«Получаются сказки для взрослых»: Максим Линников – о «Детективном агентстве Мухича» и супергеройском кино

«Снять комедию сложнее, чем серьезное кино»

- Максим, как вы оказались в сериале «Детективное агентство Мухича»?

- Мне прислали текст и приглашение прийти на пробы. Я согласился и, к счастью, все сложилось удачно. С Ильей Куликовым ранее знаком не был, но, конечно, я про него знал и всегда считал его крутым. Поработать и познакомиться с ним возможность представилась только сейчас. Чему я очень рад! Видимо, всему свое время.

- В вашей фильмографии достаточно проектов на криминальную тематику, в большинстве из них работа органов правопорядка освещается в серьезном ключе. Как относитесь к комедийному подходу, который практикуется в «Детективном агентстве Мухича»? На ваш взгляд, подавать историю в таком ключе легче или сложнее?

- Мне всегда очень нравился комедийный жанр и подавать историю в таком ключе, как минимум веселее. Но на мой взгляд, снять комедию чаще бывает сложнее, чем серьезное кино. Именно поэтому хороших картин в этом жанре в наше время действительно не так уж и много. Бывает, садишься с желанием посмотреть какой-нибудь новый легкий смешной фильм, но найти такой очень сложно. Что касается актерской работы, то я с удовольствием бы почаще снимался в комедиях. Пока же в основном серьезное предлагают.

- Есть ли у вас любимые детективы, кинодетективы? Среди культовых вроде Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро или, может, среди тех проектов, в которых вы принимали участие?

- Люблю хорошие детективы. Здесь всегда очень важна фабула, сюжет должен держать от начала до самого конца и иметь неожиданные повороты. Из мастеров этого жанра я выделяю Джеймса Хэдли Чейза. Мне импонирует его манера подачи, его стиль и то, как динамично развиваются его истории. Несколько лет назад я и сам примерил на себя роль писателя и написал детектив. Он называется «Переплет». Осталось его доредактировать и где-нибудь выпустить. Надеюсь, мне хватит решимости довести это дело до конца.

- На ваш взгляд, такой персонаж, как Мухич, мог бы существовать, например, во Вселенной «Глухаря»? Или там он бы не был так органичен?

- Вообще, сериал «Глухарь» мне очень нравится. Там все гармонично. И там ведь тоже была комедийная составляющая, за которую отвечали персонажи Агапов и Черенков. Да и сам Глухарь далеко не всегда все делал, как говорится, на серьезных щах. Это, безусловно, пошло только в плюс и главному герою, и сериалу в целом. Поэтому чисто теоретически такой персонаж, как Мухич, наверное, мог бы там быть. Но представить это довольно сложно.