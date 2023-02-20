«Я всплакнул!»: Сарик Андреасян рассказал о рождении дочки от Лизы Моряк

38-летний режиссер Сарик Андреасян и 27-леняя актриса Лиза Моряк 20 февраля стали родителями чудесной девочки.

Пара объявила о том, что они ждут наследника в октябре, через месяц звезды официально поженились.

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«Моя девочка родила девочку! Вчера, 19 февраля, в 18:12, стоя в коридоре у палаты, я услышал аплодисменты и ура! Рожала Лиза, а всплакнул и вспотел в ожидании я. У нас все прекрасно! Девочка волосатая, черненькая и слегка недовольная, а это точно значит, что моя порода. Спасибо врачам! Спасибо моя любимая и прекрасная, Лиза», — написал Сарик Андреасян в личном блоге.