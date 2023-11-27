Митя Фомин: «Я переезжаю в отремонтированную квартиру!»

У певца Мити Фомина как всегда жизнь кипит. Так, сейчас артист готовится к важному концерту. Но это будет не просто рядовое выступление, а целое яркое шоу.
По словам певца, сейчас в шоу-бизнесе вообще преобладает тренд на высокотехнологические шоу. Подробнее об этом, а также о планах на Новый год, новогодних каникулах и новоселье Митя Фомин рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro.
«Тренд сезона – леопард»
- Недавно вы появились на пресс-бранче, посвященном «Золотому граммофону», в очень интересном образе – в леопардовом наряде и необычной шапке…
- У нас в тот день было две очень ответственные фотосессии. Дело в том, что мы готовимся к рекламной кампании нашего концерта, поэтому я решил и не переодеваться.
А что касается получения «Золотого граммофона» - это огромное событие в судьбе любого артиста, потому что завоевать такую музыкальную награду – это почет и ответственность, гордость, любовь и признание зрителей.
И прийти сюда нужно было подобающе. Тренд сезона – леопард, все экологическое, например, экологический мех. Это работа московских дизайнеров, так что все хорошо. И дополняет образ русская шапка, которая больше похожа на кавказскую. Единственное, что на мне импортный костюм, но ничего страшного.
Митя Фомин всегда подбирает интересные образы. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А где вы храните статуэтки «Золотого граммофона»?
- Я храню их в «Жаворонках», у себя в поселке, в доме.
- Вы упоминали о концерте…
- Действительно, мы в поте лица готовимся к концерту, который нужно прямо собирать все заново. Мы заново осмысляем программу. А это новое видение, музыканты, танцы, балет, с которым я практически не работал, новые видеоинсталляции, свет. Знаете, это такая кропотливая работа.
И по общению с коллегами я заметил, что в стране будет преобладать тренд на яркое шоу. Публика для этого уже созрела. Мне кажется, что зрителям сейчас мало концертов в ДК, и артисты поедут по стране с шоу. И одно будет другого круче.
Мне тоже хочется поучаствовать в этом тренде. К сожалению, все это мы начали только сейчас, но никогда не поздно начинать.
«Меня ждут поклонники по стране»
- А какие планы на Новый год?
- В Новый год мы поедем в Дубайск – развлекать наших соотечественников. Поэтому если вы будете там, то присоединяйтесь.
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Митя Фомин. Фото: Global Look Press
- Последующие каникулы проведете там же?
- Нет, потом меня ждут поклонники по стране. Я буду готовиться к 7 января, а потом переезжаю в отремонтированную квартиру, в которую уже никак не могу въехать несколько месяцев.
Знаете, ремонт – это такая вещь. То одно, то другое, то пятое, то десятое. Но надеюсь, что до Нового года я хотя бы смогу перевести туда вещи и зажить новой жизнью.