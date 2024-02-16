Концерт Ани Лорак в Сочи отменен

Концерт певицы Ани Лорак, который должен был состояться 16 февраля в Сочи, в поселке Красная Поляна, отменен. По официальной информации, причиной принятия такого решения в последний фактически момент стала неисправность оборудования.

На площадке, где планировалось выступление Ани Лорак, были обнаружены неисправности, связанные с изоляцией нескольких электрических кабелей. В свою очередь, это не дает возможности обеспечить нужную мощность для работы концертного оборудования.

«Концерт Ани Лорак, запланированный на 16 февраля в Сочи, отменяется по техническим причинам», — говорится в сообщении пресс-службы игорной зоны «Красная Поляна».

Сообщается также, что концерт Ани Лорак состоится в другие даты. О них будет объявлено чуть позже, когда организаторы с ними определятся. Что касается билетов, то все они действительны. Если же поклонникам Ани Лорак новые даты будут неудобны для посещения, они могут вернуть деньги за билеты по простой схеме.

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