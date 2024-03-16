Ани Лорак вышла в свет с возлюбленным и рассказала о свадьбе мечты: «Хочу, чтобы прошла в интимной обстановке»

Ани Лорак появилась на премии в мини. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Певица Ани Лорак намекнула, что ждет предложения руки и сердца от испанского фитнес-тренера.

Ани Лорак в последнее время все больше времени проводит в России. На днях даже появилась информация, что певица решила получить российское гражданство. 16 марта она вышла в свет в Москве. Артистка приехала на премию «Виктория». Она облачилась в кожаное мини и косуху, подчеркнув стройные ноги. 

Лорак пришла с возлюбленным Исааком Виджраком, с которым встречается больше года. Испанец, который является фитнес-тренером и знатоком йоги, даже на гастроли ездит с избранницей. Певица дала понять, что уже мечтает о свадьбе. 

«Я хотела бы, чтобы свадьба прошла в интимной обстановке, если, конечно, прозвучит предложение», – поделилась она.

Ани Лорак и Исаак Виджрак вместе появились на публике. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

От прошлых отношений с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу у нее есть дочка София. Она учитя в школе, но часто путешествует то с мамой, то с папой. 12-летняя наследница певицы знакома с ее новым возлюбленным.

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«Сейчас у нее переходный период. Родители поймут», – рассказала Лорак. 

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