У попавшего в больницу Иосифа Пригожина обнаружили пневмонию

10 декабря Иосиф Пригожин был госпитализирован с признаками ОРВИ. Заболевшего музыкального продюсера доставили в «Лапино».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сначала врачи подозревали коронавирус. Поэтому медики провели соответствующий тест. Он оказался отрицательным. Дальнейшее обследование Пригожина показало, что у артиста развивается пневмония.

Заболевание удалось выявить на начальной стадии. Сейчас Иосиф Игоревич находится под наблюдением специалистов.

Продюсера лечат иммуномодуляторами, антибиотиками и капельницами. Если все пойдет по плану, то его смогут выписать уже через неделю.

Источник: Telegram-канал Mash