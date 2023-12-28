SHAMAN: «Если бы не моя работа, я бы грустно отмечал Новый год»

Одним из артистов Новогодней ночи на Первом канале станет певец SHAMAN. Музыкант исполнит свой хит «Встанем» и споет дуэтом с Пелагеей народную песню «Не для меня».
Надо сказать, что выступление исполнителя пройдет на высоте во всех смыслах этого слова. Так, песню «Встанем» SHAMAN споет на платформе, на высоте нескольких метров. Впрочем, артисту не привыкать удивлять «родных», как он называет своих поклонников.
А вот песня «Не для меня» располагает к философским размышлениям о ценности жизни и навевает светлую грусть. Кстати, сам SHAMAN признался, что в период праздников ему обычно немного грустно. Просто певец, по собственному признанию, не умеет радоваться по щелчку.
«Это большое событие и некий рубеж для меня»
- Назовите, пожалуйста, три самых главных события года…
- Прошлый год начался с выступления президента, а потом после боя курантов и исполнения гимна прозвучала моя песня «Я русский». Это, конечно, большое событие и некий рубеж для меня.
9 сентября в Санкт-Петербурге состоялся мой большой концерт на стадионе вместимостью более 60 000 человек. Это было масштабное шоу, которое, кстати говоря, транслировал и Первый канал.
Оставляя ребенка в душе, надеюсь, что третье событие произойдет аккурат под Новый год как некое маленькое чудо.
SHAMAN и Пелагея. Фото: Юрий Феклистов
- Кто из людей, встретившихся на вашем пути в этом году, произвел на вас наибольшее впечатление?
- В этом году у меня состоялся тур по городам Новороссии. И когда играешь там концерты, то, конечно же, знакомишься, общаешься с бойцами.
Они настоящие герои и вдохновляют меня на творчество. Там я написал две песни: «Мы» и «Мой бой». Вот такие впечатления.
- По опросам ВЦИОМ, вы стали артистом года. А кого бы вы сами назвали лучшим артистом?
- Выделять кого-то – это значит обижать других. А о своих коллегах я стараюсь вообще не говорить - ни плохо, ни хорошо, потому что, если скажешь о ком-то одном, обидятся другие. Зачем? Поэтому я промолчу.
«Меня все спрашивают: «Зачем вы так много работаете, убиваете здоровье, себя?»
- Как будете отмечать Новый год? Уже ощущаете новогоднее настроение?
- Да честно говоря, я не люблю радоваться по щелчку. Не отмечаю свой день рождения. Правда, в этом году было исключение. Я отметил его концертом в БКЗ «Октябрьский», в Питере. А так, во время праздников, когда все радуются, мне почему-то, наоборот, грустно.
Возможно, дело в некой профдеформации, потому что я постоянно развлекаю людей, превращаю их обыденность в праздник, стараюсь раскрашивать их серые будни.
Наверное, если бы не моя работа музыканта, я бы достаточно грустно бы отмечал Новый год. Почему-то, когда вокруг царит праздник, на меня это навевает философские мысли… Но это не ностальгия… Просто хочется, чтобы этот ажиотаж поскорее прошел, и снова бы настали рабочие будни. Хочется вернуться в это колесо, потому что я не умею жить личной жизнью.
По- настоящему я живу и дышу только тогда, когда я на сцене, отдаю себя, работаю на износ, вижу зрителей, когда я сочиняю песни, сижу в студии, когда идет творческий процесс. Тогда я ощущаю себя живым человеком.
Меня все спрашивают: «Зачем вы так много работаете, убиваете свое здоровье, себя?». А я просто не могу по-другому. Сколько Бог мне дал, я должен это все отдать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
SHAMAN. Фото: Юрий Феклистов
- Как долго вы верили в Деда Мороза?
- Моя мама стала работать воспитателем, когда ей было лет 19. Поэтому все закулисье этого праздника я знал с самого детства. Конечно, я прекрасно понимал, кто наряжается в Деда Мороза, Снегурочку, Бабу-Ягу. Я уже тогда сек эту поляну и особо не верил в чудеса.
А вообще, в чудеса, конечно, можно верить, но для того, чтобы они свершались, нужно пройти большой путь, много работать. Совокупность веры и трудолюбия и может привести к ним.
- Вы считаете свой успех чудом?
- Заслуженным - я считаю, потому что я шел к нему более 15 лет, очень много работал и продолжаю работать. Я не почиваю на лаврах и не расслабляюсь, всегда недоволен, всегда хочется дальше, больше…