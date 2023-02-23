SHAMAN во время концерта получил травму, но ради поклонников вышел к представителям СМИ

А позже во время концерта «Для настоящих мужчин» он получил травму пальца на сцене, сообщает Тeleprogramma.pro, но все равно вышел к журналистам, чтобы порадовать своих поклонников свежими новостями о своем творчестве.

23 февраля, специально к празднику, SHAMAN выпустит свою новую песню. А вот хит «Встанем» уже отметит год своего существования на российской эстраде. в этот день.