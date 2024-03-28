Иосиф Пригожин обратился к Алле Пугачевой: «Должны уважать свой народ, а вы бросаете камни»

2 апреля известный продюсер Иосиф Пригожин отметит свое 55-летие. Пригожин признается, что к этому возрасту стал более осторожным и избирательным в связях.

Но при этом, по собственному признанию музыкального деятеля, его не испортили известность и деньги. А еще продюсер всерьез заинтересовался своей родословной, чему предшествовали события, связанные с его знаменитым однофамильцем.

Об этом Иосиф Пригожин рассказал на творческой встрече с журналистами, приуроченной к его юбилею.

«Сейчас у меня скомканный праздник!»

- Иосиф Игоревич, как вы собираетесь отмечать день рождения. И можете ли рассказать о подарке, который запомнился вам больше всего?

- Я нахожусь в таком переходном возрасте, когда материальное интересует меня меньше всего. Но вообще, я рад любой вещи, которая может принести мне пользу. Я ненавижу бесполезные подарки из серии «Лишь бы подарить».

Самый памятный мой подарок – от продюсера Юрия Айзеншписа в 1997 году. Он мне подарил часы стоимостью 21 300 долларов, которые у меня хранятся до сих пор.

А что касается моего дня рождения, учитывая все происшедшие события в Crocus City Hall, наверное, будет неправильно устраивать какой-то яркий праздник. В целом это горе коснулось нас всех. Поэтому это будет небольшой праздник в кругу знакомых, поскольку настроение у меня соответствующее.

4 апреля, после моего дня рождения мы собирались прийти на премию «Жара» в Crocus. Валерия должна была исполнить песню «Маленький самолет». И я находился в предвкушении встречи со своими коллегами. Но судьба распорядилась иначе.

И сейчас праздник, конечно, у меня скомканный. Я даже думал о том, чтобы перенести его на какое-то время. Но я прекрасно понимаю, что 55 лет исполняется только один раз. Поэтому будет скромный ужин в кругу близких и друзей.

А вообще, для меня самый большой праздник и подарок – это сольный концерт Валерии. Я благодарен жене за все то, что она сделала для меня и детям - за их терпение. Вообще, благодарю всех за все. Спасибо за уроки жизни, которые вы мне даете.

У меня вообще хорошие учителя и ориентиры. Знаете, чего мне не хватает? Того, что новое поколение не учится так, как мы учились у взрослых людей. У нас были символы, ориентиры: Иосиф Кобзон, Юрий Гагарин. Иосиф Давыдович в свою очередь учился у Леонида Утесова, у Марка Бернеса. И мне бы хотелось, чтобы наши люди ориентировались на русских артистов, а не на тех же западных рэперов.

Не надо подражать чужой культуре. Иногда видишь, как идет девушка лет 19 с надутыми губами и думаешь про себя: «Ну что ты с собой сделала?». Будьте самобытными, своеобразными. На каждую кастрюльку найдется своя крышка.

Нам надо создать своеобразный кластер, чтобы талантливые люди себя реализовывали, и чтобы от нас все брали, а не наоборот.