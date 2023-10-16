Митя Фомин: «В процессе съемок были форс-мажоры, и это нервирует»

На YouTube продолжаются показы выпусков проекта «На все сто», ведущим и продюсером которого стал певец Митя Фомин. Главные герои передачи — люди золотого возраста, доказывающие, что цифра в паспорте не приговор, а всего лишь новый жизненный этап.

В свои 80–100 лет они продолжают заниматься любимым делом, ставят спортивные рекорды и на своем примере показывают, что у любви к жизни нет границ.

Подробнее об этих героях, а также о секретах долголетия, вредных привычках и женщине мечты Митя Фомин рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«В свои 94 года он дает наркоз и по длинным коридорам реанимации бежит быстрее съемочной группы»

— Кто из участников шоу про долгожителей «На все 100» вас удивил и чем?

— Они все как будто расширяют сознание и разрушают твои границы привычного. Я восхищен их желанием жить, мудростью, чувством юмора и какой-то теплой доброжелательностью.

Но если нужно выбрать одного, я бы назвал Михаила Иванцова из Новосибирска. Ему 94 года, и он врач анестезиолог-реаниматолог. До сих пор каждое утро он в Новосибирской областной клинической больнице, где я когда-то, будучи студентом, проходил практику! Михаил Иванцов дает наркоз и по длинным коридорам реанимации бежит быстрее съемочной группы.

Вы знаете, я всегда говорю, что работать буду до последнего, пока смогу. Ведь работать, значит, быть кому-то нужным. Вариант отойти от дел и наслаждаться жизнью где-то на пенсии точно не мой.

Но иногда думаю, а до скольки реально работать артисту? 60, 70 лет? Сколько? На примере наших героев убеждаюсь, что границ нет. Врач продолжает спасать жизни в 94.

Еще пример: актер театра и кино Владимир Зельдин в свои 100 лет выступал на сцене! И я смогу лечить души песнями, сколько бы мне не было лет.

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