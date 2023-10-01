Клава Кока в тугом корсете блеснула кружевными чулками под юбкой: Золушка уже не та

Клава Кока долго шла к тому, чтобы заполучить статус поп-дивы отечественной эстрады. Юная исполнительница ходила на все конкурсы, пытаясь пробиться на сцену. И это ей удалось! Сейчас артистка выступает на самых лучших площадках, снимается в рекламе, дает концерты и ездит с гастролями, ее клипы крутят по ТВ. Она также стала приглашенной гостьей на программе «Ну-ка, все вместе!», появившись в кадре вместе с лидером сотни Сергеем Лазаревым на стене экспертов вокального шоу.

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