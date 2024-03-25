Григорий Лепс: «Девушкам всегда нужны деньги. Меня это не беспокоит»

Григорий Лепс – щедрый человек. И желание некоторых барышень поживиться за его счет певца не беспокоит. Он считает, что женщинам всегда были нужны деньги. Об этом артист рассказал журналистам в кулуарах премии «Виктория».

«Поздравляю обоих. Хорошая семейная пара!»

- Григорий, вы держите пост?

- Я всегда его держу. В это время ничего нельзя: ни петь, ни есть, ни говорить (Смеется).

- Алексей Чумаков открыл караоке-клуб. Не будете переманивать его клиентов?

- Я и не собираюсь никого переманивать. Ради Бога! Идея хорошая. Люди будут там петь.

- А в вашем ресторане?

- Надеюсь, что тоже будут петь.

- Как вы думаете, нормально ли, когда женщина делает мужчине предложение?

- Абсолютно нормально, учитывая, что вы вспоминаете о нем, когда вам удобно.