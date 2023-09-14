Анастасия Макеева: «На съемках фильма я вообще чуть не попрощалась с жизнью!»

Актриса Анастасия Макеева чуть не погибла на съемках фильма «Гардемарины 1787. Мир», премьера которого намечена на начало октября. Но, к счастью, спаслась благодаря своим навыкам верховой езды.

Об этом, а также совместном времяпровождении с мужем Романом Мальковым и ревности в семье Анастасия рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro.

А начался наш разговор с личного.

«Мы так нассорились в прошлых отношениях, что теперь дорожим друг другом»

— Анастасия, недавно вы посетили премьеру фильма «Звук свободы». А что для вас значит свобода в отношениях? И в чем она конкретно проявляется?

— Во всем. Ни в чем не ограничиваю мужа.

— Но, возможно, звоните Роману, когда он задерживается на работе и он вам, конечно, тоже…

— А мы вообще не расстаемся. Быть всегда вместе — это наш выбор. Мы так организовали свое время, что когда я на работе, он со мной, а когда наоборот, то я с ним. Мы поняли, что если разделимся, то большую часть своей жизни будем проходить порознь, поэтому не ограничиваем друг друга ни в чем.

Но если у человека возникнет желание сделать что-нибудь этакое, что мне не понравится, значит, это его выбор, значит, я просто отойду в сторону.

Либо попытаюсь поговорить, либо поняв, что это принципиально не та позиция, к которой я готова, дам ему возможность идти своей дорогой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!