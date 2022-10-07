На слухах об измене Егор Бероев вернулся в «Ледниковый период» и эпично рухнул на льду

Популярный актер Егор Бероев стал участником нового сезона «Ледникового периода». Шоу покажут в эфире Первого канала в следующее воскресенье, но Teleprogramma.pro уже побывала на съемках первого выпуска.

Артист выступает в паре с фигуристкой Еленой Ильиных. Однако страна помнит, что Егор уже участвовал в проекте и все это обернулось скандалом.

Актера подозревали в романе с партнершей Екатериной Гордеевой. Ходили даже слухи, что жене Бероева Ксении Алферовой с трудом удалось тогда сохранить брак. Однако официально супруги информацию не подтвердили.

В первом выпуске Бероев и Ильиных выступали первыми под очень трогательную песню. В начале выступления артист упал, но быстро собрался и продолжил танец.