Вячеслав Чепурченко о разводе с первой женой: «Наши интересы разбежались»

Актер Вячеслав Чепурченко признался, что благодарен своей первой жене за то, что та стала инициатором разрыва и нашла в себе силы выйти из отношений и не возвращаться к ним.

«Наши интересы разбежались со временем. Это было ее решение. Я приехал со съемок, и вещи были собраны», - рассказал Вячеслав Чепурченко.

Первой супругой актера была Виктория Ильина. Пара шесть лет была вместе до брака, поженились влюбленные в 2017-м году. Как говорил, Чепурченко, решение создать семью было попыткой спасти отношения. Но меньше, чем через два года, брак распался.

В 2019 году Вячеслав Чепурченко познакомился со своей нынешней женой Екатериной. Второй брак актера стал счастливым. В семье подрастают сын и дочка.

По материалам YouTube-шоу «50 вопросов»

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