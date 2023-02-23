SHAMAN во время концерта получил травму, но ради поклонников вышел к представителям СМИ

SHAMAN не жалеет здоровья ради своей любимой публики. На митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в московских Лужниках 22 февраля он, не моргнув даже глазом, спел на морозе в обычном сценическом костюме.
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«Это обычная практика. Привык работать в любых условиях», - сказал при этом артист.
А позже во время концерта «Для настоящих мужчин» он получил травму пальца на сцене, сообщает Тeleprogramma.pro, но все равно вышел к журналистам, чтобы порадовать своих поклонников свежими новостями о своем творчестве.
23 февраля, специально к празднику, SHAMAN выпустит свою новую песню. А вот хит «Встанем» уже отметит год своего существования на российской эстраде. в этот день.