«Я остался в кромешной тьме и замкнутом пространстве»: Вячеслав Чепурченко – о шоу «Прятки», продолжении «Жуков» и сыне

18 февраля на телеканале СТС стартует новое экстремальное шоу «Прятки». По замыслу проекта участники находят потайное место в определенной локации и остаются там, пока ведущий, певец Егор Крид, не обнаружит их там.
На первый взгляд все выглядит как обычная детская игра, если бы не одно «но». Атмосфера в объектах настолько пугающая, что у человека могут начаться панические атаки.
Однако среди звезд нашлись смельчаки, бросившие вызов своим тайным страхам. Одним из них стал актер Вячеслав Чепурченко.
В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о сложностях щекочущего нервы проекта, продолжении сериала «Жуки» и о характере детей.
«У меня нет фобий как таковых»
- Вячеслав, почему вы решили принять участие в реалити-шоу «Прятки»?
- Существует такое выражение: «Мужчина – это случайно выживший мальчик». Вот я до сих пор в душе мальчик. И, конечно, мне интересны все эти прятки, догонялки – тем более, когда это все для тебя организовали, привезли, увезли. А ты еще, пожалуйста, повеселись. И это покажут по телевизору.
- Я читала, что съемки проходили в заброшенных локациях Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ногинска и Арзамаса. Какая из этих локаций вам больше всего запомнилась?
- Я был только в Кронштадте.
- В какой момент было страшнее всего?
- Когда я находился в кромешной тьме и замкнутом пространстве.
Вячеслав Чепурченко. Фото: телеканал СТС
- А чего вы в жизни боитесь?
- У меня нет фобий как таковых. Но если все же закрыть меня в замкнутом пространстве, в темноте и надолго, без всякой связи, то, конечно, это не самое приятное состояние. Но, повторюсь, что критически мне не было страшно.
Помню, в детстве я закрутился в ковер. И у меня была легкая истерика, когда я не мог выбраться, когда застрял. Такое явление, конечно, есть. Но опять же это не клаустрофобия!
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- Что было самым сложным при съемках шоу «Прятки»?
- Наверное, найти место, где можно спрятаться и создать антураж, будто здесь ничего нет, будто в этой локации пустота. Там ты ничего не делал.
Вообще, у нас была очень сложная локация. Очень тяжело было найти место для пряток, потому что там практически все на ладони. Моментами у меня буквально опускались руки.
- Возникали ли какие-то опасные ситуации в ходе съемок?
- Да нет, все было безопасно. Конечно, я знал, что вокруг много людей. Да, у меня нет с ними связи, но они здесь, рядом. И если что-то случится, то помогут.
- Бывали ли у вас ощущения, когда хотелось все бросить и уехать домой?
- Нет, таких ощущений не было, потому что уж очень это все азартно.
«Говорили, что следующим летом будет четвертый сезон «Жуков»
- Приходилось ли играть в прятки в детстве? Можете вспомнить какой-то запоминающийся случай из того периода?
- Конечно, мы прятались. Правда, однажды я так спрятался, что меня никто не нашел, и все уже разошлись по домам. А когда стемнело, я понял, что искать меня уже никто не будет. Но это стандартная история.
- Как отнеслись родные к вашему участию в проекте «Прятки»?
- Да замечательно. Они радуются, когда у меня есть работа. Тем более, когда она и веселит меня.
Вячеслав Чепурченко. Фото: телеканал СТС
- Начались ли съемки второго сезона сериала «Секс. До и после»?
- Меня никто никуда не звал. И даже если они начались, то я об этом точно не знаю.
- Зрителям уж очень понравился сериал «Жуки». Но, может, все-таки стоит ждать продолжения?
- Плакать точно не стоит, даже если он закончился. Но вообще говорили, что следующим летом будут снимать четвертый сезон. Пока я не окажусь на площадке, я не могу этого подтвердить, но такие слухи ходят.
- Чем вас сейчас удивляет сын Тимофей?
- Тем, что у него кризис трех лет, и что он постоянно плачет и ругается, и кричит, и мешает соседям снизу, потому что часто падает на пол и бьет своими ножками. Тимофей, конечно, громкоголосый.
А вообще и сын, и дочь растут очень быстро. Этим и удивляют!