня Милохин: - Им интересно. Они любят нас, мы подросли, изменились. Волосы стали длиннее. Но…Там есть девушка, которая раньше сидела в зале. Она и сейчас там сидит, постоянно, всегда.
Эта девушка всегда с цветами, но дарит их только Жене. И говорит мне: «Аккуратно, не урони ее».
- Даня, во время катания вы продемонстрировали очень сложную верхнюю поддержку. Не боитесь?
- Мы такими поддержками разминаемся. На самом деле мы приходим, и говорим друг другу: «Давай разомнемся». Поднимаю ее раз, поднимаю два, а потом идем кататься.
Евгения Медведева: «Мне предлагали нескольких партнеров!»
- Как вы снова оказались в паре?
Евгения Медведева: - Мы сами об этом просили. Честно говоря, мне предлагали в пару несколько партнеров. Но все не то, не то, и я такая: «Зовите Милохина!» И он пришел.
- В прошлом году публика приписывала вам роман…
Евгения Медведева: - Нет, ребят, ну, правда…
Даня Милохин: - Мы же не сами это делали. Давай в этом году любовь играть! Мать детей… Это все публика!
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Даня Милохин и Евгения Медведева в шоу «Ледниковый период». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А вы общались после прошлого сезона?
Евгения Медведева: - Редко, но общались
Даня Милохин: -Не сказать, что прямо не общались, но и не переписывались каждый день: «Как дела? Что делаешь? Давай погуляем!»
- Хочется порвать соперников?
- Даня Милохин: - Не хочется никого рвать, ничего никому доказывать. Просто почему-то меня сюда потянуло, захотелось вернуться!