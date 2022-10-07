«Ребят, ну, правда…»: Даня Милохин и Евгения Медведева – о предполагаемом романе и участии в новом «Ледниковом периоде»

Шоу «Ледниковый период» возвращается в эфир Первого канала. А вместе с ним возвращаются и наши старые знакомые –блогер Даня Милохин и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. В прошлом сезоне эта пара завоевала приз зрительских симпатий.

Даня и Евгения катались настолько чувственно, что возникли слухи об их романе. Вскоре после окончания проекта эти сплетни затихли. Но может, искра снова разгорится в целое пламя?

На эту тему и не только пара порассуждала в разговоре с журналистами во время съемок шоу «Ледниковый период».

Даня Милохин: «Эта девушка всегда с цветами, но дарит их только Жене»

- Даня, вы сразу согласились на участие в новом сезоне проекта?

- Не сразу. Я не думал, что соглашусь, но я здесь. И я рад этому.