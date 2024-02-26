Ани Лорак: «Даже если меня пригласят посмотреть закат, я все равно буду рада»

День Святого Валентина уже прошел, но любовь – это тема непреходящая. Своими размышлениями об этом чувстве, а также об идеальном первом свидании с журналистами поделилась певица Ани Лорак в кулуарах проекта Big Love Show.

- Ани, что для вас любовь?

- Это смысл нашей жизни. Мне кажется, мы рождаемся из любви, должны найти ее при жизни, а также покинуть мир с любовью, с благодарностью, с ощущением того, что все было не зря, с улыбкой и состраданием. Я не знаю, что может быть выше любви. Это высшая форма нашего проявления, существования. Любовь – это все.

- Только вот где ее искать?

- Прежде всего ее надо искать внутри себя, в сердце. Закрываем глаза, медитируем: «Кто ты, я хочу тебя понять, услышать, полюбить. Я так хочу тебя узнать и наладить с тобой самые крутые отношения». Когда ты кайфуешь от себя, понимаешь, что ты сам – очень классная компания, то потом появляется человек, который все это удваивает. То есть он такой же классный, как и ты. И ты в этом случае на седьмом небе от счастья.