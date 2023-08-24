Роман Каграманов: «В «Сердце Клавы» мы не просто показываем мужиков, которые гонятся за Клавой Кокой»

В конце августа на телеканале «Пятница!» стартует реалити-шоу «Сердце Клавы». По замыслу проекта за внимание певицы Клавы Коки поборются самые яркие мужчины со всей России. На протяжении полутора месяцев они будут устраивать для артистки необычные свидания, готовить вкусные блюда и удивлять своими талантами.

А помогать Клаве найти свою любовь будут ведущие шоу — известная сваха Роза Сябитова и популярный блогер Роман Каграманов.

В интервью Teleprogramma.pro Роман рассказал об отличиях настоящей и экранной Клавы Коки, своей девушке мечты и о том, почему мы никогда не увидим шоу «Сердце Романа».

«Клаве было нелегко участвовать в таком эксперименте!»

— Роман, как складывались ваши отношения с Розой Сябитовой на проекте «Сердце Клавы»?

— Роза — невероятный человек, с которым безумно комфортно работать. Наши отношения сложились моментально, я в восторге от работы с ней. Мы сразу поймали одну волну.