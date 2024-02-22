Митя Фомин о дне рождения и Ксении Собчак: «Мы существуем в разных галактиках»

СМИ пестрят сообщениями, что певец Митя Фомин получил травму на съемках шоу «Выжить в Самарканде». Впоследствии выяснилось, что у него множественный оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца. К счастью, рану зашили, наложили гипс, и артист снова вернулся в строй.

Все-таки певец, недавно отметивший 50-летие, находится в прекрасной физической форме. Говоря о своем возрасте, артист признается, что чувствует себя гораздо моложе и готов двигать горы. А еще музыкант близок к исполнению своей мечты.

Об этом и не только Митя Фомин рассказал журналистам в кулуарах праздника всех влюбленных на канале Муз-ТВ.

«У меня был целый стол подарков»

- Митя, слышали, что вы организовывали закрытую вечеринку по случаю юбилея…

- Только не закрытую, а открытую. Мы попытались пригласить всех: наших партнеров, друзей, родных, близких, журналистов. 200 человек заняли все пространство. Я всех угощал, кормил, поил, организовал развлекательную программу.

- Но это же была не «голая вечеринка», как у Насти Ивлеевой?

- Да вы что, с ума сошли! Она была очень приличная. Но люди уходили в три-пять утра.

Я не знаю, где я брал силы, потому что накануне у нас было несколько прогонов, репетиции, куча интерактивностей, медиапоходов на телевидение. Я думал, что не вывезу. С этой вечеринки я уходил последний.