Евгений Папунаишвили о грудном сыне: «Футбольный мячик и форма у Луки уже есть»

Евгений Папунаишвили поделился первым снимком с сыном. Фото: соцсети Евгения Папунаишвили

Хореограф и участник танцевальных шоу на ТВ Евгений Папунаишвили тает от любви к маленькому сыну.

Известный хореограф и участник танцевальных программ на телевидении Евгений Папунаишвили наслаждается своим отцовством. В микроблоге он поделился снимком, на котором запечатлен с сыном Лукой, которому еще нет и года.

Малыш повернут к камере спиной, в кадре видна его голова с густыми черными волосами. Евгений Папунаишвили дал понять, что будущее сына он уже распланировал. Мальчик должен будет стать футболистом.

«Мой малыш. Футбольный мячик и форма у Луки уже есть. Начнет ходить, сразу на стадион», - поделился Папунаишвили под фото с сыном.

Евгений Папунаишвили с сыном. Фото: соцсети Евгения Папунаишвили

Напомним, маленький Лука - второй ребенок Евгения Папунаишвили, которого родила вторая супруга хореографа Галина. От первой жены у Папунаишвили есть дочь София.

О кардинальных изменениях в жизни Евгений Папунаишвили рассказал в микроблоге в канун нового, 2024 года. Он сообщил, что вновь женился и стал папой мальчика.

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