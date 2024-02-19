Митя Фомин получил перелом на шоу «Выжить в Самарканде»: «Это был шок, и мне стало нехорошо»

На шоу «Выжить в Самарканде» пролилась первая кровь. Певец Митя Фомин не учел технику безопасности в ходе состязания за иммунитет и получил серьезную травму.

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На испытании требовалось разбить кирпичную стену подвешенным ядром. Но Фомин так спешил, что разгребать поврежденное препятствие стал руками. Перчатки не спасли, и когда он, почувствовав боль, снял левую, то увидел рассеченный палец.

«Я снимаю перчатку, и у меня там достаточно глубокая рана. Я впервые увидел свою собственную кость. Ну это был шок, и мне стало нехорошо. Я не знаю, каким Макаром я мог расшибить палец до кости», - рассказал о происшествии артист.

Скорая помощь забрала певца и отвезла в больницу, где ему сделали рентген. Оказалось, что у него множественный оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца. Рану зашили, наложили гипс, и он вернулся к команде. Правда, как он теперь будет бороться за главный приз, сам не знает.