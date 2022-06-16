«Получаются сказки для взрослых»: Максим Линников – о «Детективном агентстве Мухича» и супергеройском кино

С 20 июня на канале ТНТ выходит сериал «Детективное агентство Мухича». Широкой публике непутевый следователь Игорь Мухич знаком по другому популярному проекту «Полицейский с Рублевки». И вот теперь он заслужил право быть в центре внимания отдельного сюжета.
В новом сериале этот герой (Роман Попов) вместе с верной соратницей Кристиной открывает собственное детективное агентство благодаря некоему олигарху, который дает ему сто миллионов рублей. И с помощью своего «гонзо-детективного метода» Мухич вновь готов распутывать самые сложные дела.
Недаром что в агентстве принимаются весьма странные заказы, например, вернуть ЦСКА пропавший кубок УЕФА или же выследить любовника любовницы клиента. Одну из ярких ролей миллиардера в сериале сыграл актер Максим Линников. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о том, мог ли существовать Мухич во вселенной «Глухаря», и в чем разница между детективом в театре и в кино.
Максим Линников в сериале «Детективное агентство Мухича». Фото: канал ТНТ
«Снять комедию сложнее, чем серьезное кино»
- Максим, как вы оказались в сериале «Детективное агентство Мухича»?
- Мне прислали текст и приглашение прийти на пробы. Я согласился и, к счастью, все сложилось удачно. С Ильей Куликовым ранее знаком не был, но, конечно, я про него знал и всегда считал его крутым. Поработать и познакомиться с ним возможность представилась только сейчас. Чему я очень рад! Видимо, всему свое время.
- В вашей фильмографии достаточно проектов на криминальную тематику, в большинстве из них работа органов правопорядка освещается в серьезном ключе. Как относитесь к комедийному подходу, который практикуется в «Детективном агентстве Мухича»? На ваш взгляд, подавать историю в таком ключе легче или сложнее?
- Мне всегда очень нравился комедийный жанр и подавать историю в таком ключе, как минимум веселее. Но на мой взгляд, снять комедию чаще бывает сложнее, чем серьезное кино. Именно поэтому хороших картин в этом жанре в наше время действительно не так уж и много. Бывает, садишься с желанием посмотреть какой-нибудь новый легкий смешной фильм, но найти такой очень сложно. Что касается актерской работы, то я с удовольствием бы почаще снимался в комедиях. Пока же в основном серьезное предлагают.
- Есть ли у вас любимые детективы, кинодетективы? Среди культовых вроде Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро или, может, среди тех проектов, в которых вы принимали участие?
- Люблю хорошие детективы. Здесь всегда очень важна фабула, сюжет должен держать от начала до самого конца и иметь неожиданные повороты. Из мастеров этого жанра я выделяю Джеймса Хэдли Чейза. Мне импонирует его манера подачи, его стиль и то, как динамично развиваются его истории. Несколько лет назад я и сам примерил на себя роль писателя и написал детектив. Он называется «Переплет». Осталось его доредактировать и где-нибудь выпустить. Надеюсь, мне хватит решимости довести это дело до конца.
- На ваш взгляд, такой персонаж, как Мухич, мог бы существовать, например, во Вселенной «Глухаря»? Или там он бы не был так органичен?
- Вообще, сериал «Глухарь» мне очень нравится. Там все гармонично. И там ведь тоже была комедийная составляющая, за которую отвечали персонажи Агапов и Черенков. Да и сам Глухарь далеко не всегда все делал, как говорится, на серьезных щах. Это, безусловно, пошло только в плюс и главному герою, и сериалу в целом. Поэтому чисто теоретически такой персонаж, как Мухич, наверное, мог бы там быть. Но представить это довольно сложно.
Максим Линников в сериале «Детективное агентство Мухича». Фото: канал ТНТ
«Детективный жанр можно раскрывать еще эффектнее»
- Помимо кино, вы работаете и в театре. Если говорить о детективном жанре, то где он, как вам кажется, более органичен: на сцене или в кино?
- Мне кажется, детективный жанр интересно смотреть и на сцене, и на экране. Естественно, в кино его можно раскрыть еще эффектнее. Тут все дело в возможностях, которые предоставляет монтаж: крупные планы, детали, различные эффекты. Я сам играю в спектакле, в котором детективной составляющей отводится не последняя роль. Такой, знаете ли, офис-триллер – называется «Метод Гренхольма». Идет уже более десяти лет в Театре Наций.
Кто видел, поймет, о чем я. Лихо закрученный сюжет, щедро сдобренный юмором, всегда интересно смотреть. К тому же в театре каждый спектакль получается разным. За это, в частности, театр и любят, и будут любить. Каждый раз все происходит здесь и сейчас. Зрители зачастую и ходят на одни и те же спектакли по нескольку раз.
- Недавно состоялась премьера фильма «Бодибилдер» с вашим участием. Лента слегка отдает супергеройским жанром, где одна «волшебная таблетка» решает все проблемы. Как вы относитесь к засилью фильмов о людях со сверхспособности?
- В супергеройском жанре сценаристы могут напридумывать вообще все что угодно, практически без ограничений. Потом все это круто снимают, монтируют с эффектами и компьютерной графикой. Получаются такие сказки для взрослых. Если это сделано талантливо, то ничего плохого в этом не вижу. Думаю, фильмы должны быть разные. Главное ведь то, какую мысль они несут.
- Вы являетесь модератором мастер-классов для молодых актеров «Мастера театра и кино». Расскажите, чем этот проект для вас ценен?
- Считаю проект «Мастера театра и кино» действительно стоящим. Основная целевая аудитория нашей передачи – это студенты театральных вузов, молодые актеры и режиссеры. Я лично не знаю в нашей стране программ подобного формата, где с гостями говорят не о том, кто когда родился, женился, развелся и так далее, а сугубо о профессии.
В нашей передаче можно задать интересующий вас вопрос и тут же получить на него ответ, послушать советы от людей, которые действительно преуспели в своем деле. Это еще одна возможность узнать для себя что-то новое и пополнить свою копилку.
- Как дела у вашей музыкальной группы «Билет до Амбера»? Готовятся ли новые релизы, планируются ли концерты?
- Дела идут хорошо, хоть и пока не очень быстро. Не так давно мы выступили на презентации фильма «Бодибилдер», в котором, кстати, звучит наша песня, специально для этого фильма написанная. Некоторое время назад мы записали альбом, но в связи с разными обстоятельствами его выход пока что отложен.
Теперь же, наконец, появилась некоторая определенность. Презентация альбома должна состояться в сентябре. Тогда же он появится и на всех цифровых площадках. Возможно, до осени мы выступим где-нибудь еще и сделаем премьеру сингла.
Максим Линников в сериале «Детективное агентство Мухича». Фото: канал ТНТ
- А что сами сейчас слушаете активнее всего? Какие новинки в последнее время особенно порадовали?
- Иногда попадается что-то стоящее, но, по моему скромному мнению, ярких явлений в современной музыке давно не наблюдается. Много каверов, много повторений того, что уже было, поэтому чаще всего слушаю что-нибудь из того, что мне уже давно нравится.
К счастью, выбор большой, хотя если честно, и это порой надоедает. Пишу песни сам и стараюсь писать такие, которые и сам бы хотел услышать. Конечно, надеюсь, что они зайдут и кому-нибудь еще.
- Вы являетесь давним поклонником группы «The Beatles». Видели ли вы документальный фильм Питера Джексона, который выходил в ноябре 2021 года? Как считаете, стоит ли снимать полнометражное игровое кино о группе в стиле «Богемской рапсодии» или «Рокетмена», чтобы о группе узнали еще больше молодых людей, которые слабо знакомы с ее творчеством?
- Группа «The Beatles» повлияла на огромное количество людей по всему миру и им вполне по силам вдохновить новое поколение музыкантов, которое, вполне допускаю, знает о них не так много. Это действительна музыка на все времена, поэтому идея создания художественного фильма на основе их истории была бы хорошей. Пока же можно, как минимум, посмотреть четырехсерийный фильм «Антология Битлз».
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