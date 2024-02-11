Евгений Папунаишвили о грудном сыне: «Футбольный мячик и форма у Луки уже есть»

Известный хореограф и участник танцевальных программ на телевидении Евгений Папунаишвили наслаждается своим отцовством. В микроблоге он поделился снимком, на котором запечатлен с сыном Лукой, которому еще нет и года.

Малыш повернут к камере спиной, в кадре видна его голова с густыми черными волосами. Евгений Папунаишвили дал понять, что будущее сына он уже распланировал. Мальчик должен будет стать футболистом.