Звезда «Мендельсона» Лиза Моряк: «Я испытала колоссальный стресс после родов!»

В Москве проходят съемки сериала «Мендельсон», который создается специально для онлайн-кинотеатра PREMIER и телеканала ТНТ. В центре киноповествования – судьба бывшего офицера ВДВ, который неожиданно получает в наследство от генерала свадебный салон. Но этот салон уже хочет прибрать к рукам бывший стриптизер, чтобы открыть внутри стриптиз-клуб.

Одну из главных ролей в сериале играет актриса Лиза Моряк. Журналистам артистка рассказала, что утром надевала свадебное платье, которое используется не по назначению. Мол, она воплощает образ не счастливой невесты, а бизнесвумен, владелицы того самого свадебного салона, которую фотограф попросил просто попозировать в подвенечном наряде.

«По сюжету мы теряем фото наших клиентов. И наш фотограф просит меня сыграть роль невесты, - объясняет представителям СМИ Елизавета. - И мы едем делать фотографии в село. У нас была мощная сельская история, в ходе которой пришлось повозиться и с коровой. Говорят, что они не лягаются, но могут ударить хвостом так, что мало не покажется».

Как призналась Елизавета, по сюжету сериала в селе проводился конкурс «Кто перетянет рога корове». И «когда она подошла к Буренке ближе, то животное начало громко мычать. Оказалось, что корова беременна. А сама артистка испытала состояние стресса. Правда, на корове сюрпризы не закончились.

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