Ани Лорак вышла в свет с возлюбленным и рассказала о свадьбе мечты: «Хочу, чтобы прошла в интимной обстановке»

Ани Лорак в последнее время все больше времени проводит в России. На днях даже появилась информация, что певица решила получить российское гражданство. 16 марта она вышла в свет в Москве. Артистка приехала на премию «Виктория». Она облачилась в кожаное мини и косуху, подчеркнув стройные ноги.
Лорак пришла с возлюбленным Исааком Виджраком, с которым встречается больше года. Испанец, который является фитнес-тренером и знатоком йоги, даже на гастроли ездит с избранницей. Певица дала понять, что уже мечтает о свадьбе.
«Я хотела бы, чтобы свадьба прошла в интимной обстановке, если, конечно, прозвучит предложение», – поделилась она.
Ани Лорак и Исаак Виджрак вместе появились на публике. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
От прошлых отношений с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу у нее есть дочка София. Она учитя в школе, но часто путешествует то с мамой, то с папой. 12-летняя наследница певицы знакома с ее новым возлюбленным.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Сейчас у нее переходный период. Родители поймут», – рассказала Лорак.