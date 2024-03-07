Певец Филипп Киркоров признался на съемках шоу: «Скоро в стране станет меньше звезд»

Филипп Киркоров после двух месяцев бойкота вернулся на телевидение. Он также возобновил концерты. Певец активно снимается в новых проектах. На этот раз он принял участие в новом шоу «Звезды». Артист вышел на сцену и сразу получил бурные овации от зала.

«Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд», — произнес король отечественной эстрады.

Он сразу перешел на английский язык. Киркоров прочитал стихи А.С. Пушкина. Он произнес известный отрывок из романа «Евгений Онегин». Потом певец захотел остаться один на сцене. Он достал бутерброд и признался, что очень голодный. На этом съемки не завершились. Они будут идти до утра.

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А оценят старания Филиппа Бедросовича в программе члены жюри: Тимати, Гарик Харламов, Валя Карнавал, Артемий Лебедев. Примечательно, что певец ответственно подошел к своему участию в проекте. Он настоял, чтобы прошла репетиция его номера, танцев и сценок. Он высмеял самого себя, пишет «МК».