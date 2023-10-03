Участник реалити-шоу «Сердце Клавы» Антон Попович: «На проекте была ситуация, когда Клава выстроила неприступную стену»

Антон Попович – один из самых ярких участников реалити-шоу «Сердце Клавы» на канале «Пятница!», у которого, быть может, чуть больше опыта в общении со звездами, чем у других. Он хорошо знаком с миром шоу-бизнеса, поскольку уже давно организовывает концерты артистов.
Пока Антон живет один, а точнее, со своим мопсом, но надеется, что однажды в его жизни появится и любимая женщина. Для этого он и пришел бороться за сердце Клавы Коки. Но пока речь идет только об участии в проекте и о свиданиях на камеру.
Кстати, идеальным свиданием Антон Попович считает совместную поездку на электросамокатах или же день, проведенный в кровати. Подробнее о желаниях этого участника – в материале Teleprogramma.pro.
«Мне не нравится трудоголизм Клавы»
- Почему вы решили принять участие в реалити и побороться за сердце Клавы Коки с другими претендентами?
- К моменту, когда мне поступило предложение, я вышел из отношений и был готов строить что-то новое.
- Как вам показалось, насколько сильно реальная Клава отличается от Клавы Коки экранной?
- В Клаве нет фальши, поэтому ее экранная версия ничем не отличается от реальной — обе потрясающие девушки.
- Какие качества Клавы вам нравятся, а какие – нет?
- Мне не нравится ее трудоголизм. На проекте была ситуация, когда Клава выстроила неприступную стену, закрылась от окружающих и ушла в работу, потому что ей нужно было выкладывать клип.
Понимаю, что это звучит как утрированное замечание, но это был единственный случай, когда мне что-то не понравилось.
В остальном Клава очень добрый, душевный и отзывчивый человек. У нас схожее чувство юмора, и мы всегда смеемся над шутками друг друга.
Антон Попович на идеальном свидании с Клавой Кокой. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от задания «Тест на отцовство», когда приходилось возиться с 8-месячными младенцами. Что было самым сложным?
- Мне было очень легко. У меня есть младший брат, поэтому я знаю, как обращаться с маленькими детьми с отрочества.
Единственное, о чем я забыл на тот момент, что в подгузниках у младенцев иногда бывают «сюрпризы». Кажется, среди всех участников он был только у меня.
- Как думаете, сами психологически готовы стать отцом?
- Да, я задумался об этом еще в феврале этого года. Осознание готовности пришло само, видимо, на каком-то «инстинктивном» уровне.
«Я заказывал подъемный кран, чтобы появиться у девушки в окне»
- В 2018 году вы в качестве концертного промоутера устроили выступление Ольги Бузовой. Какое впечатление она на вас произвела?
- Она очень клевая артистка. Ольга и вся ее команда — невероятно душевные люди. Это был мой первый концерт в Архангельске и сразу sold out.
Кроме концерта, мы организовали встречу с поклонниками в одном из местных торговых центров. Это был фурор, самый большой торговый центр города был переполнен людьми — все остались довольны.
- Кто из звезд, которых вы привозили, вам особенно понравился, а кто, наоборот, неприятно удивил?
- Больше всех мне понравились Валерий Меладзе и Feduk, который приезжал с OG Buda. Неприятных удивлений у меня не было.
У нас, организаторов, есть негласная пословица: «Хороший концерт — купил квартиру, плохой концерт — продал квартиру».
В бизнесе не всегда все получается. Я познавал его опытным путем и учился на собственных ошибках.
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Антон Попович. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- СМИ пишут, что вы экстремал, что в 2020 году прыгнули с веревки с высоты 207 метров. Как на это решились? А были ли еще в вашей жизни экстремальные поступки?
- Я прыгнул с высоты 69 метров, так что не такой уж я экстремал. В момент прыжка отключается голова, и тобой движет только страх. В себя приходишь лишь на моменте подъема обратно.
- А какой самый экстремальный поступок вы совершали ради любви?
- Я заказывал подъемный кран, чтобы эффектно появиться у девушки в окне. Не знаю, насколько это экстремально — скорее, романтично, мне кажется.
А станет ли Антон избранником Клавы, смотрите сегодня на телеканале «Пятница!» в 19. 00