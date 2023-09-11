41-летняя Макеева в молочном платье на запах щегольнула на красной дорожке: выгодно подчеркнула изящные формы

Анастасия Макеева уже давно стала известной персоной. Она много лет снимается в кино. Актриса также играет в театре. Она обладает притягательной внешностью, но в любви ей повезло не сразу. Ее четвертый брак с Романом Мальковым долгое время обсуждали в СМИ. Но влюбленные не перестают демонстрировать идиллию. А на этот раз звезда впервые этой осенью вышла в свет. Она посетила премьеру фильма «Звук свободы».
На красной дорожке Макеева появилась в монохромном образе в стиле Мэрилин Монро. Она щегольнула в молочном платье на запах с юбкой-солнце. Наряд скрыл изъяны и подчеркнул е изящную фигуру. А за счет стрижки каре лицо смотрело моложе. Актриса дополнила лук лодочками в тон. Она сделала акцент на тонких лодыжках.
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Анастасия Макеева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Многие в этот день осыпали ее комплиментами. Макеева восхитила своим моложавым видом и точеной фигурой. Отметим, что на премьере также побывали: Елена Борщева, Надежда Михалкова и другие известные персоны. Напомним, что премьера криминальной драмы «Звук свободы» в кинотеатрах страны состоится 14 сентября.