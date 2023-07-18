Стало известно, какие выплаты получат родители школьников к 1 сентября

Многие родители школьников уже привыкли к тому, что к 1 сентябрю им приходит единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на ребенка. Ждали выплат и в этом году.

Однако информация о каких бы то ни было выплатах, появившаяся в соцсетях и на интернет-платформах, оказалась недостоверной. В 2023 году подобное решение принято не было. Единовременные выплаты школьникам к началу учебного года выплачивались в 2020 году в связи с трудной ситуацией из-за пандемии и карантина, на который вынуждены были уйти многие родители.

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Что же касается этого года, то родители могут ожидать получения выплат от государства исключительно на целевые нужды, сообщает издание Аrgumenti.ru.