Как выглядели Лепс, Лещенко и другие звезды , когда служили в армии

Григорий Лепсверидзе (фамилия музыканта) родом из Сочи. После окончания музыкального училища пошел служить в армию. Он проходил срочную службу в Хабаровске на режимном объекте - это был ремонтный завод, выпускающий военные автомобили. Командир роты теперь так вспоминает этого солдата в начале службы: «Лепсверидзе - щупленький, но внутренняя уверенность в глазах у него уже была. Молодые пацаны теряются обычно, а он как-то более стойко держался».

Григорий стал играть в ротном рок-ансамбле на ударных, затем пел. Выступали военнослужащие по вечерам в местном Доме офицеров. Щуплый Лепсверидзе лучше всех сослуживцев бегал кросс, занимался единоборствами, и у него были мысли остаться на сверхсрочную службу. Теперь народный артист Лепс говорит: «Об армии у меня остались очень хорошие воспоминания: нормальные офицеры, хорошие пацаны, что со мной служили. С некоторыми из них я и сейчас встречаюсь на гастролях».

Лев Лещенко (годы службы 1961 - 1963)