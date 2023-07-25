Михаил Горевой: «Сейчас в Голливуде будут востребованы русские злодеи!»

Актер Михаил Горевой – один из немногих российских артистов, кому удалось покорить и Голливуд. У Михаила были все шансы остаться в Америке, однако он понял, что может быть счастливым, только находясь в своей социально-культурной среде.

Михаил Горевой прекрасно знаком с ментальностью американцев, но, по его словам, в России он работает за тот катарсис, который рождается между артистом и местным зрителем. Ведь только наши люди способы понять те особенности русской души, которые недоступны для понимания иностранцев. И в этом, по мнению Михаила, и заключается чистый кайф!

Однако наш разговор начался с недавней работы Михаила Горевого – сериале «Пазл» на канале НТВ, где он сыграл генерала Власова из элитного подразделения ФСБ. Его юность прошла на период перестройки, когда одни друзья уходили в бандиты, а другие – в полицию.

Именно поэтому персонаж Михаила – жесткий руководитель и тонкий дипломат – обладает обширными связями по обе стороны закона. И конечно, нередко сталкивается с экстримом в своей жизни…

«У нас на первый план выходит соревнование амбиций!»

- Михаил, расскажите, пожалуйста, о трюковых сценах в сериале «Пазл».

- Например, сцена убийства, когда на тебе заряжены взрывпакеты и нужно органично, чтобы это было похоже на правду, умереть.

Трюковые сцены в России исполняются самими артистами, да и за рубежом тоже. Так что ничего особенного, выходящего из ряда вон, в этот раз не было. Это просто интересная работа в хорошей компании! Кстати, оператором-постановщиком этого сериала выступил мой сын Дмитрий, которого очень ценят и уважают в профессиональной среде.

Да и вообще, оператор – главный человек на площадке. Сын Дмитрий руководил мной, и это было одним из побудительных мотивов для меня, чтобы принять участие в этом сериале, потому что генералов, полковников и прочих военных я действительно переиграл много.

- А как работалось с режиссером Александром Зачиняевым?

- Это начинающий режиссер: молодой парень, интересный, любопытный, талантливый. Ведь в картине важен дуэт оператора и режиссера. Несмотря на то что кино нынче продюсерское, это две важные позиции.

По-настоящему профессиональных продюсеров в нашей индустрии крайне мало, их можно перечислить на пальцах двух рук. Остальные только делают вид, надувают щеки, что кино продюсерское и зачастую мешают художникам работать.

Тут же еще на первый план выходит соревнование амбиций, но видите, у нас молодое российское кино, а старое советское мы выбросили за ненадобностью. Так наш молодой отечественный кинематограф переживает логичные этапы своего становления.

И болезнь понтов и амбиций иногда приводит к тому, что у нас не все получается хорошо. Но иногда все же получается!