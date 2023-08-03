Звезда «Мендельсона» Лиза Моряк: «Я испытала колоссальный стресс после родов!»

В Москве проходят съемки сериала «Мендельсон», который создается специально для онлайн-кинотеатра PREMIER и телеканала ТНТ. В центре киноповествования – судьба бывшего офицера ВДВ, который неожиданно получает в наследство от генерала свадебный салон. Но этот салон уже хочет прибрать к рукам бывший стриптизер, чтобы открыть внутри стриптиз-клуб.
Одну из главных ролей в сериале играет актриса Лиза Моряк. Журналистам артистка рассказала, что утром надевала свадебное платье, которое используется не по назначению. Мол, она воплощает образ не счастливой невесты, а бизнесвумен, владелицы того самого свадебного салона, которую фотограф попросил просто попозировать в подвенечном наряде.
«По сюжету мы теряем фото наших клиентов. И наш фотограф просит меня сыграть роль невесты, - объясняет представителям СМИ Елизавета. - И мы едем делать фотографии в село. У нас была мощная сельская история, в ходе которой пришлось повозиться и с коровой. Говорят, что они не лягаются, но могут ударить хвостом так, что мало не покажется».
Как призналась Елизавета, по сюжету сериала в селе проводился конкурс «Кто перетянет рога корове». И «когда она подошла к Буренке ближе, то животное начало громко мычать. Оказалось, что корова беременна. А сама артистка испытала состояние стресса. Правда, на корове сюрпризы не закончились.
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Лиза Моряк на съемочной площадке сериала «Мендельсон». Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
«Еще в этот день мы снимали сцену с парашютом. И утром мне сказали: «Тебя подвесят на кран». Я только посмеялась, поскольку не поверила в это. А потом меня все-таки туда подвесили. Так в кино снимаются кадры, когда ты якобы прыгаешь с парашютом.
Приезжает подъемный кран, тебя привязывают к специальному тросу, поднимают, а снизу находится камера. Стоит ветродуй, который на тебя дует, и создается ощущение, что ты в полете. А это довольно страшно»..
Еще одна сложность заключается в том, что несколько месяцев назад Елизавета стала мамой. И теперь ей нужно успевать сочетать как материнские, так и актерские обязанности. А как это лучше делать, Лиза Моряк рассказала журналистам.
«Я родила 19 февраля, а 10 апреля вышла на съемочную площадку, получается, что практически через месяц. Наверное, выходить из декрета так рано было ошибкой, потому что мне точно нужно было чуть больше времени на восстановление.
Я вышла на проект «Жизнь по вызову» с Пашей Прилучным и, конечно, испытала колоссальный стресс в том плане, что женщина после родов уже выглядит по-другому.
Мы ведь все понимаем, что есть лишние килограммы, которые никуда не уходят в течении трех-пяти месяцев, что имеет место быть гормональная перестройка, которая продолжается в течении года. Я столкнулась с каким-то серьезным вызовом для себя.
Сейчас моей дочери пять месяцев. И я уже чувствую себя лучше, чем когда выходила на площадку сериала «Жизнь по вызову». На съемки «Мендельсона» я уже вышла с любовью к работе, с тем, что это часть меня, я не могу без этого жить, что я люблю свою профессию.
А совмещать семью и карьеру получается благодаря тому, что у меня есть няня. Да и график съемок нужно составлять так, чтобы не исчезать из дома надолго. То есть ты два дня работаешь и два дня дома, либо ты работаешь три или четыре дня, а потом проводишь время с ребенком.
Моя няня круглосуточно находится с дочкой. А уже в выходные я рядом с Элизабет».
«Показала съемочной группе маленькую копию своего мужа»
- А на съемочную площадку дочку привозите?
- Няня приезжала с Элизабет, когда мы были на Чистых прудах в центре. Показала съемочной группе маленькую копию своего мужа, и это было довольно мило и классно. Положила ребенка в вагон, у меня там есть прекрасная кровать и игрушка для дочки.
- Элизабет похожа на вашего мужа – режиссера Сарика Андреасяна?
- Да. Но я надеюсь, что она будет похожа и на меня, потому что мы с мужем смеялись и говорили, что если родится девочка, то пусть она будет красивой в маму и умной в папу. Но у нас получилось наоборот. Это, конечно же, шутка.
Лиза Моряк и Марина Феднкив на съемках сериала «Мендельсон». Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
- Вы бы хотели, чтобы дочь пошла по вашим стопам?
- Я не знаю. Пока не хочу ничего утверждать, потому что еще впереди много лет. Я не знаю ее характера, Элизабет пока только формируется.
Какой она будет, что ей будет интересно, это пока предсказать сложно. Могу только сказать, что раз дочка растет в творческой семье, то, наверняка, станет творческой личностью. Актриса, художник, певица, танцовщица, я не знаю…
Но у меня нет такого желания, чтобы дочь точно была актрисой, поскольку актерская жизнь далеко не сахар. Бывает, что из курса в 30 студентов снимаются только один-два человека.
Возникают сложности и в личной жизни. Многие девушки-актрисы одиноки. Хочется, чтобы в дочери были заложены какие-то важные ценности, и чтобы она просто росла счастливой. А мы, родители, сделаем все для того, чтобы у нее все получилось, и все было.
- В одном из интервью вы рассказали, что знакомы с Зепюр Брутян. Она тоже молодая мама. Общаетесь ли с ней сейчас?
- Да, мы постоянно находимся на связи. Она новая молодая мама, периодически звонит, пишет, советуется: что делать, куда, как. Поскольку Зепюр видит, что я рано вышла на площадку, то она тоже хотела найти няню.
Однако сейчас довольно сложно подобрать подходящего человека для публичной семьи. Не смогла.
Но я подсказала ей врача, у которого сама рожала, то есть дала какие-то рекомендации. Хочу наконец доехать до Зепюр и познакомить Элизабет с Микаэлом, но поскольку у меня сейчас мало выходных, то я в принципе просто сплю. Но я радуюсь возможности сниматься.