Михаил Горевой: «Сейчас в Голливуде будут востребованы русские злодеи!»

Актер Михаил Горевой – один из немногих российских артистов, кому удалось покорить и Голливуд. У Михаила были все шансы остаться в Америке, однако он понял, что может быть счастливым, только находясь в своей социально-культурной среде.
Михаил Горевой прекрасно знаком с ментальностью американцев, но, по его словам, в России он работает за тот катарсис, который рождается между артистом и местным зрителем. Ведь только наши люди способы понять те особенности русской души, которые недоступны для понимания иностранцев. И в этом, по мнению Михаила, и заключается чистый кайф!
Однако наш разговор начался с недавней работы Михаила Горевого – сериале «Пазл» на канале НТВ, где он сыграл генерала Власова из элитного подразделения ФСБ. Его юность прошла на период перестройки, когда одни друзья уходили в бандиты, а другие – в полицию.
Именно поэтому персонаж Михаила – жесткий руководитель и тонкий дипломат – обладает обширными связями по обе стороны закона. И конечно, нередко сталкивается с экстримом в своей жизни…
«У нас на первый план выходит соревнование амбиций!»
- Михаил, расскажите, пожалуйста, о трюковых сценах в сериале «Пазл».
- Например, сцена убийства, когда на тебе заряжены взрывпакеты и нужно органично, чтобы это было похоже на правду, умереть.
Трюковые сцены в России исполняются самими артистами, да и за рубежом тоже. Так что ничего особенного, выходящего из ряда вон, в этот раз не было. Это просто интересная работа в хорошей компании! Кстати, оператором-постановщиком этого сериала выступил мой сын Дмитрий, которого очень ценят и уважают в профессиональной среде.
Да и вообще, оператор – главный человек на площадке. Сын Дмитрий руководил мной, и это было одним из побудительных мотивов для меня, чтобы принять участие в этом сериале, потому что генералов, полковников и прочих военных я действительно переиграл много.
- А как работалось с режиссером Александром Зачиняевым?
- Это начинающий режиссер: молодой парень, интересный, любопытный, талантливый. Ведь в картине важен дуэт оператора и режиссера. Несмотря на то что кино нынче продюсерское, это две важные позиции.
По-настоящему профессиональных продюсеров в нашей индустрии крайне мало, их можно перечислить на пальцах двух рук. Остальные только делают вид, надувают щеки, что кино продюсерское и зачастую мешают художникам работать.
Тут же еще на первый план выходит соревнование амбиций, но видите, у нас молодое российское кино, а старое советское мы выбросили за ненадобностью. Так наш молодой отечественный кинематограф переживает логичные этапы своего становления.
И болезнь понтов и амбиций иногда приводит к тому, что у нас не все получается хорошо. Но иногда все же получается!
Михаил Горевой в сериале «Пазл»
- В одном из интервью вы сказали, что во время пандемии снимались у американцев и французов и поразились тому, как они справлялись с этой форс-мажорной ситуацией. А как у них это получалось? Расскажите, пожалуйста об этом зарубежном опыте подробнее.
- Да, мне свезло, в период разгула коронавируса у меня действительно было несколько проектов в Европе, в том числе две французских кинокартины, которые уже вышли: один сериал и один художественный фильм. И я мотался туда на пустых поездах.
Американцы во время ковида тупо заливали все деньгами. Если кто-то заболевал, они увольняли артистов и операторов и чего вообще только там не происходило! Как никак - там индустрия.
У них другие бюджеты и в этом смысле зарубежным кинодеятелям проще, чем нам. Я так понял, что так происходило, потому что началась битва американских видеоплатформ. И представители зарубежной киноиндустрии просто тратили огромные деньги, которые мы не могли себе позволить. Точнее, мы могли бы себе позволить, если бы не одно но….
За рубежом все же пытаются сделать качественный продукт, продать его и заработать на этом. А в России сначала все делят. Но у нас везде так, а не только в кино. Коррупция есть и там, но не в таких масштабах.
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- А как вы относитесь к зарубежным адаптациям, когда иностранный проект переносят в российские реалии? Вот сейчас, например, начали снимать российскую версию турецкого сериала «Постучись в мою дверь»… Зачем, на ваш взгляд, нам нужны такие киноверсии?
- Нормально, хорошо. Ничего не знаю про вышеназванный турецкий сериал. Но вот, например, очень талантливый режиссер сделал адаптацию израильского сериала «Русалки», в котором также участвовал и я, и другие наши прекрасные артисты. А почему бы и нет-то? Если это сделано толково, как, например, сериал «Мост».
Главное, чтобы получился хороший продукт, чтобы это было сделано качественно. Но все равно мы так или иначе занимаемся духовными практиками.
Мы работаем на территории человеческих душ. И если это хорошо и благотворно, тогда молодцы. А если дрянь, значит наоборот. Все ведь просто!
«Кувалдой с этим не справишься!»
- Как сейчас обстоят дела с вашей карьерой в Голливуде? Поступают ли оттуда какие-то предложения?
- Большую часть своей кинокарьеры я работал в Европе, но и в Голливуде, конечно, тоже. В ковидный год у меня было пять работ, причем две из них с французами. Французский – это такой отдельный поэтический кинематограф, нуар, с особым вкусом и ритмом.
Китайская киношкола тоже совсем иная. Я работал с великими китайскими актерами: Кеннетом Цаном, Джеки Чаном, и это совсем иные артисты, чем, к примеру, немецкие.
Английский кинематограф также имеет свои особенности. Я уже в этом разбираюсь.
А сейчас российские артисты не востребованы по известным нам причинам. И насколько я понимаю, ни у кого из моих коллег, работающих за рубежом, работы нет. Никого никуда не зовут!
Вот только дружественные нам израильтяне прислали мне пробу. Посмотрим, что из этого получится, я бы хотел поработать и в израильском кино. Мне пока этого не удавалось. А я же любопытный! Мне интересен любой новый опыт.
- Как вы думаете, есть ли будущее у наших артистов в голливудском кино?
- Я полагаю, что сейчас будут востребованы злодеи, как это было во времена холодной войны. Но только тогда русских играли артисты из Словакии и Словении. И это было настолько смешно и наивно, поэтому сейчас большие мастера, тот же Стивен Спилберг, требуют только аутентичных артистов.
Если у тебя в кадре испанец, значит должен быть испанский актер, китаец – китайский, русский - русский. Я полагаю, что русские злодеи сейчас будут нужны. А это как раз мы с Игорем Жижикиным хорошо умеем.
Но вот пока не зовут, значит и будущего нет. У меня большой опыт работы на иностранных площадках, но ни разу за свою карьеру я не видел надменного или какого-то негативного отношения к себе. Да я бы и не допустил его, конечно, а сразу бы зарядил по сопатке, если бы кто-то стал задирать хвост.
Но как они умеют хвалить, радоваться за успехи другого, взять того же Тома Хэнкса! В Голливуде у каждого есть свои дублеры. И актеру необязательно выходить и подбрасывать мне реплики, это может делать и дублер. Но Хэнкс выполняет все сам.
Однажды ночью мы снимали фильм «Шпионский мост». И помню, как говорю Тому: «Холодно ведь, сиди. Я справлюсь». А он такой: «Не, не, не!». Надел шапочку и пошел подкидывать мне реплички. А потом показывает мне знаком: «Майкл, отлично. Круто, круто!». Вот это и есть культура, эти тонкости, подробности, детали.
Мы нередко забываем о том, что вся суть и истина – в мелочах. А то, что мы работаем с душой, - это нечто эфемерное. Этого не потрогать, не пощупать, не погрызть, не понюхать нельзя. Кувалдой с этим не справишься!
Кадр из фильма «Шпионский мост»
- Как сейчас складываются ваши отношения с зарубежными коллегами?
- Да никак не складывается. Хотя, например, однажды я снимался с великолепнейшим чешским артистом Павлом Кризом, мы с ним переписываемся иногда. Так, недавно вышла наша совместная картина «Тотем», где также работали Леша Гуськов и Вера Колесникова. Очень хорошая восьмисерийная французская лента.
Ее создатели хотели продолжать съемки, но в итоге закрыли проект, поскольку у нас были главные роли. Главная героиня – Вера, ее отец – Леша Гуськов. Ну и конечно, я – русский злодей из КГБ.
«Я – русский артист, и в этом мое предназначение!»
- Вы упомянули про Тома Хэнкса. Хочется узнать об этом актере больше. Чем он удивил вас на съемках фильма «Шпионский мост»?
- Он не просто талантливый, а гениальный артист. А какой он прекрасный рассказчик. Тому было что рассказать мне, а мне – ему.
К примеру, между дублями Том рассказывал мне, как шесть часов сканировали его голос и манеру существования, чтобы использовать его голос в дальнейшем. Смешно рассказывал и показывал, балагур!
Знаете, на съемочной площадке всегда есть такой человек-вентилятор, вокруг которого все собираются. Эта та самая личность, которая много шутит и помогает двигать процесс. Да я и сам таким бываю. Но это именно и Том Хэнкс.
Если говорить о наших актерах, то у нас был артист Сережа Колтаков – просветленный и свободный духом человек. Теперь наш лучший актер – Леша Серебряков.
Возвращаясь к Голливуду, всех тех звезд, с которыми мне удалось пообщаться, объединяет некая безпафосность. Например, Джеки Чан, Гэри Олдмен, Пирс Броснан, Стивен Спилберг не тратят время, энергию и силы на то, чтобы убедить кого-то в своей значимости и важности. Такие личности обладают каким-то удивительным уровнем внутренней свободы.
Я помню, как однажды Том Хэнкс и Стивен Спилберг пригласили всю группу в ресторан отеля на день благодарения. Это такой американский праздник, который отмечается осенью.
И вот с одной стороны, индейку резал Стивен Спилберг, а с другой, - Том Хэнкс. И они отрезали всем по куску, шутили. И все это было так естественно, не наигранно, так по-настоящему. Это круто!
Том Хэнкс и Стивен Спилберг рулят мировоззрением планеты. Тот, кто посмотрел фильм «Список Шиндлера» Спилберга, если он Homo sapiens, просто не сможет быть больше антисемитом. А если нет, то значит, это уже какой-то другой подвид. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду.
Михаил Горевой. Фото: личный архив
- В 90-х годах вы прожили в США четыре года. Работали таксистом, официантом. Что тогда помогло не сломаться?
- Я любопытный, как я уже сказал. Тогда мне было 27 лет. Первые полтора года жития в Америке, а это 90-е годы, было невероятно интересно.
А потом началась тоска, потому что меня стало ломать по поводу моей профессии. А она знаете, такая наркоманская… Тот, кто хоть раз был инфицирован светлым наркотиком актерства, уже не может без этого жить.
Где-то примерно через полтора два года меня стало тянуть, нет, не к березкам, березки там такие же, а к моему духу, коду, пуповине. За границей я как телефон на батарейке, а здесь – на зарядке!
Хотя я и неплохо знаю язык, как живут люди, усвоил социальную подоплеку их существования, словно я шпион. Но кайф здесь гораздо круче!
А я работаю за просветление, за кайф, за тот катарсис, который происходит между зрителем и артистом. И я ведь умею добывать этот кайф. А там только хорошо бывать, работать, по-другому я не могу сказать.
- Но тем не менее вы уже больше 20 лет снимаетесь в Голливуде. Вот певец Сергей Пенкин признавался, что ему предлагали американское или итальянское гражданство. А вам не делали предложение стать резидентом США и остаться там навсегда?
- У меня был вид на жительство. Я жил в Штатах почти четыре года. Но это было до всех моих «Джеймсов Бондов», до того, как я стал сниматься в Америке.
Но я четко понимаю, что актером могу быть только здесь, а мне ничего другого не надо. Я ничего другого не хочу и не люблю. Я могу и там быть актером, конечно, и бываю!
Но еще раз повторю, что работаю артистом из-за наслаждения, для удовольствия. А самый чистый кайф я могу получить только на своем языке, находясь в своем социуме, понимаете?
Михаил Горевой. Фото: личный архив
«Я знаю, что там вы не станете ни красивым, ни знаменитым, не придете из маленького городка в столицу. Это не для вас, толстоносый». Это цитата из Юрия Олеши.
Там я не смогу донырнуть до нашего культурного кода. Я - русский артист, и в этом мое предназначение!