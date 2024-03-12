Стас Намин: «Смешивать Аллу Пугачеву с тем, с чем ее смешивают, неправильно!»

Недавно группа «Парк Горького», созданная Стасом Наминым, презентовала новый студийный альбом One World Freedom. В диск вошли девять песен на русском и английском языках. Интересно, что в композиции, давшей ему название, спрятаны цитаты великих людей: Махатмы Ганди, Нельсона Манделы, Мартина Лютера Кинга и The Beatles.

В записи альбома принял участие и еще один человек, которого можно назвать выдающимся музыкантом, - Николай Носков. Сегодня он выходит на сцену после перенесенного инсульта и несмотря на все обстоятельства, дарит людям радость творчества.

«Это нелегко – иметь мужество не сдаться, а выступать перед зрителями при всех имеющихся сложностях. С моей точки зрения, это большой героизм. Народ обожает его песни, и выступления Николая доставляют радость людям даже сейчас», - сказал о нем журналистам Стас Намин.

А еще рассказал о своем отношении к Алле Пугачевой, русофобии и современному шоу-бизнесе.

«Алла Борисовна сейчас в трудной ситуации!»

- Стас, известно, что вы дружите с Примадонной. Что вы думаете о ситуации, сложившейся вокруг нее?

- Алла Пугачева всегда была достойным человеком. Какие бы слухи ни распускали про нее в течении последних 50 лет, а я слушал про нее разную болтовню, она очень искренняя и честная женщина. Я уж не говорю про талант, это вообще отдельная тема. Сегодняшняя ситуация особая, потому что Алла Борисовна замужем и влюблена.

Я был удивлен, я дружу с ней несколько лет. Максима я не знал раньше, а теперь узнал и увидел, что она действительно искренне к нему относится. У них семья, дети, которых они обожают.

То, что произошло, - во многом инициатива Максима. Он принял такое решение. Что я могу сделать? Но Алла Борисовна не может разрушить семью.

Я считаю, что смешивать ее со всем тем, с чем ее смешивают, неправильно. Талант и достоинства личности – разные понятия, но у нее они сходятся. Поэтому я считаю, что Алла Борисовна сейчас в трудной ситуации. Там она живет намного хуже, чем здесь, чем многие из вас.

Я был у нее за три дня до конфликта в Израиле. Там очень трудная жизнь. Возможно, вы мне не поверите, но сейчас лучше всего жить здесь, как бы это смешно ни звучало.