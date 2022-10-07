Денис Дорохов надругался над телефоном Дани Милохина

Вечером 7 октября на канале ТНТ выйдет новый выпуск «Я тебе не верю» — шоу, в котором звезды соревнуются в искусстве обмана. В этот раз в противостоянии лжи друг с другом столкнулись кумир молодежи Даня Милохин и кумир реальных пацанов Владимир Селиванов.

В первом раунде участники рассказали друг другу историю из жизни. Даня вспомнил небольшое криминальное происшествие из своего детства, а Вован рассказал о том, как завел мини-пига, который оказался не очень мини. Однако что-то из этого вполне может оказаться неправдой.

Во втором раунде Милохин искал среди четырех девушек чемпионку Европы по боксу, а Селиванов пытался выяснить, кто из представленных ему незнакомцев умеет танцевать брейк.