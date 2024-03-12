Стас Намин: «Смешивать Аллу Пугачеву с тем, с чем ее смешивают, неправильно!»

Недавно группа «Парк Горького», созданная Стасом Наминым, презентовала новый студийный альбом One World Freedom. В диск вошли девять песен на русском и английском языках. Интересно, что в композиции, давшей ему название, спрятаны цитаты великих людей: Махатмы Ганди, Нельсона Манделы, Мартина Лютера Кинга и The Beatles.
В записи альбома принял участие и еще один человек, которого можно назвать выдающимся музыкантом, - Николай Носков. Сегодня он выходит на сцену после перенесенного инсульта и несмотря на все обстоятельства, дарит людям радость творчества.
«Это нелегко – иметь мужество не сдаться, а выступать перед зрителями при всех имеющихся сложностях. С моей точки зрения, это большой героизм. Народ обожает его песни, и выступления Николая доставляют радость людям даже сейчас», - сказал о нем журналистам Стас Намин.
А еще рассказал о своем отношении к Алле Пугачевой, русофобии и современному шоу-бизнесе.
«Алла Борисовна сейчас в трудной ситуации!»
- Стас, известно, что вы дружите с Примадонной. Что вы думаете о ситуации, сложившейся вокруг нее?
- Алла Пугачева всегда была достойным человеком. Какие бы слухи ни распускали про нее в течении последних 50 лет, а я слушал про нее разную болтовню, она очень искренняя и честная женщина. Я уж не говорю про талант, это вообще отдельная тема. Сегодняшняя ситуация особая, потому что Алла Борисовна замужем и влюблена.
Я был удивлен, я дружу с ней несколько лет. Максима я не знал раньше, а теперь узнал и увидел, что она действительно искренне к нему относится. У них семья, дети, которых они обожают.
То, что произошло, - во многом инициатива Максима. Он принял такое решение. Что я могу сделать? Но Алла Борисовна не может разрушить семью.
Я считаю, что смешивать ее со всем тем, с чем ее смешивают, неправильно. Талант и достоинства личности – разные понятия, но у нее они сходятся. Поэтому я считаю, что Алла Борисовна сейчас в трудной ситуации. Там она живет намного хуже, чем здесь, чем многие из вас.
Я был у нее за три дня до конфликта в Израиле. Там очень трудная жизнь. Возможно, вы мне не поверите, но сейчас лучше всего жить здесь, как бы это смешно ни звучало.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
- Почему?
- Я провел в Америке четыре месяца. Не хочу заниматься пропагандой, но сейчас эта страна изменилась до такой степени, что не хотелось бы рассказывать подробности. В Лос-Анджелесе двое афроамериканцев вошли в ресторан, сняли у всех часы, и полиция даже не приехала. Потому что чернокожих там никто не трогает.
Или я там беру машину в аренду и мне говорят: «Только страхуйте за углом». Я спрашиваю: «Вы что, шутите? Когда это машины угоняли?». «Все время угоняют». Сейчас началось такое…
Я никогда не уезжал из страны, может, я дурак, потому что многие хотели уехать и в советские, и в перестроечные времена, и сейчас. Но я, слава Богу, имею возможность ездить по всему миру и совершенно искренне возвращаюсь обратно с кайфом. Когда я отсутствую больше двух недель, у меня начинается дискомфорт.
Если говорить о том, где жить лучше, то, на мой взгляд, в Москве лучше всего. И я искренне так считаю!
«Обычно люди не поддерживают эти бойкоты»
- Вы упомянули об Америке. Там есть русофобия?
- Я езжу по миру со своей выставкой картин и скажу так. Все эти игрища по поводу того, как относятся к русским, - собачья чушь. Обычно люди не поддерживают эти бойкоты. Это чисто политические игры.
В прошлом году Королевский Филармонический оркестр Великобритании взял мою сюиту «Осень в Петербурге». Братство людей существует. По большему счету, люди хорошие, кроме некоторых придурков.
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Стас Намин. Фото: Global Look Press
- А вот про представителей шоу-бизнеса мнения разные…
- Я не артист. Уже давно не выступаю на сцене и не езжу на гастроли. Я не очень знаю сегодняшнюю жизнь шоу-бизнеса. Но думаю, что сфера не играет существенную роль. Люди есть люди! Жизнь проверяет человека на вшивость. Когда все хорошо, то все же хорошие.
А вот когда есть возможность что-нибудь украсть или плохо поступить, чтобы найти себе теплое местечко, где выгодно, вот тогда проверяется степень благородства. Сколько нужно денег, чтобы ты продал свою душу?
Когда все хорошо, сидят себе люди выпивают, болтают, проверяются они в разных ситуациях. С моей точки зрения, хороших людей больше. Но люди с гнильцой более активны!
И я думаю, что жители деревень чище, чем горожане, потому что в городе есть провокация. В городе думают, что могут сделать что-то не по совести, но зато получить хорошие бабки. Поэтому это трудный вопрос!