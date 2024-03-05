Юлианна Караулова: «За «фабрикантами» следили, как за хомячками»

Певица Юлианна Караулова признается, что Санкт-Петербург – ее любимый город. Она называет его городом любви. Певица не обращает внимания на жалобы некоторых коренных жителей на низкое небо, сильные ветра, влажный климат и ощущение надвигающейся депрессии, создаваемой этими факторами.
Об этом она рассказала журналистам в кулуарах премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.
«Возможно, я так люблю Петербург, потому что не имею с ним никаких дел, хотя у меня есть друзья из этого города, - сказала артистка. - Мне кажется, что в Питере люди более открытые, спокойные, в хорошем смысле более простые.
- В прошлом году мы с мужем остались отдохнуть вдвоем в романтическом путешествии и катались на лодочках по каналам».
- А что бы вы могли сказать о местной публике?
- Я вообще люблю выступать в Санкт-Петербурге, потому что питерская публика для меня особенная – более открытая и теплая. И лучше встречает, чем московская (Шепотом). Возможно, потому что она не такая избалованная, хотя концерты в Петербурге – частое явление. Каждые выходные сюда кто-то приезжает. Многие артисты в принципе здесь живут.
В Санкт-Петербурге всегда теплая атмосфера, к счастью, или, к сожалению, не сравнимая с Москвой. Кстати, концерты в столице всегда проходят волнительно, думаешь о сценографии и о том, чтобы ничего не забыть.
А когда ты приехал в Петербург, ты словно уже все сделал и все знаешь. Атмосфера более расслабленная и здесь словно получаешь больше удовольствия.
Юлианна Караулова. Фото: Global Look Press
«Новая Фабрика звезд» - это проект, который может дать суперстарт!»
- Сейчас запускается проект «Новой Фабрики звезд». Как вы относитесь к такой инициативе?
- Я пока еще не видела «Новую Фабрику звезд», поскольку ее еще не было в эфире. Но я разговаривала с создателями «Фабрики». Знаю, что на кастинг пришло огромное количество классных, талантливых ребят.
Предполагаю, что это будет интересно, и все будет происходить в слегка измененном формате. Очень сильно поменялось время. И на моем веку шоу проходило в формате реалити. И это всех привлекало, интересовало, потому что тогда не было социальных сетей и, по сути, даже YouTube. А единственным источником развлечения для людей являлся телевизор.
Сейчас все совсем иначе. И подсмотреть за звездами можно в социальной Сети. И даже если ты не хочешь этого, на тебя вываливается огромное количество информации. Конечно, такой интерес возникает к личной жизни, к элементарному быту, к времяпровождению звезд. Но такого уже не будет.
Может быть, дурацкое сравнение, но тогда за «Фабрикантами» следили, как за какими-то хомячками. Можно было зайти на сайт Первого канала и посмотреть в прямом эфире, как живут люди, что они едят, послушать, о чем они разговаривают.
Сейчас абсолютно другой временной контекст. Это классная история для всех начинающих артистов, новый шанс, еще один проект, который может дать суперстарт. И я желаю всем ребятам, которые там окажутся, удачи и получить максимальное удовольствие от этого проекта.
- Чем сейчас удивляет вас сын?
- Мне, как и любой другой матери, кажется, что у меня самый гениальный ребенок. Сын супер, уже вовсю болтает, говорит сложными предложениями, порой очень смешные вещи, все повторяет. Запоминает то, что где-то услышал даже неделю назад.
И это, конечно, поражает, потому что кажется, что недавно ребенок вообще не разговаривал. А сейчас уже выдает такое!
«Добило меня то, что спустя полгода после рождения ребенка я заболела ковидом»
- Вы очень похудели…
- Если честно, я нахожусь в одном и том же весе примерно с первого-второго курса университета. И с тех пор мой вес особо не менялся.
Конечно, после родов я хорошо набрала. Я думала, что будет идеально, если я поправлюсь на 11-12 килограммов, но в итоге эта цифра выросла примерно до 16-17. И ближе к самому рождению я уже просто перестала вставать на весы.
Зачем лишний раз себя расстраивать? Я итак ждала такого прекрасного события, а тут вдруг какие-то чертовы условности. Но я достаточно быстро вернулась в форму, примерно где-то за пять месяцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
- А как вам это удалось?
- Во-первых, я кормила, а на кормлении девушки всегда быстро теряют вес. Добило меня и то, что спустя полгода после рождения ребенка я заболела ковидом, из-за чего высохла и стала весить еще меньше, чем до родов. И на самом деле добилась того идеального веса, которого я всегда пыталась добиться физическими занятиями, соблюдением определенного режима питания. И вот во время ковида у меня это получилось.
Юлианна Караулова. Фото: Global Look Press
- Недавно вы принимали участие в проекте, где участники меняются хитами, совместно с певцом Амирчиком. Каким он вам показался?
- Амирчик – классный, милашка. Он краш не только своего поколения, но и тех, что постарше. На тот момент, когда мы участвовали в этом проекте, у меня как раз выходил дуэт с Акмалем. В чем-то эти артисты конкуренты, но тогда мы это не обсуждали. Но кто знает, что будет дальше…
В любом случае Амирчик – очень талантливый парень, приятный, невероятно интеллигентный. Мне кажется, что это единственный человек из нашего шоу-бизнеса, который всегда со всеми здоровается. Он ко всем подойдет, со всеми поговорит.
- А как вам новый консервативный имидж Филиппа Киркорова?
- Филипп классный, умеет удивлять, всегда фантастически выглядит. И надо сказать, что так удивлять - это большой труд! И я его большой фанат!
- Каковы ваши планы?
- 1 марта у меня вышел трек под названием «Попытка». Я очень ждала этого трека, волновалась. Надеюсь, что он вам понравился.