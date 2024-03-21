Ани Лорак – о будущей свадьбе, диете и молодых талантах

На днях певица Ани Лорак представила своего возлюбленного – инструктора по йоге, мастера духовных практик и мистера Испанию Исаака Виджраку. На вопрос о предстоящей свадьбе артистка пока не ответила ничего определенного.
Однако описала то, как представляет собой свое будущее бракосочетание. Артистка не хочет лишнего пафоса и фанфар – предпочитает, чтобы свадьба прошла в интимной обстановке.
Об этом, а также о поддержке молодых талантов и секретах диеты Ани Лорак рассказала журналистам в кулуарах премии «Виктория».
«Я певица по призванию»
- Ани, вы сейчас редко появляетесь в публичном пространстве. Как вообще ваши дела?
- Я появляюсь хоть редко, но метко. Я работаю, пишу свои песни, новый альбом. Хотя в прошлом году вышел альбом «Остров», но я уже делаю наметки на следующий.
19 апреля жду вас всех в Crocus City Hall на своем сольном концерте, там я исполню и свои старые, и новые песни. Премьера одной композиции – «Танцы» - прошла на премии «Виктория». Также она прозвучит на моем сольном концерте.
- Вы не победили в номинации «Певица года». Расстроились?
- Я певица по призванию. И очень рада, когда появляются новые артисты. Мне кажется, что это здорово.
Ани Лорак и Исаак Виджраку на премии «Виктория». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Григорий Лепс сказал, что откажется от всех своих премий, поскольку нужно давать дорогу молодым. Вы согласны с Григорием Викторовичем?
- Я его понимаю. Я на сцене уже более 30 лет, пою с 15 лет, с конкурса «Утренняя звезда». Представьте, что все премии получали бы одни и те же артисты. Только вопрос: зачем?
Наверное, моя главная награда в том, что ко мне на концерт приходят люди. Не придут – значит, что-то там не то!
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- Кого из современных певиц вы могли бы отметить?
- Мне кажется, что Анна Asti – отличная певица, Мия Бойко тоже. И вообще, на нашей эстраде очень много талантливых девочек. У кого-то меньше опыта, у кого-то – больше.
Кто-то лучше поет, кто-то – хуже, но исполнение должно трогать, достучаться до зрителей. Если это получается, то уже неважно, какой у тебя диапазон – две с половиной, три или полторы октавы. Главное – чтобы это было душевно.
«У Софии сейчас переходный возраст»
- Какой вы представляете собой идеальную свадьбу?
- Если, Бог даст, это случится, то свадьба пройдет в интимной обстановке.
- Чем удивляет сейчас дочь София?
- У нее сейчас переходной возраст. Если у кого есть дети такого возраста, вы меня понимаете. Это непростой период для родителей.
Ани Лорак. Фото: Global Look Press
- Вы всегда в идеальной форме. Поделитесь, пожалуйста, своей диетой…
- Наверное, нужно закрыть рот после шести.
- А есть такое блюдо, от которого вы уже не сможете отказаться?
- Жареная картошечка.
- А какие блюда умеет готовить ваш возлюбленный?
- Испанский омлет. Но вообще, он неплохо готовит. И смотря на его форму, я не могу много есть. К тому же важно не только тело, но и твое ментальное здоровье.