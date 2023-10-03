Участник реалити-шоу «Сердце Клавы» Антон Попович: «На проекте была ситуация, когда Клава выстроила неприступную стену»

Антон Попович – один из самых ярких участников реалити-шоу «Сердце Клавы» на канале «Пятница!», у которого, быть может, чуть больше опыта в общении со звездами, чем у других. Он хорошо знаком с миром шоу-бизнеса, поскольку уже давно организовывает концерты артистов.

Пока Антон живет один, а точнее, со своим мопсом, но надеется, что однажды в его жизни появится и любимая женщина. Для этого он и пришел бороться за сердце Клавы Коки. Но пока речь идет только об участии в проекте и о свиданиях на камеру.

Кстати, идеальным свиданием Антон Попович считает совместную поездку на электросамокатах или же день, проведенный в кровати. Подробнее о желаниях этого участника – в материале Teleprogramma.pro.

«Мне не нравится трудоголизм Клавы»

- Почему вы решили принять участие в реалити и побороться за сердце Клавы Коки с другими претендентами?

- К моменту, когда мне поступило предложение, я вышел из отношений и был готов строить что-то новое.

- Как вам показалось, насколько сильно реальная Клава отличается от Клавы Коки экранной?

- В Клаве нет фальши, поэтому ее экранная версия ничем не отличается от реальной — обе потрясающие девушки.

- Какие качества Клавы вам нравятся, а какие – нет?

- Мне не нравится ее трудоголизм. На проекте была ситуация, когда Клава выстроила неприступную стену, закрылась от окружающих и ушла в работу, потому что ей нужно было выкладывать клип.

Понимаю, что это звучит как утрированное замечание, но это был единственный случай, когда мне что-то не понравилось.

В остальном Клава очень добрый, душевный и отзывчивый человек. У нас схожее чувство юмора, и мы всегда смеемся над шутками друг друга.