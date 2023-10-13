Анита Цой рассказала о своем отношении к певцу SHAMAN и похвасталась крупным выигрышем в казино

Анита Цой привлекает поклонников не только певческим талантом, но и своим взглядом на жизнь. Кажется, что у артистки всегда хорошее настроение. Она находит позитивные моменты буквально во всем, даже пятница, 13-е, ей не страшна.

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Недавно певицу заметили на гала-ужине премии «Виктория», который состоялся в пятницу, 13 октября. Журналист Teleprogramma.pro поинтересовалась у Аниты, верит ли она в неудачные даты. На что звезда заявила, что абсолютно не суеверна. Более того, Цой призналась, что как-то выиграла в казино 150 000 долларов. По словам артистки, было как раз 13 число.

Коротко рассказав о своих приключениях в игорном доме, певица дала комментарий о популярном исполнителе, который выступает под псевдонимом SHAMAN. Цой, не задумываясь, сказала, что считает своего коллегу достойным премии. И она в этом не одинока. Точно также думают и многочисленные поклонники Ярослава Дронова.