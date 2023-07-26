Вячеслав Макаров: «Представьте, выходит на сцену Палец. Это уже смешно!»

Трек «Знак водолея» группы «Винтаж» обрел новую жизнь. Так, певец и телеведущий Вячеслав Макаров записал его в новой аранжировке и исполнил на презентации самой песни. Также в его исполнении прозвучало еще несколько композиций.
После премьеры трека ведущий пообщался с корреспондентом Teleprogramma.pro и рассказал о своем опыте несчастной любви, необычных фантазиях о шоу «Маска» и предстоящем сольном концерте.
«Чтобы встретить свое счастье, нужно пройти определенное количество людей!»
- Вячеслав, как новый трек приняли участники группы «Винтаж» Анна Плетнева и Алексей Романов? Почему-то их не было видно на презентации…
- По крайней мере, мы на телефоне точно. Но «Винтаж» постоянно в разъездах, поэтому и не пришли на презентацию. Леша и Аня одобрили этот трек, иначе они бы не разрешили мне представлять его официально.
Им понравилось, они оценили. И сам автор песни Антон Кох тоже поблагодарил меня за то, что я так детально подошел к ее разбору.
- Часто ли вообще удается пообщаться с Анной Плетневой и Алексеем Романовым?
- Мы виделись с Лешей полтора месяца назад. Я записывал новую песню. Мы обсуждали новые творческие планы, что будем делать дальше. Так что у нас есть подробный план релизов, которые мы будем выпускать.
Вячеслав Макаров на презентации песни «Знак водолея». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- На презентации трека «Знак водолея» вы спросили у зрителей, был ли у них опыт несчастной любви. А вы сталкивались с такими переживаниями?
- Мне кажется, эта та ступень, которую проходят в жизни все. Люди встречаются, люди влюбляются, люди расходятся. И чтобы найти свое настоящее счастье, нужно пройти определенное количество людей.
Чтобы понять, твое это или не твое, стоит получить определенный опыт. И вот у меня был такой опыт. Я не могу сказать, что он неудачный, просто он был немножко грустный.
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- В студенчестве?
- Да, в студенчестве, но более взрослом – четвертый-пятый курс, поэтому все закончилось хорошо.
- А как обстоят дела в вашей личной жизни сейчас?
- Сейчас у меня все прекрасно. Я свободен, занимаюсь творчеством, а вот о семье подумаю попозже.
«Я жду Нюшу – давно и бесповоротно!»
- Широкая аудитория знает вас прежде всего как ведущего шоу «Маска». А чем вы занимаетесь в свободное от ведения проекта время?
- У меня очень насыщенный график, много мероприятий. Я постоянно пишу, что-то придумываю, реализую какие-то новые проекты, создаю свое шоу.
У меня много выступлений. К тому же скоро, в октябре запустится шоу «Аватар». Так что в принципе я не скучаю и слава Богу!
- Какую самую фантастическую маску вы могли бы представить на шоу?
- На самом деле за четыре сезона было такое невероятное количество масок, что сейчас можно даже придумать, например, маску кутикулы. Представьте, выходит на сцену Палец. Это же уже смешно! Поэтому дай Бог! Если будет такой юмор, я буду только рад.
- Какой самый необычный комментарий о шоу вы получали за все время его существования?
- Кто под маской ведущего? Вот такой забавный был комментарий!
- Кого из артистов вы теоретически хотели бы видеть на проекте?
- Я жду Нюшу – давно и бесповоротно – и Полину Гагарину. И буду рад, если они придут к нам в проект.
Вячеслав Макаров и Анна Плетнева в шоу «Маска»
- Под какими масками?
- Мне вот задавали необычный вопрос, кем бы вы были под маской грибов. Так что пусть Полина и Нюша будут под маской опят!
- Как проводите лето?
- У меня абсолютно рабочее лето, хотя в перерывах умудряюсь где-то отдохнуть.
- А где именно?
- На российских курортах. В Сочи, на Красной поляне.
- Какие у вас планы?
- Я уже снял два клипа. Буду выпускать клип на песню «Знак водолея», также готовлюсь к сольнику. 6 октября у меня состоится концерт в концертном зале «Моспродюсер». Всех буду ждать, там будет насыщенная музыкальная программа.