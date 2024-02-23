Как выглядели Лепс, Лещенко и другие звезды , когда служили в армии

У многих популярных артистов в семейных архивах есть кадры из армейской жизни. В День защитника Отечества рассматриваем военные снимки звезд и слушаем их истории о срочной службе в армии.
Григорий Лепс (годы службы 1980 - 1982)
Фото: личный архив Григория Лепса
Григорий Лепсверидзе (фамилия музыканта) родом из Сочи. После окончания музыкального училища пошел служить в армию. Он проходил срочную службу в Хабаровске на режимном объекте - это был ремонтный завод, выпускающий военные автомобили. Командир роты теперь так вспоминает этого солдата в начале службы: «Лепсверидзе - щупленький, но внутренняя уверенность в глазах у него уже была. Молодые пацаны теряются обычно, а он как-то более стойко держался».
Григорий стал играть в ротном рок-ансамбле на ударных, затем пел. Выступали военнослужащие по вечерам в местном Доме офицеров. Щуплый Лепсверидзе лучше всех сослуживцев бегал кросс, занимался единоборствами, и у него были мысли остаться на сверхсрочную службу. Теперь народный артист Лепс говорит: «Об армии у меня остались очень хорошие воспоминания: нормальные офицеры, хорошие пацаны, что со мной служили. С некоторыми из них я и сейчас встречаюсь на гастролях».
Лев Лещенко (годы службы 1961 - 1963)
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Лещенко служил в Группе советских войск в ГДР, в 62-м гвардейском танковом полку. Артист вспоминал: «Когда в 1962 году был Карибский кризис, мы неделю спали в танках - прямо внутри с автоматами.
Фото: личный архив Льва Лещенко
Через полгода командование направило меня в ансамбль песни и пляски 2-й гвардейской танковой армии».
Александр Серов (годы службы 1970 - 1973)
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Александр Сяров (настоящая фамилия будущей звезды) проходил срочную службу в составе Военно-морского флота СССР в Севастополе. Начинал старшим матросом, а демобилизовался старшиной первой статьи.
Фото: личный архив Александра Серова
. Базировались моряки на крейсере «Дзержинский». Первый год драил палубу, позже его музыкальные таланты оценили, и он попал в Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.
Алексей Нилов (годы службы 1986 - 1988)
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Алексей Нилов за годы службы в Вооруженных силах СССР получил военную специальность минера-подрывника. Срочную службу проходил на Украине и в составе воинской части был отправлен на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Фото: личный архив Алексея Нилова
Заслуженный артист вспомнил эти годы в Припяти: «Мы были уверены, что алкоголь и сало выводят тяжелые металлы и радиацию. Мы жили в вагонах без колес, которые были поставлены на землю. Вечером я строил свое отделение: они брали кружки, а я заставлял их перед сном выпивать сто граммов и съедать шмат сала и хлеб. Никто у нас с белокровием не ушел». В итоге Нилов получил льготы как ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС I степени, вышел на пенсию в 50 лет.
Тимур Батрутдинов (годы службы 2000 - 2001)
Фото: Даниил Опарин
Тимур Батрутдинов прошел срочную службу в войсках космической связи. Батрутдинов рассказал о «несекретных эпизодах» службы: «Есть армейская поговорка: «Кто копает в дождь и грязь? Наша доблестная связь».
Фото: личный архив Тимура Батрудинова
Спустя несколько месяцев службы командование заметило, что у Тимура есть актерские способности, и предложило ему собрать армейскую команду КВН.