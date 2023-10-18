«Алла Пугачева сказала Ярославу: «Ты получишь то, что заслужил»: родители SHAMAN – о его прошлом, будущем и опасных поездках

- Можете вспомнить о каких-то советах?

- Он мне как раз дал послушать песню «Самый русский хит» и спросил: «Ну как?». Я ответила: «Не совсем в твоем стиле». Но, видимо, он его чуть переделал и теперь все в порядке!

- Что вы чувствуете, когда Ярослав уезжает в горячие точки и дает там концерты?

- Сначала он мне рассказывал о таких поездках, а потом уезжал молча. И мы уже были просто на связи с Антоном (Антон Коробков-Землянский – пресс-секретарь SHAMAN). Но ты просто сидишь и думаешь: «Что там происходит?», но сделать ничего не можешь.

Ярослав обычно говорит мне: «А что бы произошло, если бы я тебе позвонил? Чему быть, того не миновать».

- 22 ноября у вашего сына день рождения. И он проведет его на концерте в Питере. А вам бы, наверное, хотелось посидеть за столом…

- Нет. У нас с детства конкурсы, концерты и редко случаются застолья. Бывало, что даже на Новый год мы с ним ехали на какой-то конкурс, например, в Сочи. Это у него в крови.

- Уже думали о подарке для сына?

- Ярослав сам любит дарить подарки. Естественно, он все примет и обрадуется, но он больше отдает.