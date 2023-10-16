Митя Фомин: «В процессе съемок были форс-мажоры, и это нервирует»

На YouTube продолжаются показы выпусков проекта «На все сто», ведущим и продюсером которого стал певец Митя Фомин. Главные герои передачи — люди золотого возраста, доказывающие, что цифра в паспорте не приговор, а всего лишь новый жизненный этап.
В свои 80–100 лет они продолжают заниматься любимым делом, ставят спортивные рекорды и на своем примере показывают, что у любви к жизни нет границ.
Подробнее об этих героях, а также о секретах долголетия, вредных привычках и женщине мечты Митя Фомин рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«В свои 94 года он дает наркоз и по длинным коридорам реанимации бежит быстрее съемочной группы»
— Кто из участников шоу про долгожителей «На все 100» вас удивил и чем?
— Они все как будто расширяют сознание и разрушают твои границы привычного. Я восхищен их желанием жить, мудростью, чувством юмора и какой-то теплой доброжелательностью.
Но если нужно выбрать одного, я бы назвал Михаила Иванцова из Новосибирска. Ему 94 года, и он врач анестезиолог-реаниматолог. До сих пор каждое утро он в Новосибирской областной клинической больнице, где я когда-то, будучи студентом, проходил практику! Михаил Иванцов дает наркоз и по длинным коридорам реанимации бежит быстрее съемочной группы.
Вы знаете, я всегда говорю, что работать буду до последнего, пока смогу. Ведь работать, значит, быть кому-то нужным. Вариант отойти от дел и наслаждаться жизнью где-то на пенсии точно не мой.
Но иногда думаю, а до скольки реально работать артисту? 60, 70 лет? Сколько? На примере наших героев убеждаюсь, что границ нет. Врач продолжает спасать жизни в 94.
Еще пример: актер театра и кино Владимир Зельдин в свои 100 лет выступал на сцене! И я смогу лечить души песнями, сколько бы мне не было лет.
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Митя Фомин с Михаилом Иванцовым и другими сотрудниками Новосибрской областной клинической больницы. Фото: личный архив певца
— В одном из своих интервью вы сказали, что среди участников шоу были и влюбленные пары. Можете рассказать какую-то самую запоминающуюся историю?
— В Вологодском выпуске я встречался с семьей Желтовых — Александра и Сергей, — они вместе уже больше 60 лет. Я как сын, у которого родители были вместе 50 лет, и разлучил их только несчастный случай, прекрасно понимаю, что это значит для человека.
Сколько внутри внимания, заботы друг о друге, терпения, трудностей и вместе с тем — любви. От дома Желтовых веет гармонией и идиллией, и вся их большая семья — дети, внуки, невестки — поддерживают это настроение.
Но даже сильнее меня восхитили пары, которые познакомились уже в зрелом возрасте. Мы были в гостях у потомка Ивана Андреевича Крылова — Юрия Крылова в Краснодаре. Он со своей подругой познакомился несколько лет назад.
Как они заботятся друг о друге, пылинки сдувают, сколько мудрости и юмора в этих отношениях! Для меня стало открытием, что люди в золотом возрасте, у которых было все, казалось бы, по-прежнему готовы влюбляться, идти навстречу друг другу, строить отношения.
— В каком регионе России живет больше всего долгожителей?
— Если мы обратимся к официальной статистике, то это кавказские регионы прежде всего. И у нас будет выпуск из Минеральных Вод, Пятигорска. Кисловодска, где мы как раз и пытаемся выяснить рецепт кавказского долголетия.
Но все-таки при выборе регионов мы ориентировались не на количество долгожителей, а на конкретных ярких героев. Нам было важно показать людей, которые мотивируют, на которых хочется равняться, которые вдохновляют! А дальше мы уже изучали, что такого дает среда, что человек в ней живет так долго?
И на самом деле в каждом регионе есть свои опции, которые могут существенно поднять уровень жизни. Их мы и старались подсветить.
Митя Фомин с семьей 88-летней Анастасии Филипповой из Якутии. Фото: личный архив певца
— С какими сложностями столкнулись при съемках?
— Для меня это первый проект подобного формата, первый опыт ведения такого многослойного, сложносочиненного шоу. У меня большой опыт работы на ТВ, но в основном я вел программы из студии по сценарию, либо брал интервью. Здесь же абсолютно другой опыт: сложные логистические решения, переезды, походные условия на протяжения пула.
Формат требовал от меня и новых профессиональных навыков тоже: стендапы, импровизация, способность расположить к себе героя, чтобы вывести его на откровенный разговор, закадровый текст. Все это было для меня впервые.
Еще нужно учитывать, что мы работаем с людьми серьезного возраста. Да, они дадут фору молодым, но все же к ним нужно относиться бережно, в чем-то подстраиваться, и это тоже специфика программы.
Сейчас, когда сезон отснят, кажется, что все так, как и должно быть. Но в процессе съемок, конечно, были и сложности, и форс-мажоры, это нервирует.
— Были ли такие участники, с кем вы обменялись контактами и продолжили общаться и после съемок?
— Мы больше общались с родственниками героев — детьми или внуками, редакторы остаются с ними на связи, поскольку мы высылаем ссылки, когда выходит шоу, ориентируем, когда эфир.
Но одним личным контактом пополнилась и моя записная книжка: обменялся телефоном с директором и супругой оперного певца из Пятигорска Алима Тихоновича Абалмасова. Профессиональные контакты не бывают лишними, а вдруг у этой встречи будет продолжение?
«Я не делаю разрушающих или рискованных для организма вещей»
— Сами бы хотели дожить до ста? У вас образование врача, может, дадите какие-то полезные советы, как прожить подольше?
— Я хотел бы жить как можно дольше. Я очень люблю жизнь, это у меня от отца. Образование врача — хорошая основа для того, чтобы устроить свой образ жизни с амбициями на долголетие.
На самом деле советов можно дать много, но есть один главный, без которого ваша система не сработает. Я это знал и до проекта, и это подтвердили наши герои и эксперты. Этот главный совет — движение.
Делайте все, что угодно, любые формы активности, но чтобы ваш организм всегда был в ресурсе, в движении, активен, даже через лень, усталость, через «не хочу». Жизнь — это движение. Все наши герои — живчики.
— Вы наверняка ведете здоровый образ жизни. А есть ли у вас какие-то вредные привычки?
— Хватает. Но я во всем знаю меру, и я в этом плане очень практичен и прагматичен. Конечно, все мы любим, например, сытно и вредно поесть. Ну, пожалуйста, если вы найдете, чем это потом возместить.
Наверное, вечный поиск этого баланса без перегибов помогает мне держать хорошую форму и внешне, и с точки зрения здоровья. Я не делаю разрушающих или рискованных для организма вещей.
Митя Фомин на своем сольном концерте. Фото: личный архив певца
— Что сейчас происходит в вашей личной жизни?
— Я готовлюсь к своему 50-летию и отмечаю 25 лет на сцене. У меня двойной юбилей. И 27 января 2024 года сыграю на сцене Vegas City Hall свой главный концерт! Готовлю большое шоу, новую программу, собираю поклонников со всей страны, многие уже купили билеты.
Не могу поверить, что у меня юбилей. Когда мне было 20, я думаю, что в 30 буду уже стариком! И вот мне гораздо больше, а ничего не изменилось. Потому что ощущение времени обманчиво и очень субъективно.
Я понял это, общаясь с нашими героями, — они как будто живут вне времени, его не замечают. Не замечают возраст и другие условности. Они в потоке. И я хотел бы прийти к похожему ощущению.
«Для меня идеалом женщины остается моя мама Тамара Павловна»
— Какими качествами должна обладать женщина мечты?
— Для меня идеалом женщины остается моя мама Тамара Павловна — и, кстати, тоже героиня нашего выпуска «На все 100» из Новосибирска. На протяжении всей жизни я вижу в ее лице пример мудрости, понимания, внимания, заботы, образованности.
Она работала инженером-патентоведом, имела прямое отношение к открытиям, новшествам, экспериментам, она очень интересный собеседник с прекрасным чувством юмора! Такой и должна быть женщина.
— А чего вы никогда не приемлете в женщине?
— Того же, что и в любом человеке. Я не приемлю ложь, лицемерие, хамство. Это недостойные качества.
Митя Фомин. Фото: личный архив певца
— Недавно вы выпустили песню «Моя Москва». Есть ли у вас какие-то любимые места в столице, где вас можно увидеть?
— В последнее время не так часто появляюсь где-то на мероприятиях или в общественных местах. Во-первых, много времени и ресурса занимает съемочный процесс. Кроме моего авторского реалити «На все 100», в ближайшие месяцы я появлюсь еще в нескольких громких телепроектах.
В свободное время занят домом и бытовыми делами: ремонт в моей квартире на Фрунзенской набережной, заботы в загородном доме в связи со сменой сезона. Тусоваться просто некогда. (Смеется.)
Но меня всегда гарантированно можно встретить на спорте или пробежке в Нескучном саду, на Фрунзенской набережной, в Лужниках. Бег — неотъемлемая часть моей жизни на все 100. Так что присоединяйтесь!