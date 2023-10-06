Ольга Бузова: «Моим первым мужчиной был бандит из Санкт-Петербурга!»

Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала новый клип на песню «Позови». Но если говорить точнее, то это, скорее, мини-фильм, рассказывающий необычную историю любви не без участия нейросетей. Кстати, клип является идейным продолжением видео на композицию «Верни».
Действие первой видеоработы переносит нас то ли в 80-е, то ли в 90-е годы и знакомит с парой – парнем, явно связанным с криминалом, и веселой модной девушкой. У них развивается бурный роман. Однако у этой истории нет хэппи-энда. Харизматичного молодого человека убивают в криминальной разборке.
Во втором клипе на песню «Позови» зрители видят всю ту же девушку, только уже в современных локациях. Она явно потеряла вкус к жизни и находится в очень подавленном состоянии.
Однажды главная героиня отправляется на вечеринку и встречает там того самого парня из прошлого. А он выходит на сцену и представляется как ученый и бизнесмен, рассказывающий о новых достижениях нейросети, при подключении к которой можно попасть в любое время и прожить какую угодно жизнь. Главные роли в обоих клипах сыграли сама Ольга Бузова и актер театра и кино Станислав Бондаренко.
Слова к песне написал Михаил Гуцериев, а музыку - Дарья Кузнецова. Режиссером-постановщиком видео выступила Алина Верипя.
Образ парня из видеоклипа явно навеян событиями прошлого Ольги Бузовой и связан с бандитским Петербургом (Ведущая родом из города на Неве). Как рассказала журналистам Ольга, в юности она встречалась с парнем, вступившим на скользкий путь криминала. И сейчас ей бы хотелось узнать, как сложилась его судьба.
Он мог бы попасть в тюрьму, стать успешным ресторатором и создать бизнес-империю или же затеряться где-то за границей….
Подробнее о своей первой любви, сублимации и эротике Ольга Бузова рассказала на презентации нового видео.
«Стас лишил меня кинодевственности»
- Ольга, в клипе на песню «Позови» мы увидели горячие эротические сцены на столе. Как они снимались? Как работалось со Станиславом Бондаренко?
- Первую часть клипа снимали в ночь, а закончили в семь утра. Эротические сцены и правда дались сложно, потому что снимали «на сухую», без бокальчика. К тому же нелегко целоваться не с твоим молодым человеком. Но все моменты были согласованы с женой Стаса.
Кстати, она сказала, что у нас самые красивые эротические сцены, какие ей только доводилось видеть. Однако без горячей сцены не показать состояния моей героини, так что она оправдана.
К тому же моей задачей было не поцеловаться со Стасом Бондаренко, а привлечь к сотрудничеству крутого артиста, подчеркнуть страсть, которую испытывают главные герои. Для него это тоже первый опыт съемки в клипе, поскольку Стас - актер театра и кино.
Кстати, самые легкие сцены – это как раз сцены на кухонном столе. Они очень быстрые. Все было снято буквально сразу. У нас произошла синергия – профессиональная симпатия, и мы доверяли друг другу. Стас актерски помог мне расслабиться и получить удовольствие.
Можно сказать, что он лишил меня кинодевственности. Ведь это первый мужчина, с которым я по-актерски, профессионально целовалась. Для меня это был, безусловно, новый опыт.
Клип «Позови» - ведь про любовь, которая случается в конце, подключай ты нейросеть или нет, обманывай – не обманывай. И во главе всего того, что я вообще делаю, также стоит исключительно любовь.
- Могли бы вы сняться в более откровенной эротической сцене?
- Я думаю, что в творчестве, если речь идет о красоте, не должно быть никаких рамок. Вы же смотрели кинокартину «Парфюмер». Это один из самых масштабных в плане эротических сцен фильмов, который не вызывает отвращения. Его смотришь совершенно по-другому.
Поэтому для меня самое главное – чтобы мне подходил сценарий, чтобы я его чувствовала и проживала. Только человек, который любил, страдал, испытывал ощущение, когда ты не можешь ни стоять, ни ходить без этого человека, может его передать, сыграть эту любовь. Бойтесь меня, мужчины, я умею играть любовь!
Ольга Бузова и Станислав Бондаренко на презентации клипа «Позови». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Можно ли назвать это сублимацией (перенос творческой энергии в сексуальную – прим. ред)?
- Можно и так сказать, но это очень узко. Все, что сейчас происходит в моей жизни, я создаю сама, своими руками. В трех больших шоу, которые я представлю в ноябре, я верну вас в 2017, 2018 и 2022 годы. 24 ноября в Известия hall вы увидите программу «Под звуки поцелуев», 25 ноября – «Снимай меня» и 26 ноября – шоу «Вот она я». Это все я делаю потому, что исключительно хочу так делать.
Сублимация ли то, что сейчас я нахожусь без семьи и максимально заполняю себя профессией, чтобы не чувствовать себя одинокой? Я об этом очень много думала.
В работе я максималист. Я могла бы, например, просто отправить ссылку на этот клип, а не устраивать презентацию для журналистов. Запомните 2 октября – день, когда Бузова наливала вам шампанское.
Но я живу так, что для меня вообще лучше не делать, чем делать как попало. Я живу, я дышу, я заряжена. Мне очень нравится все то, что происходит в моей жизни.
Я не хочу делать наполовину. «Мало половин», - как сказал один «классик». Мне хочется делать презентации и радовать свою аудиторию, своих людей – тех, кто поверил в меня.
В следующем году я уже буду отмечать 20 лет своего нахождения на телевидении. И мне хочется дарить и отдавать своей публике – для вас переодеваться, встречать вас в одном образе, а затем примерять другой, удивлять своих людей, а также хейтеров, которые будут что-то писать про меня. Все это доставляет мне удовольствие. Я сама себе хозяйка и принадлежу только себе!
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- Есть ли у вас сейчас мужчина?
- Сейчас я проживаю такой период, когда работа занимает очень много времени. Но это не мешает мне принимать ухаживания, чувствовать симпатию со стороны огромного количества молодых людей. Безусловно, я не нуждаюсь во внимании. Спасибо всем тем, кто со мной рядом. Мужская моральная поддержка помогает расправить крылья.
- А как же интимная сторона дела?
- У меня секса не было с 2021 года, верите…?
«Раньше я аккуратненько закрывала за мужчин счета»
- Неужели не думали: «А вот у бывших сложились семьи»?!
- А я счастлива. Мои мечты сбываются. Чужая семья – это потемки. Вы никогда не знаете, что происходит за семью замками на самом деле. Читая новостные повестки, мы нередко удивляемся: «Ну как же они расстались? Такая ведь пара была».
У меня тоже был опыт – как печальный, так и не очень. Но я с огромным уважением отношусь к своему выбору, к своей жизни. Но зная, как это можно нивелировать и скрывать от посторонних глаз, я прекрасно понимаю, что далеко не всегда показанное людьми является реальностью.
Поэтому сейчас я предпочитаю быть, а не казаться. Поправилась – значит, вы это видите и пишите об этом. Счастлива –замечаете блеск в глазах. Я устала от фальши и от игры.
Нередко знакомишься с молодым человеком и думаешь: «Господи, зачем вообще из себя кого-то строить?» и, например, не есть за ужином. Пускай сразу знает, что ты любишь пожрать. Пусть сразу рассчитывает бюджет. Жизнь слишком короткая, чтобы чего-то стесняться.
Я не скрываю своих позиций, принципов, уровня жизни. Раньше, чтобы человек не стеснялся рядом со мной, я так аккуратненько закрывала счета в ресторанах, говорила, что все бесплатно, опускала себя на уровень ниже для того, чтобы мужчине было комфортно со мной в отношениях.
Ведь он всегда будет моей Вселенной, моим господином. Об этом у меня даже есть песня «Мало половин», которую вы все прекрасно знаете.
А сейчас я этого не хочу – о чем-то спорить и кого-то из себя строить. Я такая, как есть: уверенная в себе, богатая, принципиальная, гордая, честная, верная, много работаю. И мне это доставляет удовольствие. А что мне дома делать?
- Налаживать быт…
- У меня итак все налажено. У меня есть домработница, которая просила себя называть housekeeper. Она ко мне приходит три раза в неделю.
- У вас ведь есть и домашний питомец...
- А собачка живет с папой и только сегодня я ее увижу. Летом меня не было в Москве.
Но я не эгоист. Я знаю, как сделать так, чтобы всем было хорошо и комфортно.
Впереди у меня яркая осень. Я буду запускать огромное количество телепроектов и три абсолютно разных шоу, о которых я уже вам говорила.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
- Вам, наверное, все-таки нужен состоятельный мужчина…
- Для меня деньги никогда не имели значение. Многие из мужчин потом становились успешными, а многие и все теряли. Исходы бывают разными. Моим первым мужчиной был бандит из Санкт-Петербурга.
У меня так получается, что я влюбляюсь с первого взгляда. Артем – мой первый молодой человек, которого я до сих пор не могу найти. Сделать это не смог даже Андрей Малахов. Я влюбилась в него, когда ехала в метро на пары и через месяц ушла из дома
Мы мотались по съемным квартирам, тогда не было денег, и мы жили на мою стипендию. Я хорошо училась и получала 2. 500 рублей. Иногда моя сестра даже привозила нам продукты, потому что порой даже было нечего есть.
Поэтому финансы никогда не стояли у меня во главе угла. Дело ведь в другом – чтобы мужчина был востребован, чтобы у него была мечта. А я как женщина, которая посвящает себя полностью, помогу ее реализовать.
Потому что если он не реализован, то партнер начинает со мной конкурировать, спорить со мной, обрубать меня, обрезать мои крылья, вместо того чтобы просто любить. Любовь и забота – это же так просто и не нужно ничего придумывать. Я сама никогда не пойду налево, не посмотрю ни в чью сторону, и это принципиальная позиция для меня.
Мое тотемное животное – это собака. Мне важна преданность себе, коллективу, друзьям, творчеству, мужчинам. Это первично для меня, поскольку я уважаю себя и свой выбор.