Ани Лорак – о будущей свадьбе, диете и молодых талантах

На днях певица Ани Лорак представила своего возлюбленного – инструктора по йоге, мастера духовных практик и мистера Испанию Исаака Виджраку. На вопрос о предстоящей свадьбе артистка пока не ответила ничего определенного.

Однако описала то, как представляет собой свое будущее бракосочетание. Артистка не хочет лишнего пафоса и фанфар – предпочитает, чтобы свадьба прошла в интимной обстановке.

Об этом, а также о поддержке молодых талантов и секретах диеты Ани Лорак рассказала журналистам в кулуарах премии «Виктория».

«Я певица по призванию»

- Ани, вы сейчас редко появляетесь в публичном пространстве. Как вообще ваши дела?

- Я появляюсь хоть редко, но метко. Я работаю, пишу свои песни, новый альбом. Хотя в прошлом году вышел альбом «Остров», но я уже делаю наметки на следующий.

19 апреля жду вас всех в Crocus City Hall на своем сольном концерте, там я исполню и свои старые, и новые песни. Премьера одной композиции – «Танцы» - прошла на премии «Виктория». Также она прозвучит на моем сольном концерте.

- Вы не победили в номинации «Певица года». Расстроились?

- Я певица по призванию. И очень рада, когда появляются новые артисты. Мне кажется, что это здорово.