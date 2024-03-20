Дарья Мороз призналась, что ее дочка от Константина Богомолова хочет связать жизнь с медициной

Дарья Мороз 20 марта вышла в свет. Она приехала на премьеру второго сезона детектива «Обоюдное согласие». Актриса сделала укладку с мокрым эффектом и облачилась в модную косуху оверсайз с эффектом потертой кожи. Она появилась на ковровой дорожке в одиночестве. Однако в беседе с прессом артистка заговорила про дочку Анну Бгомолову, которой уже 13 лет. Оказалось, что она не хочет идти по стопам родителей. Актерская карьера ее не интересует.

«Моя дочь хочет связать жизнь с медициной», – заявила Мороз.

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Напомним, что после развода с Константином Богомоловым она редко рассказывает о личной жизни. Актриса признавалась, что с бывшим мужем поддерживает дружеское общение. Они вместе растят дочку. Дарья ранее рассказывала, что наследница переживает подростковый возраст, поэтому любит экспериментировать со внешностью и уже красила волосы.