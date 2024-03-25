Дарья Мороз: «Я отрицаю дурновкусие и порнографию»

С 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION выйдет второй сезон сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики. Многосерийный фильм снова посвящен теме насилия, но в этот раз он исследует тему внутрисемейных отношений.

Однажды успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева обнаруживают в своем доме убитым. Поначалу подозрение падает на его жену Марину.

Но следователь Анна и правозащитница Ида привыкли копать глубже и проводят собственное расследование, в процессе которого выясняется, что у Венишева хранилось немало секретов в шкафу, и на самом деле он был настоящим домашним боксером. Вот только причастна ли Марина к его ликвидации?

Премьеру картины посетила актриса Дарья Мороз, которая поговорила с журналистами о новом сериале, трудоголизме и своих мечтах.

«Круто, когда острая тема талантливо визуализируется в кино!»

- Дарья, как вы считаете, можно ли сравнить «Содержанок», в которых вы снимались, и новый сериал Валерии Гай Германики?

- «Содержанки» и «Обоюдное согласие» - это все-таки достаточно разные продукты на разные темы. Хотя в обоих случаях присутствует остросоциальная проблематика.

Но, на мой взгляд, круто, когда любая острая и актуальная тема талантливо визуализируется в кино, когда ничего не опошляется, а в голове зрителя выстраивается интересный разговор.

Также я люблю безоценочное повествование, то есть, когда авторы не говорят, хорошо ли это или плохо, а предоставляют возможность сделать выводы зрителю. Самое крутое – это не только заставить зрителя сопереживать, но и думать над тем, что он смотрит. Поэтому проекты на такие темы важны и нужны.