Ани Лорак вышла в свет с возлюбленным и рассказала о свадьбе мечты: «Хочу, чтобы прошла в интимной обстановке»

Ани Лорак в последнее время все больше времени проводит в России. На днях даже появилась информация, что певица решила получить российское гражданство. 16 марта она вышла в свет в Москве. Артистка приехала на премию «Виктория». Она облачилась в кожаное мини и косуху, подчеркнув стройные ноги.

Лорак пришла с возлюбленным Исааком Виджраком, с которым встречается больше года. Испанец, который является фитнес-тренером и знатоком йоги, даже на гастроли ездит с избранницей. Певица дала понять, что уже мечтает о свадьбе.