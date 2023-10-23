Звезда сериала «Бедный олигарх» Алексей Гаврилов: «Было сложно играть серьезные сцены, ведь хотелось хохотать до упаду!»

Для большинства зрителей Алексей Гаврилов — это в первую очередь Гоша Рудковский из «Универа». Между тем у него уже совсем другая карьера — и не только в кино. Хотя и в нем тоже!
16 октября на ТНТ стартует второй сезон комедийного сериала «Бедный олигарх». На этот раз опальный миллионер Виктор Гнида (Владимир Сычев) и его верный дворецкий Адам (Максим Лагашкин) окажутся в тюрьме, где среди прочих повстречают и персонажа Гаврилова.
Накануне премьеры мы поговорили с артистом о съемках в проекте, старых добрых временах «Универа» и дружбе с Кристиной Асмус после расставания.
«Лично у меня не было дублеров!»
— Что съемках «Бедного олигарха» было для вас самым трудным — и почему?
— Было очень сложно сдерживать смех! Каждая сцена, особенно с Владимиром Сычевым и с Максимом Лагашкиным, — это же фейерверк юмора, эмоций, обаяния и импровизации.
На съемках мы все сдружились и объединились, а из-за бесконечных подколов, шуток и юмора иногда было сложно играть какие-то серьезные сцены, ведь самому хотелось хохотать до упаду.
— Пришлось ли снимать в каких-то сценах дублеров? Или все трюки делали сами артисты?
— Лично у меня не было дублеров. Насколько я знаю, другие актеры тоже не задействовали каскадеров. Даже в большой сцене драки на ринге Володя Сычев сам снимался.
— А как насчет смешных моментов во время съемок? Расскажите, пожалуйста, о них!
— Честно говоря, их было так много, что непросто выделить какой-то один. Наверное, самое забавное — это то, как между дублями Володя Сычев рассказывал невероятные байки из своей киножизни. Чтобы его послушать, собиралась половина съемочной группы, и точно весь актерский состав. А Володя в лицах, на разные голоса отыгрывал персонажей своих историй. Тем самым мы разряжали обстановку.
Съемки же шли нон-стоп, с утра и до ночи, шесть дней в неделю. Это было достаточно трудно, но благодаря позитивному настрою и юмору мы преодолевали все препятствия.
Актеры сериала «Бедный олигарх» на съемках. Фото: телеканал ТНТ
—И как же строился ваш съемочный день?
— Рано утром мы приезжали на площадку, гримировались, одевались, заходили в кадр и практически безвылазно в нем находились. Прерывались только на час на обед. Кормили нас, конечно, тут же. Снимали шесть дней в неделю, и так практически два месяца.
Был один момент, который мне запомнился. В этом году мне исполнилось 40 лет, и День рождения как раз выпал на съемки. Я был очень рад, что встречаю этот день вместе с группой, поэтому приготовил шашлык. Очень переживал, чтобы его хватило всем, хотя бы по чуть-чуть. Все прошло хорошо, да и мясо удалось на славу.
Наверное, это был единственный день и отдыха, и работы на этом проекте. Поскольку мы работали нон-стоп и старались сделать каждую сцену очень смешно, подробно и искренне.
Сейчас все актеры переживают о том, как зрители примут второго «Бедного олигарха». Мы надеемся и верим в хороший результат, потому что мы очень старались.
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Кадр из сериала «Бедный олигарх». Фото: телеканал ТНТ
«После «Универа» у меня было сильное истощение организма»
— Широкой публике вы стали известны в первую очередь благодаря хитовому сериалу «Универ». Почему в свое время вы решили его покинуть?
— Потому что всему свое время. Я начал работать в этом проекте у самых его истоков - снялся в пилоте, когда еще никто не знал, что в итоге получится. Когда сериал купил канал ТНТ, стало понятно, что нужно будет снять сто серий. Тогда я, к сожалению, до сотой не добрался. Ушел в середине по состоянию здоровья — у меня было сильное истощение организма.
Мне предлагали восстанавливаться на площадке и делать капельницы с витаминами прямо на работе, но я отказался. Но сразу предложил создателям подумать, как можно сделать так, чтобы мой герой Гоша ушел, а потом вернулся. Я очень благодарен авторам «Универа» за то, что нам удалось придумать такой ход, что Гоша уходит в армию.
Потом он вернулся из армии еще на сто серий, нашел свою любовь Лилю и далее, закончив «Универ», мы отправились в свободную, взрослую жизнь, а наши персонажи — в сериал «СашаТаня».
На «СашеТане» у нас тоже был непростый период, когда Андрей Гайдулян заболел раком. Проект был заморожен на год или даже два, мы ждали, не могли больше нигде сниматься, но в итоге зашли в съемочный процесс. Этому сериалу и Гоше Рудковскому я отдал еще три сезона. Но, повторюсь, что всему свое время.
Я уже сыграл все грани характера Георгия Рудковского, поэтому мне нужно было уходить. Знаю, что сейчас снимают продолжение «Универа», кажется, на десять серий. Я бы с удовольствием принял участие вот в таком небольшом рывке, сыграл бы свой прощальный аккорд на сезон и уже поставил бы точку. Так что я открыт к предложениям.
Алексей Гаврилов. Фото: Евгения Безрук
— Не жалели ли вы о своем решении? Ведь какое-то время пришлось сидеть без работы… и без денег, наверное.
— Помимо актерской профессии, я всегда занимался предпринимательской деятельностью. Когда я заканчивал ВГИК, у меня уже была своя небольшая продюсерская компания.
Мы снимали и клипы, и короткие метры. Также я вел два проекта как исполнительный продюсер и подрабатывал на третьем.
Сразу после «Универа» я также начал делать свой телевизионный проект. Потом я открыл свое рекламное агентство, и мы много и успешно продавали рекламу. Так что без денег и работы я никогда не сидел.
Считаю, что мужчина всегда должен находить способы зарабатывать и для себя, и для своих близких и родных. И не стоит зависеть только от актерской профессии, которая крайне нестабильна.
— Вас часто называют Гошей? Или это уже в прошлом?
— С тех пор, как в 2008-м году сериал появился на канале ТНТ, многие до сих пор называют меня Гошей или Рудковским. Более того — у некоторых друзей и знакомых я даже записан как «Гоша Универ», а не Алексей Гаврилов.
Думаю, что авторы очень ярко прописали эту роль, а я так же ярко воплотил ее в жизнь, поэтому она и запомнилась зрителям.
«С Кристиной Асмус мы действительно встречались»
— Вы не скрываете, что в прошлом у вас был роман с Кристиной Асмус. Продолжаете ли вы общаться? Удалось ли расстаться друзьями после разрыва?
— С Кристиной мы действительно встречались, но это было до моего первого брака, и до ее замужества с Гариком Харламовым. Мы расстались в дружеских отношениях. Более того, после мое рекламное агентство сотрудничало и с Гариком, и с Кристиной, когда они были женаты.
Мы размещали рекламу у них в социальных сетях. У меня с Кристиной остались замечательные, дружеские, теплые отношения. Надеюсь, что она такого же мнения и обо мне.
Алексей Гаврилов. Фото: Евгения Безрук
— Несколько лет вы прожили в Азии. Что для вас стало наибольшим потрясением там?
— Я прожил в Азии в общей сложности восемь лет, из них пять я находился там по семь — восемь месяцев. Первое, что меня потрясло, — это культура общения между людьми. И в Малайзии, и в Таиланде, и в Индонезии люди очень дружелюбно относятся друг к другу.
Например, любой кричащий человек считается сумасшедшим. Его все стараются обходить стороной, а потом с ним просто перестают разговаривать — распространяется сарафанное радио о его неадекватном поведении.
Второе - это культура абсолютного ненасилия и принятия других. Третье — азиаты в этих странах живут одним днем. Покупают на день продукты и рассчитывают все всего лишь на сутки. Нам такое очень сложно понять, но для них это нормально.
Еще меня потрясло развитие высоких технологий в Малайзии, промышленная культура производства в Индонезии и невероятный сервис в сфере туризма в Таиланде. Ну, и, конечно, там потрясающая природа. Море, солнце, обилие фруктов, позитивные и добрые люди.
Если ты знаешь их традиции и уважаешь культуру, то это максимально комфортные страны для проживания на планете Земля.