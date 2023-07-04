Митя Фомин: «Я волчара, который всегда смотрит в лес»

Однажды певец Митя Фомин заявил, что готов стать донором семени. Однако есть одна проблема: желающих родить ребенка от яркого артиста настолько много, что впору устраивать кастинг с анкетами. Правда, на тщательный отбор претенденток просто нет времени.

Об этом, а также о школьном буллинге и конфликтах с учителями Митя Фомин рассказал на Московском выпускном в парке Горького, организованном Комплексом социального развития Москвы при содействии телеканала Муз-ТВ.

«В школе мне казалось, что это конец жизни, просто катастрофа!»

- Митя, говорят, что в школе у вас были конфликты с педагогами…

- С некоторыми учителями я действительно не мог совладать. Родители по вызову приходили к классной руководительнице – Татьяне Борисовне, преподавательнице по биологии. Меня не брали в классные поездки, в музыкальной школе я не ходил на урок хора.

У меня возник конфликт с этим преподавателем, а что я с ним не поделил, я понятия не имею. Но тем не менее вместо хора я был вынужден уйти на курс аккомпанемента. Наверное, во мне был ген противоборства, духа черт знает чего.

- Может, просто вы тогда казались окружающим слишком ярким. Но, наверное, эта яркость помогала в профессии…

- Если ты выглядишь и мыслишь иначе, на тебя по любому обратят внимание. А для артиста это часть профессии, потому что ты должен будоражить, вдохновлять, притягивать людей.

Это часть твоей манкости, а если ее нет, то, увы и ах, нужно брать чем-то еще.

- А школьная любовь и первый поцелуй у вас случились?

- У меня это было раньше, в детском саду.

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