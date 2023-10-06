Ольга Бузова: «Моим первым мужчиной был бандит из Санкт-Петербурга!»

Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала новый клип на песню «Позови». Но если говорить точнее, то это, скорее, мини-фильм, рассказывающий необычную историю любви не без участия нейросетей. Кстати, клип является идейным продолжением видео на композицию «Верни».

Действие первой видеоработы переносит нас то ли в 80-е, то ли в 90-е годы и знакомит с парой – парнем, явно связанным с криминалом, и веселой модной девушкой. У них развивается бурный роман. Однако у этой истории нет хэппи-энда. Харизматичного молодого человека убивают в криминальной разборке.

Во втором клипе на песню «Позови» зрители видят всю ту же девушку, только уже в современных локациях. Она явно потеряла вкус к жизни и находится в очень подавленном состоянии.

Однажды главная героиня отправляется на вечеринку и встречает там того самого парня из прошлого. А он выходит на сцену и представляется как ученый и бизнесмен, рассказывающий о новых достижениях нейросети, при подключении к которой можно попасть в любое время и прожить какую угодно жизнь. Главные роли в обоих клипах сыграли сама Ольга Бузова и актер театра и кино Станислав Бондаренко.

Слова к песне написал Михаил Гуцериев, а музыку - Дарья Кузнецова. Режиссером-постановщиком видео выступила Алина Верипя.

Образ парня из видеоклипа явно навеян событиями прошлого Ольги Бузовой и связан с бандитским Петербургом (Ведущая родом из города на Неве). Как рассказала журналистам Ольга, в юности она встречалась с парнем, вступившим на скользкий путь криминала. И сейчас ей бы хотелось узнать, как сложилась его судьба.

Он мог бы попасть в тюрьму, стать успешным ресторатором и создать бизнес-империю или же затеряться где-то за границей….

Подробнее о своей первой любви, сублимации и эротике Ольга Бузова рассказала на презентации нового видео.

«Стас лишил меня кинодевственности»

- Ольга, в клипе на песню «Позови» мы увидели горячие эротические сцены на столе. Как они снимались? Как работалось со Станиславом Бондаренко?

- Первую часть клипа снимали в ночь, а закончили в семь утра. Эротические сцены и правда дались сложно, потому что снимали «на сухую», без бокальчика. К тому же нелегко целоваться не с твоим молодым человеком. Но все моменты были согласованы с женой Стаса.

Кстати, она сказала, что у нас самые красивые эротические сцены, какие ей только доводилось видеть. Однако без горячей сцены не показать состояния моей героини, так что она оправдана.

К тому же моей задачей было не поцеловаться со Стасом Бондаренко, а привлечь к сотрудничеству крутого артиста, подчеркнуть страсть, которую испытывают главные герои. Для него это тоже первый опыт съемки в клипе, поскольку Стас - актер театра и кино.

Кстати, самые легкие сцены – это как раз сцены на кухонном столе. Они очень быстрые. Все было снято буквально сразу. У нас произошла синергия – профессиональная симпатия, и мы доверяли друг другу. Стас актерски помог мне расслабиться и получить удовольствие.

Можно сказать, что он лишил меня кинодевственности. Ведь это первый мужчина, с которым я по-актерски, профессионально целовалась. Для меня это был, безусловно, новый опыт.

Клип «Позови» - ведь про любовь, которая случается в конце, подключай ты нейросеть или нет, обманывай – не обманывай. И во главе всего того, что я вообще делаю, также стоит исключительно любовь.

- Могли бы вы сняться в более откровенной эротической сцене?

- Я думаю, что в творчестве, если речь идет о красоте, не должно быть никаких рамок. Вы же смотрели кинокартину «Парфюмер». Это один из самых масштабных в плане эротических сцен фильмов, который не вызывает отвращения. Его смотришь совершенно по-другому.

Поэтому для меня самое главное – чтобы мне подходил сценарий, чтобы я его чувствовала и проживала. Только человек, который любил, страдал, испытывал ощущение, когда ты не можешь ни стоять, ни ходить без этого человека, может его передать, сыграть эту любовь. Бойтесь меня, мужчины, я умею играть любовь!