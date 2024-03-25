Григорий Лепс: «Девушкам всегда нужны деньги. Меня это не беспокоит»

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press  

Артист рассказал журналистам о том, что его привлекает в женщинах и о новой семейной паре.

Григорий Лепс – щедрый человек. И желание некоторых барышень поживиться за его счет певца не беспокоит. Он считает, что женщинам всегда были нужны деньги. Об этом артист рассказал журналистам в кулуарах премии «Виктория». 

«Поздравляю обоих. Хорошая семейная пара!» 

- Григорий, вы держите пост? 

- Я всегда его держу.  В это время ничего нельзя: ни петь, ни есть, ни говорить (Смеется). 

- Алексей Чумаков открыл караоке-клуб. Не будете переманивать его клиентов? 

- Я и не собираюсь никого переманивать. Ради Бога! Идея хорошая. Люди будут там петь. 

- А в вашем ресторане?   

- Надеюсь, что тоже будут петь. 

- Как вы думаете, нормально ли, когда женщина делает мужчине предложение? 

- Абсолютно нормально, учитывая, что вы вспоминаете о нем, когда вам удобно. 

- Недавно в эфире шоу «Это нормально?» Ольга Бузова сделала предложение Филиппу Киркорову...  

- Поздравляю обоих. Хорошая семейная пара! (Смеется) 

- А вы не планируете тоже сделать предложение избраннице?  

- Я никому не делаю предложений. 

- Разочаровались? 

- Почему разочаровался? О чем вы?  

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«В основе семейной жизни – нормальные человеческие взаимоотношения» 

- А что вас сейчас привлекает в женщинах? 

- Меня всегда привлекало что в женщинах, что в мужчинах честность, порядочность. 

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press  

- А на внешность вы не смотрите? 

- Конечно, смотрю. Я же человек. Но в основе семейной жизни – нормальные человеческие взаимоотношения. 

- А если девушке нужны деньги, а не вы сами? Как быть тогда? 

- Девушкам всегда нужны деньги. Меня это не беспокоит! 

- Но можно ли тогда назвать ее честной и порядочной? 

-  Мне тоже нужны деньги. Как вы считаете, я честный и порядочный? 

- А разве одно с другим может сочетаться? 

- Почему бы и нет? Разные бывают мужчины и женщины. 

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