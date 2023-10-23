Звезда сериала «Бедный олигарх» Алексей Гаврилов: «Было сложно играть серьезные сцены, ведь хотелось хохотать до упаду!»

Для большинства зрителей Алексей Гаврилов — это в первую очередь Гоша Рудковский из «Универа». Между тем у него уже совсем другая карьера — и не только в кино. Хотя и в нем тоже!

16 октября на ТНТ стартует второй сезон комедийного сериала «Бедный олигарх». На этот раз опальный миллионер Виктор Гнида (Владимир Сычев) и его верный дворецкий Адам (Максим Лагашкин) окажутся в тюрьме, где среди прочих повстречают и персонажа Гаврилова.

Накануне премьеры мы поговорили с артистом о съемках в проекте, старых добрых временах «Универа» и дружбе с Кристиной Асмус после расставания.

«Лично у меня не было дублеров!»

— Что съемках «Бедного олигарха» было для вас самым трудным — и почему?

— Было очень сложно сдерживать смех! Каждая сцена, особенно с Владимиром Сычевым и с Максимом Лагашкиным, — это же фейерверк юмора, эмоций, обаяния и импровизации.

На съемках мы все сдружились и объединились, а из-за бесконечных подколов, шуток и юмора иногда было сложно играть какие-то серьезные сцены, ведь самому хотелось хохотать до упаду.

— Пришлось ли снимать в каких-то сценах дублеров? Или все трюки делали сами артисты?

— Лично у меня не было дублеров. Насколько я знаю, другие актеры тоже не задействовали каскадеров. Даже в большой сцене драки на ринге Володя Сычев сам снимался.

— А как насчет смешных моментов во время съемок? Расскажите, пожалуйста, о них!

— Честно говоря, их было так много, что непросто выделить какой-то один. Наверное, самое забавное — это то, как между дублями Володя Сычев рассказывал невероятные байки из своей киножизни. Чтобы его послушать, собиралась половина съемочной группы, и точно весь актерский состав. А Володя в лицах, на разные голоса отыгрывал персонажей своих историй. Тем самым мы разряжали обстановку.

Съемки же шли нон-стоп, с утра и до ночи, шесть дней в неделю. Это было достаточно трудно, но благодаря позитивному настрою и юмору мы преодолевали все препятствия.