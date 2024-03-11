Евгений Папунаишвили: «Когда все что-то так бурно обсуждают и спорят, я немного выжидаю паузу»

С 15 марта на телеканале «Россия» по пятницам стартует новый сезон телешоу «Удивительные люди». Его участниками снова станут личности, обладающие феноменальными способностями. Одни из таких – парень из Бийска, понимающий язык птиц, восьмилетняя девочка из Кирова, знающая около 200 видов бабочек, мастер по ушу из Китая, умеющий ходить по воде, и многие другие уникумы со всего мира. Все эти навыки похожи на чудо, но за ними стоит большой труд и невероятный талант!
В телепроекте примут участие конкурсанты из 15 городов России, а также таланты из Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая, Бразилии, Италии, Монголии, Болгарии, Южной Кореи, ЮАР и Филиппин. Все они сразятся за Кубок шоу и приз в пять миллионов рублей.
Помогать зрителям в выборе финалистов будут звездные эксперты: абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарёв и популяризатор научных знаний, телеведущий, музыкант Александр Пушной. Для них такая задача не впервой!
О том, чем удивят участники, и не только Telepogramma.pro рассказал Евгений Папунаишвили.
«Мне хочется, чтобы участник показал лучшую версию самого себя!»
- Евгений, в одном из интервью вы сказали, что каждый новый сезон «Удивительных людей» удивляет вас больше и больше. Чем же удивят новые выпуски?
- В седьмом сезоне крутые участники невероятного уровня. Их мастерство и удивительные способности поражают настолько, что иногда просто даже не находишь слов, чтобы все описать. Перечислять эти качества можно бесконечно.
Поэтому самое сложное здесь – это высказать свое мнение в конце каждого выпуска и выделить фаворита для того, чтобы помочь зрителям в студии выбрать одного финалиста. Это становится все сложнее и сложнее, потому что иногда участники равны по силе, и зритель выбирает лучшего уже эмоционально.
Просто некоторые номера более зрелищные и эмоциональные, что, конечно, подкупает. Очень сильные участники из-за рубежа, и наши российские конкурсанты им ни в чем не уступают, у нас будет 10-летняя девочка из Раменского - чемпионка России по ментальной арифметике, уникальный мастер головоломок из Москвы – золотой призер чемпионатов России – всех не перечислить! Им всегда хочется аплодировать стоя.
- В новом сезоне примут участие парень, который знает около 200 видов птиц, 8- летняя девочка, разбирающаяся в 100 видах бабочек, мужчина, мастер по ушу, ходящий по воде. Какими из этих способностей сами хотели бы обладать?
- Все это очень круто. Но, честно говоря, не знаю, как применить эти таланты (Смеется). Если говорить о хождении по воде, тут, конечно, речь идет о том, как человек владеет своим телом, способен контролировать его в полете в воздухе. Наверное, эта способность мне ближе. И я бы хотел чувствовать свое тело, как этот участник. Это очень эффектно выглядело, телезрителям советую не пропустить – он появится в первом выпуске!
Но нас очень поразило и то, как можно по пению определить, что за птица перед тобой, как и девочка, которая знает всех бабочек. Мне нравится то, когда люди чем-то увлечены и достигают невероятных результатов.
Эта девочка знает о бабочках все. Фото: телеканал «Россия»
- А если бы у вас все-таки была возможность ткнуть пальцем и выбрать суперсилу, то что бы вы выбрали?
- Я бы, наверное, хотел уметь становиться невидимым (Смеется). Я часто задаю участникам вопрос: «А что же делать со своим супернавыком?» Мы обсуждаем эту тему с друзьями, когда говорим о проекте.
Это очень здорово, когда участники могут применить свои удивительные способности в жизни. Например, мнемотехника помогает запоминать большой объем информации, пригодится и умение быстро считать. Что касается птиц и бабочек, то, возможно, это увлечение станет профессией участников. В общем, я за то, чтобы навыки были полезными.
А становиться невидимым – это просто поприкалываться! (Смеется)
- Например, попугать соседей, делающих вечный ремонт, или хейтеров…
- Подкрасться сзади и сказать: «Привет!». (Смеется)
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- Что самое сложное в работе звездных экспертов в этом шоу?
- Самое сложное – в конце программы выделить своего фаворита. Я человек эмоциональный и мне редко не «заходит» какой-то номер. Всегда восхищаюсь всеми людьми, которые умеют делать то, что не умею я.
Очень рад, что мы не выставляем оценок, а даем некую рекомендацию с нашей стороны зрителям в студии. Но она не всегда совпадает с тем, что в итоге выбирает зритель с помощью голосования.
Мне хочется, чтобы у участника получилось пройти испытание или решить задачу в шоу, и он показал свою лучшую попытку, версию самого себя. Я и сам знаю, что такое участие в большое проекте, волнение из-за того, чтобы выполнить все задуманное, выступить на все сто процентов.
Очень переживаю, когда выступают дети. Мне кажется, что это вообще дополнительное волнение и переживание для всех. Хотя в нашем проекте все на равных, и это здорово!
Евгений Папунаишвили и Александр Пушной в программе «Пятеро на одного». Фото: телеканал «Россия»
- Вы уже несколько лет в этом проекте. С кем из других экспертов у вас сложились наиболее тёплые отношения, с кем общаетесь вне студии?
- Как мне кажется, уважительное и искреннее отношение у меня ко всем. Просто с Сашей Пушным мы еще снимаемся в субботней программе «Пятеро на одного» тоже на телеканале «Россия». И, кстати, когда мы там видимся, то продолжаем обсуждать шоу «Удивительные люди», и с удовольствием делимся своими эмоциями.
Я не могу сказать, что с кем-то мы не общаемся вне студии. Все очень позитивны, добры!
- Есть ли у вас кумиры, не обязательно обладающие какими-то интересными способностями, но кого вы могли бы назвать удивительными людьми?
- На самом деле таких личностей много. Меня вообще вдохновляют люди! Я могу послушать какую-то песню, посмотреть на исполнение танца и очень сильно вдохновиться!
Выступления огромного количества танцоров я смотрел еще на затертых кассетах, когда не было Интернета и таких возможностей, как сейчас. Например, это Дони Бернс, Алан Торнсберг. До сих пор вдохновляют такие певцы, как Адриано Челентано, Марк Энтони.
В свое время меня очень поразил Хосе Фелисиано, который будучи слепым, обладал невероятными вокальными данными и был просто виртуозом игры на гитаре. Сидя на стуле со своей гитарой, он мог собирать стадионы! Или взять истории разных спортсменов, команд, которые тоже меня очень вдохновляют.
«Дочь поразила не только меня, но и всю съемочную группу как профессионал»
- Недавно вы рассказывали о совместном путешествии в Великий Устюг с пятилетней дочерью Софией в рамках трэвел-шоу «По секрету всему свету» на телеканале «Россия». Чем вас удивила дочь во время поездки?
- Это было наше первое совместное путешествие, и оно было очень волнительным, эмоциональным. Мы оба очень ждали этой поездки. Я знаю, что София буквально считала дни. Для нее это превратилось в интересное приключение.
Признаюсь, я сильно переживал. Одна история – когда ты видишься с ребенком, гуляешь с ним, а когда ты находишься с ним несколько дней подряд – это огромная ответственность. Нужно учитывать много бытовых моментов: одеть, раздеть, накормить, но мы справились с этими задачами просто великолепно!
Когда люди видят трэвел-шоу, кажется, что это одно сплошное приключение, но это иллюзия. На самом деле это тяжелейшая работа: съемка нон-стоп, смена локаций, интервью, подводки, которые надо записывать.
И дочь поразила не только меня, но и всю съемочную группу как маленький профессионал. В первые дни София плохо себя чувствовала. Но когда зазвучала команда: «Камера! Мотор!», я не знаю, что с ней произошло. Это было просто большое включение в работу. София действительно большая молодец, я ей очень горжусь и говорю об этом не просто как папа, который априори любит своего ребенка.
- Планируются ли еще такие совместные поездки?
- Мне сложно ответить на этот вопрос. Но Софии понравилось, и она спрашивает: «Когда мы поедем на следующую съемку?». Дочь буквально влюбилась в команду. Но повторюсь, было тяжело.
Если в первый день я с трудом уложил спать Софию, которая была на эмоциях, то во второй она просто заснула на «Раз, два, три!». То есть она так выматывалась за целый день. Вообще, это очень прикольный формат. Понятно, что это была разовая новогодняя история, но, возможно, она еще повторится. И если так, то я буду только рад!
Евгений Папунаишвили с дочерью Софией на съемках трэвел-шоу «По секрету всему свету». Фото: телеканал «Россия»
«В какой-то момент я пересмотрел огромное количество сериалов»
- Успеваете ли вы смотреть сериалы? Могли бы посоветовать что-то читателям?
- Я в какой-то момент отстал от этой истории. Когда все друзья и знакомые обсуждали какие-то культовые теле и Интернет проекты, я очень долго не включался в это. Я занят с утра до вечера и еще подсаживаться на сериалы –для меня опасная штука.
Но тем не менее, это случилось, и в какой-то момент я пересмотрел огромное количество сериалов. Из последнего, что меня очень впечатлило, - это «Наследники», старый, но культовый сериал, классика «Во все тяжкие», сериалы Yellowstone, «Острые козырьки», «Миллиарды».
Я помню, когда весь мир смотрел «Игру престолов», я не сразу подключился, потом начал смотреть, затем перестал и подумал: «Ну весь мир же не может ошибаться?». Тогда я заново и вдумчиво стал смотреть, поразился масштабом и потом ждал последние серии вместе с миллионом зрителей. Было интересно!
- Смотрели ли вы сериал «Слово пацана»?
- Нет, я его не смотрел и пока не планирую. Но, возможно, посмотрю под настроение. Столько шумихи вокруг этого сериала! Я верю, что этот фильм возможно интересный, но, говорят, что он жесткий и пока не очень хочется в него погружаться. Может быть, это какой-то протест!
Помните, как все обсуждали сериал «Игра в кальмара»? Тогда у меня тоже возник внутренний протест. Когда все что-то так бурно обсуждают и спорят, я немного выжидаю паузу, чтобы не поддаваться эмоциям вокруг, а потом только смотрю с холодной головой. Конечно, интересна драматургия сериала «Игра в кальмара», но актерская игра мне не очень понравилась.
А вот не сериальные, а настоящие эмоции удивления вас ждут после просмотра шоу «Удивительные люди», которое стартует 15 марта.