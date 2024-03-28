Иосиф Пригожин обратился к Алле Пугачевой: «Должны уважать свой народ, а вы бросаете камни»

2 апреля известный продюсер Иосиф Пригожин отметит свое 55-летие. Пригожин признается, что к этому возрасту стал более осторожным и избирательным в связях.
Но при этом, по собственному признанию музыкального деятеля, его не испортили известность и деньги. А еще продюсер всерьез заинтересовался своей родословной, чему предшествовали события, связанные с его знаменитым однофамильцем.
Об этом Иосиф Пригожин рассказал на творческой встрече с журналистами, приуроченной к его юбилею.
«Сейчас у меня скомканный праздник!»
- Иосиф Игоревич, как вы собираетесь отмечать день рождения. И можете ли рассказать о подарке, который запомнился вам больше всего?
- Я нахожусь в таком переходном возрасте, когда материальное интересует меня меньше всего. Но вообще, я рад любой вещи, которая может принести мне пользу. Я ненавижу бесполезные подарки из серии «Лишь бы подарить».
Самый памятный мой подарок – от продюсера Юрия Айзеншписа в 1997 году. Он мне подарил часы стоимостью 21 300 долларов, которые у меня хранятся до сих пор.
А что касается моего дня рождения, учитывая все происшедшие события в Crocus City Hall, наверное, будет неправильно устраивать какой-то яркий праздник. В целом это горе коснулось нас всех. Поэтому это будет небольшой праздник в кругу знакомых, поскольку настроение у меня соответствующее.
4 апреля, после моего дня рождения мы собирались прийти на премию «Жара» в Crocus. Валерия должна была исполнить песню «Маленький самолет». И я находился в предвкушении встречи со своими коллегами. Но судьба распорядилась иначе.
И сейчас праздник, конечно, у меня скомканный. Я даже думал о том, чтобы перенести его на какое-то время. Но я прекрасно понимаю, что 55 лет исполняется только один раз. Поэтому будет скромный ужин в кругу близких и друзей.
А вообще, для меня самый большой праздник и подарок – это сольный концерт Валерии. Я благодарен жене за все то, что она сделала для меня и детям - за их терпение. Вообще, благодарю всех за все. Спасибо за уроки жизни, которые вы мне даете.
У меня вообще хорошие учителя и ориентиры. Знаете, чего мне не хватает? Того, что новое поколение не учится так, как мы учились у взрослых людей. У нас были символы, ориентиры: Иосиф Кобзон, Юрий Гагарин. Иосиф Давыдович в свою очередь учился у Леонида Утесова, у Марка Бернеса. И мне бы хотелось, чтобы наши люди ориентировались на русских артистов, а не на тех же западных рэперов.
Не надо подражать чужой культуре. Иногда видишь, как идет девушка лет 19 с надутыми губами и думаешь про себя: «Ну что ты с собой сделала?». Будьте самобытными, своеобразными. На каждую кастрюльку найдется своя крышка.
Нам надо создать своеобразный кластер, чтобы талантливые люди себя реализовывали, и чтобы от нас все брали, а не наоборот.
Иосиф Пригожин с Валерией. Фото: Global Look Press
- Многие говорят, что Алла Пугачева не высказалась о трагедии в Crocus City Hall, а вот ее супруг сделал это…
- Максим Галкин* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента) выразил свои соболезнования. Я видел это. Но это же не значит, что он должен превратить свои посты в ежеминутную панихиду. Каждый несет свою ответственность сам.
А что касается Пугачевой, то вспомните ее постулаты: «Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна». Алла Борисовна, вы же всегда были ориентиром для всех. При ее положении, уровне популярности и том уважении, которое эта певица снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично.
Не мне делать замечания, я все-таки родился на Кавказе. И там ценится уважение к старшим.
Безусловно, мы знакомы с Аллой Борисовной. И я знаю и понимаю все ее минусы и плюсы. Но мне кажется, например, не совсем солидно было отвечать Стасу Михайлову, который тем более не называл ее имя. На мой взгляд, это был детский выброс.
Алла Борисовна – все-таки девушка солидная. 15 апреля ей будет 75 лет. И я желаю ей здоровья, чтобы она наслаждалась своими детками и той свободой, которая она приобрела благодаря своей профессии.
Но тем не менее, надо понимать, что благодаря своим талантам и возможностям Алла Пугачева определила настоящее и будущее своей страны такими песнями, как «Живи спокойно, страна». Но если вы у нас одна, значит, должны быть где-то с нами, где-то рядом. А получается, вас с нами нет, и страна без вас спокойно спать не может. Вернитесь к нам!
Наверное, с людьми что-то происходит в определенный период. Майя Плисецкая однажды сказала: «Истинное величие никогда не опустится до высокомерия». И поэтому великому человеку ничего доказывать в жизни не надо. Но вы должны уважать свой народ, свое общество, а вы бросаете камни в огород народа, который сделал свой выбор.
Не каждый человек сегодня может взять и совершить отъезд, как вы это сделали. Не у всех есть возможности и деньги для этого. Но, тем не менее, при сегодняшних событиях общество должно быть единым и неделимым.
- Вы неоднократно говорили о патриотизме, но при этом ваши дети находятся за границей…
- Артемий живет в Швейцарии с 11 лет и нашел там работу по душе. Выбери себе работу по душе и ты не будешь работать ни дня в своей жизни.
Артемий окончил Бостонскую академию по специальностям: «Саунд-дизайнер, Саунд-инженер, Бизнес-менеджмент и IT-технологии» (Иосиф Пригожин не упомянул Женевский университет Вебстер – прим. ред). Если он не пригодился здесь, то пригодился там. Поэтому каждый ищет свое место жительства по месту его работы, зарплаты, пребывания. Каждый живет так, как ему удобно.
Моя Лиза окончила академию кино в Рио-де-Жанейро и там задержалась. Никто им не запрещает жить там, где они хотят. Это их выбор.
У меня родственники разбросаны по всему миру. Мне теперь, что, от них отказаться, потому что они привыкли там жить?
Моя мама живет в Израиле уже 35 лет. Как я ее заставлю жить в другой стране, если она провела там практически все время? Что мне теперь отказаться от мамы или ей от меня? Это же несправедливо.
Я сейчас занимался своими корневыми поисками. У меня прадедушка родился на Украине в Сумской области. Прабабушка и прадедушка по отцовской линии – в Черниговской области.
Я думал, что я стопроцентный кавказец, поскольку родом из Дагестана. Но мои папа и дедушка родились в Москве.
Но самый «караул» у меня случился недавно. Вы знаете, где я недавно нашел своего дедушку и его двух братьев? Рядом с Иосифом Кобзоном. Однажды Нелли говорит мне: «Иосиф, там какой-то Пригожин лежит». Но это же может быть и однофамилец. Но нет...
Я дедушку никогда не видел, потому что он умер в 1970 году. А его брат в 1941 году погиб в Холокосте.
Недавно я нашел там же прадедушку и прабабушку. Оказалось, что прадедушка работал казначеем в синагоге Марьиной рощи и имел совершенно другое имя и отчество. Тогда, чтобы хоть как-то русифицироваться, люди меняли имена.
А прадедушка по материнской линии являлся начальником полиции Пятницкого или Подольского уезда в Москве. Жили они на Патриарших прудах и на Проспекте Мира.
У моего прадедушки было семеро детей: три сына и четыре дочки. Одна из них жила в Америке.
В общем, к 55 годам подошел к тому, что меня интересует моя родословная. Я ведь всю жизнь был один – без рода и племени.
Я ребенок бабушки. И когда она умерла в 1985 году, я уехал, потому что для меня дом стал пустым. Я жил в Махачкале, в многонациональной республике, где все жили дружно и мирно: тувинцы, аварцы, другие национальности и ходили друг к другу в гости. Никто на тебя пальцем не тыкал.
Мы с Марком Тишманом земляки. Его тетя была завучем у меня в школе. Вот сколько неожиданных пересечений бывает в жизни!
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Иосиф Пригожин. Фото: Борис Кудрявов/ КП
«В пандемию я устроил в больницу 250 человек»
- Назовите, пожалуйста, свое самое хорошее и самое плохое качества.
-Плохое – это моя доверчивость. Я вижу человека и буквально влюбляюсь в него, а потом страдаю из-за этого. Открытость – это самое плохое, что во мне есть. Потому что я встречаю не только хороших и порядочных личностей, но и людей, которые воспринимают нас через другую призму.
Сам я абсолютно убежден в том, что я порядочный человек. И если с кем-то дружу, то потому что мне эти люди симпатичны. Мне плевать, сколько у них денег. Они мне просто близки по духу, по состоянию души.
Я общаюсь с огромным количеством людей, но дружу с минимальным. Вот у меня благодаря профессии в записной книжке 11 000 телефонов. Я человек коммуникабельный, открытый. В пандемию я устроил в больницу 250 человек, половину из которых я даже не знаю.
Однажды ко мне в ресторане подошел один человек со словами: «Спасибо вам за мою маму». Он сказал: «Я позвонил Васе такому-то, а Вася такой-то – позвонил такому-то».
Это те качества, которые во мне любит Валерия. А еще я эмоциональный, но быстро отходчивый.
А самое хорошее качество во мне – я умею признавать свои ошибки и исправлять их.
Иосиф Пригожин на творческой встрече с журналистами, приуроченной к его юбилею. Фото: Global Look Press
- Насколько вы изменились к 55 годам?
- Конечно, я поумнел, стал мудрее, осторожнее, более избирательным. К великому сожалению, я перестал доверять людям. И теперь каждый пришедший в мой дом фактически проходит через мое внутреннее сито. Даже тот человек, который клянется тебе в любви и говорит красивые тосты, не есть гарантия того, что он твой друг.
К сожалению, нынешняя жизнь устроена так, что предательство подстерегает тебя на каждом шагу.
Наличие богатства не всегда говорит о порядочности. Иногда с простым человеком ты можешь сварить больше каши, чем с состоятельным. Когда люди становятся богатыми и знаменитыми, с ними приходится знакомиться заново. Они теряют самоконтроль и самообладание и превращаются в каких-то Дьяволов, которым кажется, что они избраны.
Я не стал жестче, я стал осторожнее. Я не скурвился, меня не испортили мое положение и так называемая слава. Я к ней отношусь очень спокойно и не торчу сам от себя. Я просто понимаю, что я есть и благодарен за все в этой жизни: и своим учителям, и тем, кто меня окружает, и своим недругам .
После того, как я десять дней пролежал в реанимации, многие друзья проявили себя с разных сторон.
А еще хотел бы сказать, что как бы многим ни казалось, что мы циничные люди брутальной внешности и думаем только о деньгах, это не так. Мы не про деньги, а про человеческое отношение, доброту, уважение друг к другу.
Я как любил свою семью, так и люблю ее, потому что семья – это как твоя страна. И если ты не научишься любить семью, значит, ты не научишься любить Родину.