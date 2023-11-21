Митя Фомин: «В Новый год мы будем развлекать россиян в Дубайске»

Известный певец Митя Фомин поделился с журналистами Teleprogramma.pro своими планами на Новый год. Артист заявил, что без дела сидеть не будет, планируются многочисленные концерты.

«В Новый год мы будем развлекать россиян в Дубайске. Потом у меня запланированы выступления по стране», - заявил он в преддверии XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

Фомин также добавил, что в конце января собирается переезжать в новую квартиру, ремонт в которой делал долго.

«Надеюсь, что до наступления Нового года я смогу перевести туда свои вещи и заживу новой жизнью», - заявил он.

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