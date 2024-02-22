Митя Фомин о дне рождения и Ксении Собчак: «Мы существуем в разных галактиках»

Митя Фомин. Фото: Global Look Press  

Также певец рассказал журналистам, как относится к своему возрасту.

СМИ пестрят сообщениями, что певец Митя Фомин получил травму на съемках шоу «Выжить в Самарканде». Впоследствии выяснилось, что у него множественный оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца. К счастью, рану зашили, наложили гипс, и артист снова вернулся в строй. 

Все-таки певец, недавно отметивший 50-летие, находится в прекрасной физической форме. Говоря о своем возрасте, артист признается, что чувствует себя гораздо моложе и готов двигать горы. А еще музыкант близок к исполнению своей мечты.

Об этом и не только Митя Фомин рассказал журналистам в кулуарах праздника всех влюбленных на канале Муз-ТВ. 

«У меня был целый стол подарков»

- Митя, слышали, что вы организовывали закрытую вечеринку по случаю юбилея…  

- Только не закрытую, а открытую. Мы попытались пригласить всех: наших партнеров, друзей, родных, близких, журналистов. 200 человек заняли все пространство. Я всех угощал, кормил, поил, организовал развлекательную программу.  

- Но это же была не «голая вечеринка», как у Насти Ивлеевой? 

- Да вы что, с ума сошли! Она была очень приличная. Но люди уходили в три-пять утра. 

Я не знаю, где я брал силы, потому что накануне у нас было несколько прогонов, репетиции, куча интерактивностей, медиапоходов на телевидение. Я думал, что не вывезу. С этой вечеринки я уходил последний. 

Митя Фомин на празднике Дня влюбленных на канале Муз-ТВ. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro 

- А что вам подарили? 

- У меня был целый стол подарков. Мне все обзавидовались. Помимо огромного количества цветов, хотя я просил приходить без них, я получил ювелирные украшения, парфюмерию, сувениры, какие-то крутые сертификаты в ЦУМ. 

А еще мне подарили поездку к Южному полюсу. Мне надо будет спланировать свое время и осуществить это долгожданное путешествие. Также мне подарили полет на частном самолете, заслужил! А еще поездку в Турцию! 

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- А с кем полетите? 

- Выбираю.  

- Хорошие у вас друзья…

- Мы умеем красиво дружить. На самом деле, когда меня спрашивали: «Что вы хотите на день рождения?», я говорил, что ничего. «А если вы хотите сделать мне приятное, то просто купите билет на концерт. Мне важно, чтобы вы получили удовольствие от моей вечеринки». 

«Как минимум, я чувствую себя гораздо моложе» 

- Как вы относитесь к своему возрасту? 

- Ты сам творишь то, что с тобой происходит. А 50 лет были и прошли. Но жизнь-то не заканчивается. И, как минимум, я чувствую себя гораздо моложе. 

Слава Богу, у меня есть силы, настроение, кураж. Я готов двигать горы. Мне нравится все происходящее! Дай Бог, чтобы все больше налаживалось и становилось лучше. 

Митя Фомин. Фото: Global Look Press  

- В последнее время в СМИ много говорили о Ксении Собчак и ее коммерческом директоре Кирилле Суханове, бывшем главном редакторе Tatler Ариане Романовском и журналисте Тамерлане Бигаеве, которых признали виновными в вымогательствах и осудили на семь лет. Ситуация складывается не в пользу Ксении, поскольку она не сумела помочь людям, с которыми работала. И кажется, что продолжает жить своей прежней жизнью, ни о чем не беспокоясь. А что вы сами думаете об этом? 

- Есть прямая японская пословица: «А море спрашивает у рыбака?». Я думаю, что этот вопрос лучше адресовать Ксении, узнать, что она думает по этому поводу. Я могу лишь слышать то, что доносят медиа и телеканалы. 

Проще всего осуждать то, в чем ты не разбираешься. У людей бывают какие-то промахи, недогляды. Я не могу это комментировать, потому что я не понимаю, что происходит, и чем вообще живет человек. 

Мы с ней не общались. Я не ходил на ее интервью, она меня не звала. Мы существовали и существуем в разных галактиках. У человека своя жизнь. Поэтому я ни в коем случае не лезу туда, где меня не ждут.

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