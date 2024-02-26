Ани Лорак: «Даже если меня пригласят посмотреть закат, я все равно буду рада»

День Святого Валентина уже прошел, но любовь – это тема непреходящая. Своими размышлениями об этом чувстве, а также об идеальном первом свидании с журналистами поделилась певица Ани Лорак в кулуарах проекта Big Love Show.
- Ани, что для вас любовь?
- Это смысл нашей жизни. Мне кажется, мы рождаемся из любви, должны найти ее при жизни, а также покинуть мир с любовью, с благодарностью, с ощущением того, что все было не зря, с улыбкой и состраданием. Я не знаю, что может быть выше любви. Это высшая форма нашего проявления, существования. Любовь – это все.
- Только вот где ее искать?
- Прежде всего ее надо искать внутри себя, в сердце. Закрываем глаза, медитируем: «Кто ты, я хочу тебя понять, услышать, полюбить. Я так хочу тебя узнать и наладить с тобой самые крутые отношения». Когда ты кайфуешь от себя, понимаешь, что ты сам – очень классная компания, то потом появляется человек, который все это удваивает. То есть он такой же классный, как и ты. И ты в этом случае на седьмом небе от счастья.
- Как вы относитесь к тем случаям, когда мужчины делают предложение или объясняются в любви своей второй половине публично, в присутствии многих людей?
- Чего только мужчины не делают, чтобы привлечь внимание. Но если она сказала: «Да», значит, он классный. А если бы было иначе, то она бы сказала: «Нет». А место – это уже вторичное дело.
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Ани Лорак. Фото: предоставлено организаторами Big Love Show
- Каким, на ваш взгляд, должно быть первое свидание: с автомобилем, дорогим рестораном и подарками или можно и в парке посидеть?
- Я думаю, важен тот парень, который тебя приглашает. Когда тебе классно с ним, то можно обойтись и без ресторанов, а просто гулять в кедах под открытым небом. Это же круто! Возможно, он будет читать стихи, рассказывать что-то интересное.
Я романтик в душе и даже если меня пригласят посмотреть закат, рассвет, то я уже буду рада.
- Вы сейчас счастливы в отношениях?
- Безумно. Спасибо.