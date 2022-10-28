«Сложный человек»: почему коллеги ненавидят Богомолова

Александр Семчев и Константин Богомолов знакомы уже много лет. По мнению артиста, люди делают поспешные выводы о худруке Театра на Малой Бронной, основываясь на его скандальных спектаклях.

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«Не все принимают его постановки, кто-то разносит их в пух и прах. Многие на этом основании не любят лично Богомолова», — поделился Александр Львович.

Сам актер положительно отзывается о режиссере, однако не скрывает, что многие коллеги недолюбливают его из-за непростого нрава и требовательности.

«Богомолов — сложный человек, он авторитарен. Но при всем том очень тонко чувствующий человек. Он отзывчивый, все прекрасно понимает, тонкий психолог», — рассказал Семчев «Каравану историй».

Напомним, сейчас к Богомолову приковано максимум общественного внимания из-за его жены Ксении Собчак.

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