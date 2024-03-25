Дарья Мороз: «Я отрицаю дурновкусие и порнографию»

Дарья Мороз. Фото: Global Look Press 

Актриса в разговоре с журналистами сравнила сериалы «Содержанки» и «Обоюдное согласие» и рассказала о будущей профессии дочери.

С 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION выйдет второй сезон сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики. Многосерийный фильм снова посвящен теме насилия, но в этот раз он исследует тему внутрисемейных отношений. 

Однажды успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева обнаруживают в своем доме убитым. Поначалу подозрение падает на его жену Марину.   

Но следователь Анна и правозащитница Ида привыкли копать глубже и проводят собственное расследование, в процессе которого выясняется, что у Венишева хранилось немало секретов в шкафу, и на самом деле он был настоящим домашним боксером. Вот только причастна ли Марина к его ликвидации? 

Премьеру картины посетила актриса Дарья Мороз, которая поговорила с журналистами о новом сериале, трудоголизме и своих мечтах. 

«Круто, когда острая тема талантливо визуализируется в кино!» 

- Дарья, как вы считаете, можно ли сравнить «Содержанок», в которых вы снимались, и новый сериал Валерии Гай Германики?  

- «Содержанки» и «Обоюдное согласие» - это все-таки достаточно разные продукты на разные темы. Хотя в обоих случаях присутствует остросоциальная проблематика. 

Но, на мой взгляд, круто, когда любая острая и актуальная тема талантливо визуализируется в кино, когда ничего не опошляется, а в голове зрителя выстраивается интересный разговор. 

Также я люблю безоценочное повествование, то есть, когда авторы не говорят, хорошо ли это или плохо, а предоставляют возможность сделать выводы зрителю. Самое крутое – это не только заставить зрителя сопереживать, но и думать над тем, что он смотрит. Поэтому проекты на такие темы важны и нужны. 

Дарья Мороз на премьере сериала «Обоюдное согласие». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro  

- А не могут ли сериалы на такие темы спровоцировать на какие-то криминальные поступки? 

- Наверное, можно посмотреть мультфильм и тоже захотеть чего-то сделать. Например, мультик «Ну, погоди!». 

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- Или наоборот, такие сериалы могут предупредить домашнее насилие… 

 - Кто же знает. Я всегда надеюсь на то, что кино в хорошем смысле влияет на людей. Оно лечит их: и эмоционально, и психически, и личностно. Я считаю, что кино вообще стоит делать для того, чтобы этот мир лечился, а не, наоборот, становился хуже. И надеюсь, что и сериал Валерии  «вылечит ситуацию». 

- Кто в семье, на ваш взгляд, должен быть главным? 

- Главный в семье – домашнее животное. Когда я выхожу из дома, то я говорю своей собаке Брониславу: «Броня, ты на хозяйстве!». 

«У меня нет времени отдыхать» 

- Недавно вам дали премию за трудоголизм. Очень много работаете? 

- Круглосуточно. Я считаю, что это лучшая премия, которую мне могли присудить в жизни, потому что она заслуженна. У меня всегда много работы. 

Мой папа меня ругает за это и говорит: «Ну уже хватит работать. Иди отдохни». Но сейчас у меня развиваются шоураннерские, режиссерские, авторские проекты. Эта деятельность открывает новые возможности, поэтому сейчас нет времени отдыхать. 

- А что из вышеперечисленного вам ближе? 

- Мне очень нравится писать сценарии, придумывать проекты. Я думаю, что шоураннерская и режиссерские работы интереснее всего. Актерская сфера пока ушла на второй план. 

Но как говорит мой папа: «Когда ты переходишь за грань режиссуры», это отрезает желание быть артистом. Мне кажется, что это правда, потому что ты можешь решать интересные задачи. Сейчас все складывается так, потом, возможно, - иначе.  

Дарья Мороз. Фото: Global Look Press  

- На какие роли вы никогда не согласитесь? 

- Слишком абстрактный вопрос. Это зависит от многих факторов. Я всегда говорю, что отрицаю дурновкусие и порнографию. 

- Кем хочет быть ваша дочь Анна? 

- Мне кажется, что Анна пойдет в медицину, чему я очень рада.

- Слышали, что у вас есть некая доска желаний, на которой вы записываете свои мечты… 

- Кто вам такое сказал? (Смеется) Но мечтать в любом случае хорошо. Если желания сбываются, то это просто кайф, а если нет, то значит остаются просто мечтами.  

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