Евгений Папунаишвили: «Когда все что-то так бурно обсуждают и спорят, я немного выжидаю паузу»

С 15 марта на телеканале «Россия» по пятницам стартует новый сезон телешоу «Удивительные люди». Его участниками снова станут личности, обладающие феноменальными способностями. Одни из таких – парень из Бийска, понимающий язык птиц, восьмилетняя девочка из Кирова, знающая около 200 видов бабочек, мастер по ушу из Китая, умеющий ходить по воде, и многие другие уникумы со всего мира. Все эти навыки похожи на чудо, но за ними стоит большой труд и невероятный талант!

В телепроекте примут участие конкурсанты из 15 городов России, а также таланты из Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая, Бразилии, Италии, Монголии, Болгарии, Южной Кореи, ЮАР и Филиппин. Все они сразятся за Кубок шоу и приз в пять миллионов рублей.

Помогать зрителям в выборе финалистов будут звездные эксперты: абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарёв и популяризатор научных знаний, телеведущий, музыкант Александр Пушной. Для них такая задача не впервой!

О том, чем удивят участники, и не только Telepogramma.pro рассказал Евгений Папунаишвили.

«Мне хочется, чтобы участник показал лучшую версию самого себя!»

- Евгений, в одном из интервью вы сказали, что каждый новый сезон «Удивительных людей» удивляет вас больше и больше. Чем же удивят новые выпуски?

- В седьмом сезоне крутые участники невероятного уровня. Их мастерство и удивительные способности поражают настолько, что иногда просто даже не находишь слов, чтобы все описать. Перечислять эти качества можно бесконечно.

Поэтому самое сложное здесь – это высказать свое мнение в конце каждого выпуска и выделить фаворита для того, чтобы помочь зрителям в студии выбрать одного финалиста. Это становится все сложнее и сложнее, потому что иногда участники равны по силе, и зритель выбирает лучшего уже эмоционально.

Просто некоторые номера более зрелищные и эмоциональные, что, конечно, подкупает. Очень сильные участники из-за рубежа, и наши российские конкурсанты им ни в чем не уступают, у нас будет 10-летняя девочка из Раменского - чемпионка России по ментальной арифметике, уникальный мастер головоломок из Москвы – золотой призер чемпионатов России – всех не перечислить! Им всегда хочется аплодировать стоя.

- В новом сезоне примут участие парень, который знает около 200 видов птиц, 8- летняя девочка, разбирающаяся в 100 видах бабочек, мужчина, мастер по ушу, ходящий по воде. Какими из этих способностей сами хотели бы обладать?

- Все это очень круто. Но, честно говоря, не знаю, как применить эти таланты (Смеется). Если говорить о хождении по воде, тут, конечно, речь идет о том, как человек владеет своим телом, способен контролировать его в полете в воздухе. Наверное, эта способность мне ближе. И я бы хотел чувствовать свое тело, как этот участник. Это очень эффектно выглядело, телезрителям советую не пропустить – он появится в первом выпуске!

Но нас очень поразило и то, как можно по пению определить, что за птица перед тобой, как и девочка, которая знает всех бабочек. Мне нравится то, когда люди чем-то увлечены и достигают невероятных результатов.