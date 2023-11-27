Митя Фомин: «Я переезжаю в отремонтированную квартиру!»

Митя Фомин. Фото: Global Look Press  

Также певец рассказал Teleprogramma.pro о планах на Новый год.

У певца Мити Фомина как всегда жизнь кипит. Так, сейчас артист готовится к важному концерту. Но это будет не просто рядовое выступление, а целое яркое шоу. 

По словам певца, сейчас в шоу-бизнесе вообще преобладает тренд на высокотехнологические шоу. Подробнее об этом, а также о планах на Новый год, новогодних каникулах и новоселье Митя Фомин рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro. 

«Тренд сезона – леопард» 

- Недавно вы появились на пресс-бранче, посвященном «Золотому граммофону», в очень интересном образе – в леопардовом наряде и необычной шапке… 

- У нас в тот день было две очень ответственные фотосессии. Дело в том, что мы готовимся к рекламной кампании нашего концерта, поэтому я решил и не переодеваться. 

А что касается получения «Золотого граммофона» - это огромное событие в судьбе любого артиста, потому что завоевать такую музыкальную награду – это почет и ответственность, гордость, любовь и признание зрителей. 

И прийти сюда нужно было подобающе. Тренд сезона – леопард, все экологическое, например, экологический мех. Это работа московских дизайнеров, так что все хорошо. И дополняет образ русская шапка, которая больше похожа на кавказскую. Единственное, что на мне импортный костюм, но ничего страшного. 

Митя Фомин всегда подбирает интересные образы. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro  

- А где вы храните статуэтки «Золотого граммофона»? 

- Я храню их в «Жаворонках», у себя в поселке, в доме. 

- Вы упоминали о концерте… 

- Действительно, мы в поте лица готовимся к концерту, который нужно прямо собирать все заново. Мы заново осмысляем программу. А это новое видение, музыканты, танцы, балет, с которым я практически не работал, новые видеоинсталляции, свет. Знаете, это такая кропотливая работа. 

И по общению с коллегами я заметил, что в стране будет преобладать тренд на яркое шоу. Публика для этого уже созрела. Мне кажется, что зрителям сейчас мало концертов в ДК, и артисты поедут по стране с шоу. И одно будет другого круче. 

Мне тоже хочется поучаствовать в этом тренде. К сожалению, все это мы начали только сейчас, но никогда не поздно начинать. 

«Меня ждут поклонники по стране» 

- А какие планы на Новый год? 

- В Новый год мы поедем в Дубайск – развлекать наших соотечественников. Поэтому если вы будете там, то присоединяйтесь. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!  

Митя Фомин. Фото: Global Look Press  

- Последующие каникулы проведете там же? 

- Нет, потом меня ждут поклонники по стране. Я буду готовиться к 7 января, а потом переезжаю в отремонтированную квартиру, в которую уже никак не могу въехать несколько месяцев. 

Знаете, ремонт – это такая вещь. То одно, то другое, то пятое, то десятое. Но надеюсь, что до Нового года я хотя бы смогу перевести туда вещи и зажить новой жизнью. 

Читайте также