Вячеслав Макаров: «Представьте, выходит на сцену Палец. Это уже смешно!»

Трек «Знак водолея» группы «Винтаж» обрел новую жизнь. Так, певец и телеведущий Вячеслав Макаров записал его в новой аранжировке и исполнил на презентации самой песни. Также в его исполнении прозвучало еще несколько композиций.

После премьеры трека ведущий пообщался с корреспондентом Teleprogramma.pro и рассказал о своем опыте несчастной любви, необычных фантазиях о шоу «Маска» и предстоящем сольном концерте.

«Чтобы встретить свое счастье, нужно пройти определенное количество людей!»

- Вячеслав, как новый трек приняли участники группы «Винтаж» Анна Плетнева и Алексей Романов? Почему-то их не было видно на презентации…

- По крайней мере, мы на телефоне точно. Но «Винтаж» постоянно в разъездах, поэтому и не пришли на презентацию. Леша и Аня одобрили этот трек, иначе они бы не разрешили мне представлять его официально.

Им понравилось, они оценили. И сам автор песни Антон Кох тоже поблагодарил меня за то, что я так детально подошел к ее разбору.

- Часто ли вообще удается пообщаться с Анной Плетневой и Алексеем Романовым?

- Мы виделись с Лешей полтора месяца назад. Я записывал новую песню. Мы обсуждали новые творческие планы, что будем делать дальше. Так что у нас есть подробный план релизов, которые мы будем выпускать.