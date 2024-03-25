Григорий Лепс: «Девушкам всегда нужны деньги. Меня это не беспокоит»

Григорий Лепс – щедрый человек. И желание некоторых барышень поживиться за его счет певца не беспокоит. Он считает, что женщинам всегда были нужны деньги. Об этом артист рассказал журналистам в кулуарах премии «Виктория».
«Поздравляю обоих. Хорошая семейная пара!»
- Григорий, вы держите пост?
- Я всегда его держу. В это время ничего нельзя: ни петь, ни есть, ни говорить (Смеется).
- Алексей Чумаков открыл караоке-клуб. Не будете переманивать его клиентов?
- Я и не собираюсь никого переманивать. Ради Бога! Идея хорошая. Люди будут там петь.
- А в вашем ресторане?
- Надеюсь, что тоже будут петь.
- Как вы думаете, нормально ли, когда женщина делает мужчине предложение?
- Абсолютно нормально, учитывая, что вы вспоминаете о нем, когда вам удобно.
- Недавно в эфире шоу «Это нормально?» Ольга Бузова сделала предложение Филиппу Киркорову...
- Поздравляю обоих. Хорошая семейная пара! (Смеется)
- А вы не планируете тоже сделать предложение избраннице?
- Я никому не делаю предложений.
- Разочаровались?
- Почему разочаровался? О чем вы?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
«В основе семейной жизни – нормальные человеческие взаимоотношения»
- А что вас сейчас привлекает в женщинах?
- Меня всегда привлекало что в женщинах, что в мужчинах честность, порядочность.
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
- А на внешность вы не смотрите?
- Конечно, смотрю. Я же человек. Но в основе семейной жизни – нормальные человеческие взаимоотношения.
- А если девушке нужны деньги, а не вы сами? Как быть тогда?
- Девушкам всегда нужны деньги. Меня это не беспокоит!
- Но можно ли тогда назвать ее честной и порядочной?
- Мне тоже нужны деньги. Как вы считаете, я честный и порядочный?
- А разве одно с другим может сочетаться?
- Почему бы и нет? Разные бывают мужчины и женщины.