SHAMAN: «Если бы не моя работа, я бы грустно отмечал Новый год»

Одним из артистов Новогодней ночи на Первом канале станет певец SHAMAN. Музыкант исполнит свой хит «Встанем» и споет дуэтом с Пелагеей народную песню «Не для меня».

Надо сказать, что выступление исполнителя пройдет на высоте во всех смыслах этого слова. Так, песню «Встанем» SHAMAN споет на платформе, на высоте нескольких метров. Впрочем, артисту не привыкать удивлять «родных», как он называет своих поклонников.

А вот песня «Не для меня» располагает к философским размышлениям о ценности жизни и навевает светлую грусть. Кстати, сам SHAMAN признался, что в период праздников ему обычно немного грустно. Просто певец, по собственному признанию, не умеет радоваться по щелчку.

«Это большое событие и некий рубеж для меня»

- Назовите, пожалуйста, три самых главных события года…

- Прошлый год начался с выступления президента, а потом после боя курантов и исполнения гимна прозвучала моя песня «Я русский». Это, конечно, большое событие и некий рубеж для меня.

9 сентября в Санкт-Петербурге состоялся мой большой концерт на стадионе вместимостью более 60 000 человек. Это было масштабное шоу, которое, кстати говоря, транслировал и Первый канал.

Оставляя ребенка в душе, надеюсь, что третье событие произойдет аккурат под Новый год как некое маленькое чудо.