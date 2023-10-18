«Алла Пугачева сказала Ярославу: «Ты получишь то, что заслужил»: родители SHAMAN – о его прошлом, будущем и опасных поездках

Главными гостями концерта SHAMAN в Кремле стали его родители. С отцом Юрием Дроновым он исполнил песню «Моя Россия», а с мамой Людмилой станцевал под композицию «Ты моя Вселенная». После выступления сына родители артиста пообщались с журналистами.
«Ярослав звонит мне в два часа ночи с любимым вопросом: «Мам, ты спишь?»
По словам Людмилы, то, что Ярослав станет необычным ребенком она почувствовала, еще будучи беременной. Ну а дальнейшие события лишь убеждали ее в этом.
Многие отмечают, что SHAMAN – перфекционист по натуре. Как говорит Людмила Дронова, это черта характера проявилась у артиста в 15 лет и отчасти привела его к успеху. Но несмотря на свалившуюся популярность, певец не страдает звездной болезнью и практически всегда старается находить время на родных и близких.
«Бывает, что я звоню Ярославу не вовремя, что сразу становится понятно по его тону. А потом он также мне звонит в два часа ночи с любимым вопросом: «Мама, ты не спишь?». «Нет, конечно, я ждала твоего звонка». Он может также посоветоваться, показать новую песню, - рассказывает Людмила.
- Правда, у сына иногда не хватает времени поспать, а не то что беседовать долго. Он звонит и мне, и бабушке, и дедушке. Ярослав в курсе всех дел и за всех переживает».
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- Можете вспомнить о каких-то советах?
- Он мне как раз дал послушать песню «Самый русский хит» и спросил: «Ну как?». Я ответила: «Не совсем в твоем стиле». Но, видимо, он его чуть переделал и теперь все в порядке!
- Что вы чувствуете, когда Ярослав уезжает в горячие точки и дает там концерты?
- Сначала он мне рассказывал о таких поездках, а потом уезжал молча. И мы уже были просто на связи с Антоном (Антон Коробков-Землянский – пресс-секретарь SHAMAN). Но ты просто сидишь и думаешь: «Что там происходит?», но сделать ничего не можешь.
Ярослав обычно говорит мне: «А что бы произошло, если бы я тебе позвонил? Чему быть, того не миновать».
- 22 ноября у вашего сына день рождения. И он проведет его на концерте в Питере. А вам бы, наверное, хотелось посидеть за столом…
- Нет. У нас с детства конкурсы, концерты и редко случаются застолья. Бывало, что даже на Новый год мы с ним ехали на какой-то конкурс, например, в Сочи. Это у него в крови.
- Уже думали о подарке для сына?
- Ярослав сам любит дарить подарки. Естественно, он все примет и обрадуется, но он больше отдает.
«Пока Ярослав будет писать песни, у него все будет нормально»
К разговору присоединился и отец певца Юрий Дронов. Мужчина также рассказал журналистам, что сыну бесполезно что-то советовать, поскольку он все равно сделает по-своему.
Teleprogramma.pro попросила Юрия вспомнить, как на проекте «Фактор А» Ярослав Дронов получил из рук Аллы Пугачевой «Золотую звезду Аллы». По словам папы артиста, эта награда тогда помогла семье решить немало проблем.
«Алла Пугачева с самого начала проекта говорила: «Ты придешь и получишь то, что заслужил. «Звезда» должна была быть одна. Но она вручила ее и ему, и Юлии (участница Юлия Самойлова - прим. ред), - рассказал Юрий. - Но благодаря участию в этом конкурсе он проплатил учебу в Академии им. Гнесиных. Если честно, мы бы в таком тяжелом положении (Юрий произнес более хлесткое слово – прим. ред) были, если бы не эта «Звезда».
- Ярослав уже выступает в Кремле. Как вы думаете, какая еще вершина впереди?
- Пока будет писать песни, у него все будет нормально. А как только бросит, то все… Такое может случиться, если он станет заниматься продвижением кого-то. Но не все же могут пробиться. Вспомните проект «Голос», сколько артистов там участвовало. И где они все? Их нет…
А представьте, если бы все эти участники оказались на эстраде. Тут все-таки должна быть какая-то своя фишка, индивидуальность, чтобы из тысячи людей выбрали именно тебя.