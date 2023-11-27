Митя Фомин: «Я переезжаю в отремонтированную квартиру!»

У певца Мити Фомина как всегда жизнь кипит. Так, сейчас артист готовится к важному концерту. Но это будет не просто рядовое выступление, а целое яркое шоу.

По словам певца, сейчас в шоу-бизнесе вообще преобладает тренд на высокотехнологические шоу. Подробнее об этом, а также о планах на Новый год, новогодних каникулах и новоселье Митя Фомин рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro.

«Тренд сезона – леопард»

- Недавно вы появились на пресс-бранче, посвященном «Золотому граммофону», в очень интересном образе – в леопардовом наряде и необычной шапке…

- У нас в тот день было две очень ответственные фотосессии. Дело в том, что мы готовимся к рекламной кампании нашего концерта, поэтому я решил и не переодеваться.

А что касается получения «Золотого граммофона» - это огромное событие в судьбе любого артиста, потому что завоевать такую музыкальную награду – это почет и ответственность, гордость, любовь и признание зрителей.

И прийти сюда нужно было подобающе. Тренд сезона – леопард, все экологическое, например, экологический мех. Это работа московских дизайнеров, так что все хорошо. И дополняет образ русская шапка, которая больше похожа на кавказскую. Единственное, что на мне импортный костюм, но ничего страшного.