Роман Каграманов: «В «Сердце Клавы» мы не просто показываем мужиков, которые гонятся за Клавой Кокой»

В конце августа на телеканале «Пятница!» стартует реалити-шоу «Сердце Клавы». По замыслу проекта за внимание певицы Клавы Коки поборются самые яркие мужчины со всей России. На протяжении полутора месяцев они будут устраивать для артистки необычные свидания, готовить вкусные блюда и удивлять своими талантами.
А помогать Клаве найти свою любовь будут ведущие шоу — известная сваха Роза Сябитова и популярный блогер Роман Каграманов.
В интервью Teleprogramma.pro Роман рассказал об отличиях настоящей и экранной Клавы Коки, своей девушке мечты и о том, почему мы никогда не увидим шоу «Сердце Романа».
«Клаве было нелегко участвовать в таком эксперименте!»
— Роман, как складывались ваши отношения с Розой Сябитовой на проекте «Сердце Клавы»?
— Роза — невероятный человек, с которым безумно комфортно работать. Наши отношения сложились моментально, я в восторге от работы с ней. Мы сразу поймали одну волну.
Роман Каграманов и Роза Сябитова на съемках реалити «Сердце Клавы». Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
—Какой вам показалась Клава Кока? Насколько Клава настоящая отличается от Клавы Коки экранной?
— С Клавой мы знакомы уже четвертый год, и она на экране абсолютно такая же, как в жизни: светлая, добрая и чистая. Но Клаве было нелегко участвовать в таком эксперименте. Она переживала, что придется выносить личное на публику.
—Кто из женихов Клавы вам особенно запомнился? Кого вы видите рядом с ней?
— Я всегда говорю, что девушкам из шоу-бизнеса, которые «сделали себя сами», которые очень много работают и ни в чем не нуждаются, нужен не просто парень, а настоящая стена — человек, который будет ее вдохновлять.
Ей нужен мужчина, за которым она пойдет и с которым они будут дополнять друг друга.
На проекте были достойные кандидаты, но лучше вы увидите все сами.
«В «Сердце Клавы» мы рассказываем, как правильно подходить к вопросам любви и отношений!»
—В одном из комментариев в ваших соцсетях кто-то написал: «С удовольствием посмотрели бы аналогичное шоу «Сердце Романа». Вы бы могли принять участие в подобное проекте, чтобы девушки за вас боролись?
— Нет и еще раз нет. В этом вопросе я не хочу выходить из зоны комфорта. Так что «Сердце Романа» даже не ждите.
—Какой должна быть, по-вашему, девушка мечты?
— Девушка никому ничего не должна, а мужчину либо тянет к ней, либо нет. Я надеюсь, что благодаря нашему проекту зрители немного лучше поймут, как правильно искать себе пару.
В «Сердце Клавы» мы не просто показываем мужиков, которые гоняются за Клавой Кокой, а рассказываем, как правильно подходить к вопросам любви и отношений. Я вот до сих пор не знаю, как это делается.
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Роман Каграманов. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
—Пытаются ли девушки познакомится с вами? Часто ли пишут в соцсетях?
— Да, девушки знакомятся со мной в соцсетях, и иногда я хожу с ними на свидания, пью кофе или приглашаю в кино.
—Как провели это лето?
— Работал — как, наверное, и все мы.
—В каких еще проектах, помимо «Сердца Клавы», вы также задействованы сейчас?
— «Трэвел-Баттл» на «Пятнице!» и «Богиня» на «Субботе!». Новые выпуски «Богини» как раз сейчас показывают в эфире по субботам.