Анастасия Макеева: «На съемках фильма я вообще чуть не попрощалась с жизнью!»

Актриса Анастасия Макеева чуть не погибла на съемках фильма «Гардемарины 1787. Мир», премьера которого намечена на начало октября. Но, к счастью, спаслась благодаря своим навыкам верховой езды.
Об этом, а также совместном времяпровождении с мужем Романом Мальковым и ревности в семье Анастасия рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro.
А начался наш разговор с личного.
«Мы так нассорились в прошлых отношениях, что теперь дорожим друг другом»
— Анастасия, недавно вы посетили премьеру фильма «Звук свободы». А что для вас значит свобода в отношениях? И в чем она конкретно проявляется?
— Во всем. Ни в чем не ограничиваю мужа.
— Но, возможно, звоните Роману, когда он задерживается на работе и он вам, конечно, тоже…
— А мы вообще не расстаемся. Быть всегда вместе — это наш выбор. Мы так организовали свое время, что когда я на работе, он со мной, а когда наоборот, то я с ним. Мы поняли, что если разделимся, то большую часть своей жизни будем проходить порознь, поэтому не ограничиваем друг друга ни в чем.
Но если у человека возникнет желание сделать что-нибудь этакое, что мне не понравится, значит, это его выбор, значит, я просто отойду в сторону.
Либо попытаюсь поговорить, либо поняв, что это принципиально не та позиция, к которой я готова, дам ему возможность идти своей дорогой.
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Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: Global Look Press
— Супруг вас ревнует? Все-таки к вам приковано много мужских взглядов…
— А вот надо его спросить. Ты меня ревнуешь, Ром? (Обращается к Роману Малькову, который оказался рядом.) Нет, говорит, не ревнует. Только стоит как охранник и смотрит, кто на меня глазеет.
— Какие семейные традиции сформировались у вас за это время? Возможно, у вас появились свои песни и фильмы, как это бывает у влюбленных пар…
— А мы вообще удивительно сошлись и нам нравится все одинаковое. Например, Рома любит слушать Александра Яковлевича Розенбаума. И я с огромным удовольствием поддерживаю его любовь.
Правда, раньше я не слушала так много музыки, а теперь мы слушаем все, например, Владимира Высоцкого. Любим старинные романсы. Мы вместе смотрим исторические фильмы. К чему-то Роман меня приучает, что-то я ему прививаю. Но, в общем, все решения принимаем вместе!
Мне вообще импонирует, что Рома пустил меня в свой мир. И при этом он видит мой мир и принимает в нем активное участие. Но вот, например, на моем сольном концерте Роман вышел на сцену и мы с ним исполнили три песни. На самом деле он тяжело переживал этот момент, но я спросила: «Тебе же нравится петь и играть на большой сцене? Ну попробуй». И вот муж попробовал и вышел.
В первом концерте Роман передрейфил, но их было три. Ко второму он уже разошелся, а на третьем я уже не знала, что происходит, потому что несли цветы ему, а не мне.
— А из-за чего вы можете поссориться?
— Сложно понять. Да мы особо и не ссоримся, что больше раздражает других людей, а не нас. Не знаю… Видимо, так нассорились в своих прошлых отношениях, что теперь дорожим друг другом.
Вот как-то так совпало, что встретились два человека, которые абсолютно на одной волне.
«Было волнительно, когда конь пошел галопом!»
— Какими творческими новостями вы могли бы порадовать нас?
— Репетирую новый спектакль, но пусть это пока останется тайной. В этом отношении я суеверна. Когда станет понятно, как все складывается, я обязательно дам знать. Скажу только, что предстоящая премьера грандиозная и очень красивая!
Ну и, конечно, 5 октября в кинотеатрах начнутся новые «Гардемарины». Мы ждали их выхода пять лет.
Мой основной партнер — это Михаил Боярский, который исполняет роль Де Брильи. Его в фильме воскресили, а кого играю я, вы придете и посмотрите на премьере. Но скажем так, это а-ля Миледи.
Анастасия Макеева. Фото: Global Look Press
— Наверняка на съемках вам приходилось проводить много времени верхом на лошади. Случались ли какие-то экстремальные ситуации во время съемочного периода?
— На съемках фильма я вообще чуть не попрощалась с жизнью. Там была целая история, когда я сбросила баску, это такая накладная юбка, и в штанах-галифе вскочила на лошадь. Я сначала спросила, куда девать эту баску, а Светлана Сергеевна (режиссер Светлана Дружинина. — Прим. ред.) говорит: «Кинь на лошадь». Видимо, я испугала животное тем, что фактически бросила на него плащ-палатку.
И когда я прыгнула на лошадь, то парень-ассистент, который меня встречал, играющий эпизодическую роль, не дал мне поводья. Все это произошло довольно быстро. Я кинула, вскочила на лошадь без поводьев, а она и рванула.
А это был Крым, обрыв. И в принципе если бы я не обладала необходимыми навыками (а я занималась верховой ездой) и не затормозила бы без рук ногами лошадь, то она бы пошла галопом и скинула бы меня в обрыв. Я не знаю, что бы случилось. Но там все перекрестились, что остались живы, и никто не сел в тюрьму.
А что касается мальчика, то я думала, его убьют. Ведь в этот момент все резко поседели.
Конь-то незнакомый. Я сидела на нем всего два раза, а не ездила годами. Так что было волнительно, когда он пошел галопом, а на мне еще и игровая обувь — красивая и эффектная, с каблуком, но не очень предназначенная для верховой езды.
Ведь стремена попадают между каблуком и передней частью подошвы, и если конь тебя сбрасывает, то ты не сможешь вытащить ноги и будешь волочиться по камням. А это смерти подобно! В общем, опасная ситуация. Но мне повезло, я выжила!