Анита Цой: «Мой муж Телец, я — Водолей, во всех гороскопах было написано: бегите друг от друга. Но родители нас поженили»

В Москве в эту пятницу состоялась презентация трека «Знак Водолея» телеведущего и исполнителя Вячеслава Макарова.
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«Мой муж Телец, я — Водолей. Во всех гороскопах было написано: бегите друг от друга в разные стороны. Он земной знак. А я — творческий, воздушный. Вы никогда друг друга не поймете, вы уничтожите. Но нас женили по корейским традициям, родители ударили по рукам, хотели мы этого или не хотели, мы поженились. Прошло время, астрология набрала вес, больше стала наукой уже. И если сейчас вы откроете Водолея и Тельца, то получите отличный брак. Потому что Телец земной, а Водолей его разряжает — дает ему крылья, полет фантазии. Это сработало! Мы с мужем 33 года вместе. В августе будем отмечать эту дату», — поделилась Анита Цой.
Вячеслав Макаров во время презентации своего трека. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
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Теперь Анита Цой астрологии доверяет и даже людей в свою команду набирает по гороскопу.
«Подбираю людей в команду по знакам зодиака, с учетом цифр и всего прочего, потому что мы работаем и иногда просто живем вместе месяцами. И когда я понимаю, что мы не можем взаимодействовать с каким-то знаком зодиака, то еще на кастинге говорю: «Дорогой танцовщик, извините, но вы нам не подходите». После первого месяца работы вскрываются все моменты, с которыми мы потом не можем справиться», — сказала Анита Цой.