Митя Фомин о дне рождения и Ксении Собчак: «Мы существуем в разных галактиках»

СМИ пестрят сообщениями, что певец Митя Фомин получил травму на съемках шоу «Выжить в Самарканде». Впоследствии выяснилось, что у него множественный оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца. К счастью, рану зашили, наложили гипс, и артист снова вернулся в строй.
Все-таки певец, недавно отметивший 50-летие, находится в прекрасной физической форме. Говоря о своем возрасте, артист признается, что чувствует себя гораздо моложе и готов двигать горы. А еще музыкант близок к исполнению своей мечты.
Об этом и не только Митя Фомин рассказал журналистам в кулуарах праздника всех влюбленных на канале Муз-ТВ.
«У меня был целый стол подарков»
- Митя, слышали, что вы организовывали закрытую вечеринку по случаю юбилея…
- Только не закрытую, а открытую. Мы попытались пригласить всех: наших партнеров, друзей, родных, близких, журналистов. 200 человек заняли все пространство. Я всех угощал, кормил, поил, организовал развлекательную программу.
- Но это же была не «голая вечеринка», как у Насти Ивлеевой?
- Да вы что, с ума сошли! Она была очень приличная. Но люди уходили в три-пять утра.
Я не знаю, где я брал силы, потому что накануне у нас было несколько прогонов, репетиции, куча интерактивностей, медиапоходов на телевидение. Я думал, что не вывезу. С этой вечеринки я уходил последний.
Митя Фомин на празднике Дня влюбленных на канале Муз-ТВ. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А что вам подарили?
- У меня был целый стол подарков. Мне все обзавидовались. Помимо огромного количества цветов, хотя я просил приходить без них, я получил ювелирные украшения, парфюмерию, сувениры, какие-то крутые сертификаты в ЦУМ.
А еще мне подарили поездку к Южному полюсу. Мне надо будет спланировать свое время и осуществить это долгожданное путешествие. Также мне подарили полет на частном самолете, заслужил! А еще поездку в Турцию!
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- А с кем полетите?
- Выбираю.
- Хорошие у вас друзья…
- Мы умеем красиво дружить. На самом деле, когда меня спрашивали: «Что вы хотите на день рождения?», я говорил, что ничего. «А если вы хотите сделать мне приятное, то просто купите билет на концерт. Мне важно, чтобы вы получили удовольствие от моей вечеринки».
«Как минимум, я чувствую себя гораздо моложе»
- Как вы относитесь к своему возрасту?
- Ты сам творишь то, что с тобой происходит. А 50 лет были и прошли. Но жизнь-то не заканчивается. И, как минимум, я чувствую себя гораздо моложе.
Слава Богу, у меня есть силы, настроение, кураж. Я готов двигать горы. Мне нравится все происходящее! Дай Бог, чтобы все больше налаживалось и становилось лучше.
Митя Фомин. Фото: Global Look Press
- В последнее время в СМИ много говорили о Ксении Собчак и ее коммерческом директоре Кирилле Суханове, бывшем главном редакторе Tatler Ариане Романовском и журналисте Тамерлане Бигаеве, которых признали виновными в вымогательствах и осудили на семь лет. Ситуация складывается не в пользу Ксении, поскольку она не сумела помочь людям, с которыми работала. И кажется, что продолжает жить своей прежней жизнью, ни о чем не беспокоясь. А что вы сами думаете об этом?
- Есть прямая японская пословица: «А море спрашивает у рыбака?». Я думаю, что этот вопрос лучше адресовать Ксении, узнать, что она думает по этому поводу. Я могу лишь слышать то, что доносят медиа и телеканалы.
Проще всего осуждать то, в чем ты не разбираешься. У людей бывают какие-то промахи, недогляды. Я не могу это комментировать, потому что я не понимаю, что происходит, и чем вообще живет человек.
Мы с ней не общались. Я не ходил на ее интервью, она меня не звала. Мы существовали и существуем в разных галактиках. У человека своя жизнь. Поэтому я ни в коем случае не лезу туда, где меня не ждут.