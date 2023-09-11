41-летняя Макеева в молочном платье на запах щегольнула на красной дорожке: выгодно подчеркнула изящные формы

На красной дорожке Макеева появилась в монохромном образе в стиле Мэрилин Монро. Она щегольнула в молочном платье на запах с юбкой-солнце. Наряд скрыл изъяны и подчеркнул е изящную фигуру. А за счет стрижки каре лицо смотрело моложе. Актриса дополнила лук лодочками в тон. Она сделала акцент на тонких лодыжках.

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