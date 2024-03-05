Юлианна Караулова: «За «фабрикантами» следили, как за хомячками»

Певица Юлианна Караулова признается, что Санкт-Петербург – ее любимый город. Она называет его городом любви. Певица не обращает внимания на жалобы некоторых коренных жителей на низкое небо, сильные ветра, влажный климат и ощущение надвигающейся депрессии, создаваемой этими факторами.

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

«Возможно, я так люблю Петербург, потому что не имею с ним никаких дел, хотя у меня есть друзья из этого города, - сказала артистка. - Мне кажется, что в Питере люди более открытые, спокойные, в хорошем смысле более простые. - В прошлом году мы с мужем остались отдохнуть вдвоем в романтическом путешествии и катались на лодочках по каналам».

- А что бы вы могли сказать о местной публике?

- Я вообще люблю выступать в Санкт-Петербурге, потому что питерская публика для меня особенная – более открытая и теплая. И лучше встречает, чем московская (Шепотом). Возможно, потому что она не такая избалованная, хотя концерты в Петербурге – частое явление. Каждые выходные сюда кто-то приезжает. Многие артисты в принципе здесь живут.

В Санкт-Петербурге всегда теплая атмосфера, к счастью, или, к сожалению, не сравнимая с Москвой. Кстати, концерты в столице всегда проходят волнительно, думаешь о сценографии и о том, чтобы ничего не забыть.

А когда ты приехал в Петербург, ты словно уже все сделал и все знаешь. Атмосфера более расслабленная и здесь словно получаешь больше удовольствия.