Дарья Мороз: «Я отрицаю дурновкусие и порнографию»

С 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION выйдет второй сезон сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики. Многосерийный фильм снова посвящен теме насилия, но в этот раз он исследует тему внутрисемейных отношений.
Однажды успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева обнаруживают в своем доме убитым. Поначалу подозрение падает на его жену Марину.
Но следователь Анна и правозащитница Ида привыкли копать глубже и проводят собственное расследование, в процессе которого выясняется, что у Венишева хранилось немало секретов в шкафу, и на самом деле он был настоящим домашним боксером. Вот только причастна ли Марина к его ликвидации?
Премьеру картины посетила актриса Дарья Мороз, которая поговорила с журналистами о новом сериале, трудоголизме и своих мечтах.
«Круто, когда острая тема талантливо визуализируется в кино!»
- Дарья, как вы считаете, можно ли сравнить «Содержанок», в которых вы снимались, и новый сериал Валерии Гай Германики?
- «Содержанки» и «Обоюдное согласие» - это все-таки достаточно разные продукты на разные темы. Хотя в обоих случаях присутствует остросоциальная проблематика.
Но, на мой взгляд, круто, когда любая острая и актуальная тема талантливо визуализируется в кино, когда ничего не опошляется, а в голове зрителя выстраивается интересный разговор.
Также я люблю безоценочное повествование, то есть, когда авторы не говорят, хорошо ли это или плохо, а предоставляют возможность сделать выводы зрителю. Самое крутое – это не только заставить зрителя сопереживать, но и думать над тем, что он смотрит. Поэтому проекты на такие темы важны и нужны.
Дарья Мороз на премьере сериала «Обоюдное согласие». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А не могут ли сериалы на такие темы спровоцировать на какие-то криминальные поступки?
- Наверное, можно посмотреть мультфильм и тоже захотеть чего-то сделать. Например, мультик «Ну, погоди!».
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- Или наоборот, такие сериалы могут предупредить домашнее насилие…
- Кто же знает. Я всегда надеюсь на то, что кино в хорошем смысле влияет на людей. Оно лечит их: и эмоционально, и психически, и личностно. Я считаю, что кино вообще стоит делать для того, чтобы этот мир лечился, а не, наоборот, становился хуже. И надеюсь, что и сериал Валерии «вылечит ситуацию».
- Кто в семье, на ваш взгляд, должен быть главным?
- Главный в семье – домашнее животное. Когда я выхожу из дома, то я говорю своей собаке Брониславу: «Броня, ты на хозяйстве!».
«У меня нет времени отдыхать»
- Недавно вам дали премию за трудоголизм. Очень много работаете?
- Круглосуточно. Я считаю, что это лучшая премия, которую мне могли присудить в жизни, потому что она заслуженна. У меня всегда много работы.
Мой папа меня ругает за это и говорит: «Ну уже хватит работать. Иди отдохни». Но сейчас у меня развиваются шоураннерские, режиссерские, авторские проекты. Эта деятельность открывает новые возможности, поэтому сейчас нет времени отдыхать.
- А что из вышеперечисленного вам ближе?
- Мне очень нравится писать сценарии, придумывать проекты. Я думаю, что шоураннерская и режиссерские работы интереснее всего. Актерская сфера пока ушла на второй план.
Но как говорит мой папа: «Когда ты переходишь за грань режиссуры», это отрезает желание быть артистом. Мне кажется, что это правда, потому что ты можешь решать интересные задачи. Сейчас все складывается так, потом, возможно, - иначе.
Дарья Мороз. Фото: Global Look Press
- На какие роли вы никогда не согласитесь?
- Слишком абстрактный вопрос. Это зависит от многих факторов. Я всегда говорю, что отрицаю дурновкусие и порнографию.
- Кем хочет быть ваша дочь Анна?
- Мне кажется, что Анна пойдет в медицину, чему я очень рада.
- Слышали, что у вас есть некая доска желаний, на которой вы записываете свои мечты…
- Кто вам такое сказал? (Смеется) Но мечтать в любом случае хорошо. Если желания сбываются, то это просто кайф, а если нет, то значит остаются просто мечтами.