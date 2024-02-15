«Я остался в кромешной тьме и замкнутом пространстве»: Вячеслав Чепурченко – о шоу «Прятки», продолжении «Жуков» и сыне

18 февраля на телеканале СТС стартует новое экстремальное шоу «Прятки». По замыслу проекта участники находят потайное место в определенной локации и остаются там, пока ведущий, певец Егор Крид, не обнаружит их там.

На первый взгляд все выглядит как обычная детская игра, если бы не одно «но». Атмосфера в объектах настолько пугающая, что у человека могут начаться панические атаки.

Однако среди звезд нашлись смельчаки, бросившие вызов своим тайным страхам. Одним из них стал актер Вячеслав Чепурченко.

В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о сложностях щекочущего нервы проекта, продолжении сериала «Жуки» и о характере детей.

«У меня нет фобий как таковых»

- Вячеслав, почему вы решили принять участие в реалити-шоу «Прятки»?

- Существует такое выражение: «Мужчина – это случайно выживший мальчик». Вот я до сих пор в душе мальчик. И, конечно, мне интересны все эти прятки, догонялки – тем более, когда это все для тебя организовали, привезли, увезли. А ты еще, пожалуйста, повеселись. И это покажут по телевизору.

- Я читала, что съемки проходили в заброшенных локациях Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ногинска и Арзамаса. Какая из этих локаций вам больше всего запомнилась?

- Я был только в Кронштадте.

- В какой момент было страшнее всего?

- Когда я находился в кромешной тьме и замкнутом пространстве.