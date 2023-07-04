Митя Фомин: «Я волчара, который всегда смотрит в лес»

Однажды певец Митя Фомин заявил, что готов стать донором семени. Однако есть одна проблема: желающих родить ребенка от яркого артиста настолько много, что впору устраивать кастинг с анкетами. Правда, на тщательный отбор претенденток просто нет времени.
Об этом, а также о школьном буллинге и конфликтах с учителями Митя Фомин рассказал на Московском выпускном в парке Горького, организованном Комплексом социального развития Москвы при содействии телеканала Муз-ТВ.
«В школе мне казалось, что это конец жизни, просто катастрофа!»
- Митя, говорят, что в школе у вас были конфликты с педагогами…
- С некоторыми учителями я действительно не мог совладать. Родители по вызову приходили к классной руководительнице – Татьяне Борисовне, преподавательнице по биологии. Меня не брали в классные поездки, в музыкальной школе я не ходил на урок хора.
У меня возник конфликт с этим преподавателем, а что я с ним не поделил, я понятия не имею. Но тем не менее вместо хора я был вынужден уйти на курс аккомпанемента. Наверное, во мне был ген противоборства, духа черт знает чего.
- Может, просто вы тогда казались окружающим слишком ярким. Но, наверное, эта яркость помогала в профессии…
- Если ты выглядишь и мыслишь иначе, на тебя по любому обратят внимание. А для артиста это часть профессии, потому что ты должен будоражить, вдохновлять, притягивать людей.
Это часть твоей манкости, а если ее нет, то, увы и ах, нужно брать чем-то еще.
- А школьная любовь и первый поцелуй у вас случились?
- У меня это было раньше, в детском саду.
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Митя Фомин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Поддерживаете ли вы отношения с кем-то из одноклассников?
- Сейчас я дружу с одноклассницей, Диана, тебе привет. Она живет в Лондоне. И мы с ней окончили не только 42-ю Новосибирскую школу, но и Медицинский институт. Даже вместе ходили на урок по иммунологии. В то время это была очень сложная, практически не изученная наука. Мы изучали ее по учебнику на английском языке. Это было очень интересно.
Но с остальными, вы знаете, связь не поддерживаю, к сожалению.
- Почему? Сталкивались с не очень хорошим отношением с их стороны?
- Меня буллили, в начальной школе у меня возникали конфликты с некоторыми сверстниками. Мне, конечно, было ой как непросто! Школа находилась не в очень благополучном районе Новосибирска. И публика там была соответствующая!
Представьте, как сложно приходится ребенку, который не понимает, что с этим делать. Но тем не менее, меня поддерживали родители, некоторые учителя.
Тогда мне казалось, что это конец жизни, просто катастрофа, потому что когда ты один, а против тебя несколько человек, то каждый раз ты сталкиваешься с какими-то «темными» после уроков.
Но никто и не говорил, что будет легко. Это школа и твоя жизнь. И ты должен ее поменять, если у тебя есть мозг, желание, руки, ноги. Тогда ты будешь делать что-то.
«Я уже такой волчара, который всегда смотрит в лес»
- Поговорим о вашей личной жизни. В одном из интервью вы сказали, что готовы стать донором семени…
- Я по-прежнему готов. Это очень щепетильный вопрос, потому что желающих много, а я один. Я готов помогать людям безвозмездно.
А что, мне устроить кастинг? Я же не могу принимать кандидаток с анкетами, уделять этому много времени. Но я верю в судьбу, в какой-то щелчок, знак свыше, потому что, честно говоря, в соцсетях очень много обращений по этому поводу. Мне пишут замечательные девушки.
К сожалению, в России много женщин, которые по тем или иным причинам не могут обрести семью. И это большая проблема!
Митя Фомин. Фото: Global Look Press
- Вы ведь пока тоже не нашли женщину мечты…
- Я уже такой волчара, который смотрит всегда в лес. Но если появится та самая девушка, то я буду четко понимать, что нужна семья, дети, что нам будет интересно вместе.
И это уже будет не гормональная встреча, а встреча на уровне взрослых людей, которые знают, чего хотят от этой жизни. К сожалению, очень многие хотят от меня не только ребенка.
А вообще, настолько много красивых девушек в нашей стране, что глаз разбегается. Просто тут важно понимать всю серьезность намерений и не делать из этого пиар, хайп!